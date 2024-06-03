Система хранения электроэнергии появится в Казахстане

Министерство энергетики подготовило изменения и дополнения в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила вводятся такие понятия, как:

система хранения электрической энергии – техническое устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное для накопления (заряда), хранения и выдачи (разряда) электрической энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически необходимые для их эксплуатации;

– техническое устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное для накопления (заряда), хранения и выдачи (разряда) электрической энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически необходимые для их эксплуатации; мощность системы хранения электрической энергии – мощность в киловаттах, определяемая паспортными данными завода-изготовителя оборудования;

– мощность в киловаттах, определяемая паспортными данными завода-изготовителя оборудования; энергоемкость системы хранения электрической энергии – объем электрической энергии в киловатт-час, возможный к накоплению, хранению и выдаче в сеть системой хранения электрической энергии, определяемый паспортными данными завода-изготовителя оборудования.

В правила добавляется пункт о том, что основными задачами систем хранения электроэнергии являются накопление, хранение и выдача электроэнергии.

При этом говорится, что взаимосвязанные с системой хранения электрической энергии сооружения и инфраструктура должны обеспечить полную выдачу их мощности без ограничений.

В системах хранения электроэнергии энергетические характеристики составляются по следующим показателям:

скорость изменения электрической мощности, МВт/сек;

эффективность преобразования электрической энергии;

деградация мощности;

количество циклов заряда/разряда;

допустимая скорость заряда/разряда;

состояние заряда;

допустимая глубина разряда;

время отклика;

возможность по реактивной мощности;

возможность холодного пуска.

Системы хранения электрической энергии применяются к объектам генерирующих установок возобновляемых источников энергии (ГУВИЭ) установленной мощностью свыше 10 МВт. Для объектов ГУВИЭ с системами хранения электрической энергии обеспечивается синхронизированная работа с сетью.

Указывается, что к объектам ГУВИЭ с системами хранения электрической энергией должны устанавливать требования в соответствии с правилами. При этом для систем хранения электрической энергии дополнительно устанавливаются технические требования и диапазоны систем хранения электрической энергии.

Параметры систем хранения электрической энергии по мощности и емкости определяются в целях недопущения снижения надежности работы ЕЭС РК, возникновения системных аварий с массовым отключением потребителей.

Объекты ГУВИЭ с системами хранения электрической энергии оснащаются автоматикой в части регулирования и выдачи мощности посредством системы SCADA.

Также предусматривается, что объекты ГУВИЭ с системами хранения электрической энергии оснащаются необходимым объемом противоаварийной автоматики. При этом параметры вспомогательного оборудования не должны ограничивать возможности систем хранения электрической энергии.

Как поясняют в Минэнерго, ввиду резко переменного характера выработки ветровыми электростанциями необходимы достаточные мощности и энергоемкости системы накопления электрической энергии (СНЭЭ) для обеспечения сглаживания выработки ветряных электростанций как на стадии формирования суточного графика, так и при внутрисуточном регулировании.

"Ввиду специфического профиля выработки электроэнергии СЭС, представленного пиковой выработкой в дневные часы со снижением в вечерние часы, когда в энергосистеме наблюдается наибольший спрос на электроэнергию, требуются маневренные мощности, которые бы заместили выбытие выработки СЭС к часам вечернего максимума. В условиях острого дефицита регулирующих мощностей необходимы объемы СНЭЭ, достаточные для переноса вырабатываемой в дневное время электроэнергии в часы вечернего максимума нагрузки в энергосистеме", – говорится в пояснительной записке.

Характерной особенностью системы накопления электроэнергии является необходимость сохранения определенного объема заряда в целях недопущения снижения технических характеристик системы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.