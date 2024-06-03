Судьям-преподавателям и экспертам существенно повысят оплату

Верховный суд подготовил изменения и дополнения в постановление правительства РК "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается судьям, судьям в отставке и специалистам, проводящим учебные занятия и другие виды учебных работ, а также привлекаемым для участия в работе комиссий, создаваемых в Академии правосудия при Высшем судебном совете в рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей и работников судебной системы, повысить размер почасовой оплаты до 80% от базового оклада.

Как поясняется, сейчас средний размер почасовой оплаты труда судей-преподавателей и экспертов, привлекаемых к проведению учебных занятий на курсах повышения квалификации судей, составляет:

профессор, доктор наук – 2123,64 тенге (0,12% от БДО);

доцент, кандидат наук – 1769,70 тенге (0,10% от БДО);

лица, не имеющие ученой степени – 1592,73 тенге (0,09% от БДО).

"Средний размер почасовой оплаты составляет 1828,69 тенге. Установленные коэффициенты почасовой оплаты не позволяют привлекать к преподаванию на курсах высококвалифицированных судей и экспертов. В то же время на образовательном рынке стоимость почасовой оплаты труда востребованных специалистов составляет не менее 10-15 тыс. тенге", – говорится в обосновании.

Как считают в Верховном суде, установление соответствующего размера почасовой оплаты труда для преподавателей с высоким уровнем экспертности повысит качество обучения судей.

При этом указывается, что почасовая оплата труда учитывает доплату за ученую степень доктора или кандидата наук.

Работники высших учебных заведений, имеющие высшее образование, могут за пределами рабочего дня по основной должности вести с разрешения ректора вуза педагогическую деятельность в том же учебном заведении на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 225 часов в учебном году.

Ставки почасовой оплаты труда лицам, имеющим почетное звание "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, а лицам, имеющим почетное звание "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.