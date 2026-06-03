Добровольное переселение кандасов и переселенцев в регионы: внесены изменения в правила

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 28 мая 2026 года внесены изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года вводится в действие такое понятие, как:

единая цифровая система в сфере социальной защиты – цифровой объект, предназначенный для автоматизации деятельности уполномоченного государственного органа, местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, центров трудовой мобильности, карьерных центров, Центра развития трудовых ресурсов и межведомственного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг населению в социально-трудовой сфере.

Региональная, районная (городская) комиссия по вопросам занятости населения осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных на территории области (столицы, города республиканского значения), района (города областного значения), акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по вопросам реализации плана развития области в части занятости населения, региональной карты занятости и социальной помощи.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения обеспечивает размещение перечня населенных пунктов в Электронной бирже труда, в разделе "Переселение" и направляет в центр трудовой мобильности, в карьерные центры, акиматам сельских округов.

Сведения о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы размещаются карьерными центрами в единой цифровой системе социально-трудовой сферы или на Электронной бирже труда.

Государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

предоставление лицам и членам их семей материальной помощи в виде субсидий на переезд, возмещения расходов по найму (аренде) жилья, оплаты коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности в порядке, определенном данными Правилами, за счет бюджетных средств, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Карьерные центры в течение трех рабочих дней уведомляют заявителей и представляют им копии решений, принятых местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения региона приема кандасов и переселенцев, а также Комиссией по приему кандасов посредством цифровых технологий, веб-портал "цифрового правительства" или абонентского устройства сети уведомляют претендента о готовности приема на новом месте жительства.

Карьерный центр посредством цифровых технологий или абонентского устройства сети уведомляет работодателя о принятом решении.

Работодатель посредством цифровых технологий или абонентского устройства сети уведомляет соискателя из региона выбытия о готовности приема на новом месте жительства и возможностям обустройства и предоставления жилья.

Работодатель обеспечивает размещение в АЦС "Единая система учета электронных трудовых договоров" сведений по трудовым договорам трудоустроенных работников из числа кандасов и переселенцев.

Уточняется, что материальная помощь выплачивается переселенцам или кандасам, включенным в региональную квоту, поэтапно по истечении каждого из периодов трудоустройства на новом месте жительства, при условии выполнения установленных требований.

Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

Для получения материальной помощи кандас или переселенец представляет заявление в электронной форме через портал migration.enbek.kz, заявление подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.

Заявление, поданное через портал регистрируется в день поступления обращения.

В случае подачи полного пакета документов в "личном кабинете" кандаса и переселенца отображается статус о принятии заявления для предоставления материальной помощи.

При наличии оснований карьерный центр отказывает в приеме документов.

Центр трудовой мобильности решения о назначении выплаты либо решения об отказе в выплате материальной помощи направляет через портал кандасам и переселенцам в "личный кабинет".

Сертификат экономической мобильности предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 68 и 69 Правил для покупки жилья в населенных пунктах или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам в рамках ипотечной программы, утвержденных Национальным банком или документами Системы государственного планирования, в том числе Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилищной программы "Наурыз", а также в рамках инструментов ипотечного кредитования финансовых институтов и системы жилищных строительных сбережений.

Для получения сертификата экономической мобильности кандасы и переселенцы подают через портал заявление с приложением:

решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, выданного местным исполнительным органом по вопросам занятости населения;

одобрения банками второго уровня выдачи займа в случаях приобретения жилья по ипотечным жилищным займам;

текущего счета продавца либо заемщика в банке второго уровня в соответствии с договором жилищного займа в банке второго уровня;

копии договора купли-продажи и акта оценки приобретаемого недвижимого имущества;

документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности на новом месте жительства с произведением за него обязательных социальных отчислений в течение не менее 12 последовательных месяцев.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества в регионах расселения у заявителя и членов его семьи до включения кандасов, переселенцев и членов семьи в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, документа подтверждающего их трудовую деятельность на новом месте жительства Центр трудовой мобильности получает из цифровых систем (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.).

При оказании услуги кандас или переселенец предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, если иное не предусмотрено законами республики.

Истребование от кандасов и переселенцев документов и сведений, которые получены из цифровых систем, не допускается.

Указывается, что не допускается использование сертификата экономической мобильности на приобретение кандасом или переселенцем недвижимого имущества у супруга (-ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга (-ги) получателя (заявителя).

Не допускается реализация в течение пяти лет недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием сертификата экономической мобильности.

Карьерные центры обеспечивают качество воспроизведения копий документов и их соответствия оригиналам, представленным заявителем в соответствии с перечнем основных требований, осуществляют регистрацию заявления и документов кандасов или переселенцев о выдаче сертификата экономической мобильности, а также сверку представленных кандасом или переселенцем документов по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на предмет их полноты и достоверности, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляют заявление кандаса или переселенца о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на рассмотрение в центр трудовой мобильности.

Дополнительная сверка на предмет достоверности и полноты представленных документов и сведений об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием сертификата экономической мобильности, осуществляется по решению центра трудовой мобильности о проведении выезда специалиста карьерного центра на объект сделки для его полного и тщательного осмотра.

Карьерный центр после полного и тщательного осмотра объекта недвижимого имущества, приобретаемого с использованием сертификата экономической мобильности, представляет заключение с приложением фото и видео материалов и направляет их в центр трудовой мобильности.

В случае наличия спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, может проводиться экспертиза отчета об оценке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Споры, возникающие между лицом, оспаривающим отчет об оценке и палатой оценщиков, выдавшей экспертное заключение рассматривается судом.

Подача искового заявления об оспаривании оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества приостанавливает сроки рассмотрения заявления о выплате сертификата экономической мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривает его и выносит решение о выдаче сертификата экономической мобильности заявителю либо принимает решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, а также уведомляет заявителя о принятом решении.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:

непредставление заявителем необходимых документов;

выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

приобретение жилья за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном кандасу или переселенцу карьерным центром;

покупка жилья, в случае если указанное жилье ранее было приобретено переселенцем либо кандасом, или членами его семьи за счет денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Для возмещения расходов на переезд кандасы и переселенцы подают заявление и документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности заявителя или трудоспособного члена семьи, за исключением временной нетрудоспособности членов семьи, по новому месту жительства с произведением за него обязательных социальных отчислений в течение не менее трех последовательных месяцев.

Для выплаты субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасы или переселенцы подают заявление, к которому прикладывается копия договора найма (аренды) жилища и документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности заявителя и трудоспособного члена семьи, за исключением временной нетрудоспособности членов семьи, по новому месту жительства с произведением за него обязательных социальных отчислений в соответствии с законодательством в течение не менее 6 последовательных месяцев.

Заявление на выдачу сертификата экономической мобильности подается в течение соответствующего финансового года.

Восстановление права на получение материальной помощи осуществляется по ходатайству заявителя, поданному в течение трех месяцев после истечения шестимесячного срока.

К заявлению прилагается документ с указанием обстоятельств, независящих от заявителя воспрепятствовавших подаче заявления о выплате материальной помощи в указанный шестимесячный срок, или документ, подтверждающий наличие этих обстоятельств.

Основаниями для отказа в приеме заявления о выплате материальной помощи являются:

представление заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении выплаты или отказе в назначении выплат материальной помощи в виде субсидий на переезд, возмещения расходов по найму (аренде) жилья, оплаты коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

истечение срока.

Окончательное финансирование приобретения (выкупа) жилья до получения акта приемки строительного объекта в эксплуатацию не допускается.

Внесены и другие поправки.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2026 года, за исключением ряда норм.