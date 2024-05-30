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Законодательство РК

Студентов-практикантов будут страховать от несчастных случаев на производстве

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр присвещения приказом от 20 мая 2024 года внес изменения в Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения предприятий в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, два пункта правила изложены в новой редакции.

Так, уточняется, что продолжительность рабочего дня обучающихся на учебной практике, а также на предприятиях (организациях) определяется в соответствии с действующим законодательством о труде, для соответствующих категорий работников в зависимости от возраста и условий производства. (Ранее было 6 академических часов).

С предприятием (организацией), определенной в качестве базы практики, заключается договор о проведении профессиональной практики.

При этом добавлено, что страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях осуществляется на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения изменило критерии оценки организаций образования.

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