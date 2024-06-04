Сдать тест на знание казахского языка будущие болашаковцы могут онлайн

И. о. министра науки и высшего образования приказом от 30 мая 2024 года внес изменения в необходимый минимальный уровень знания государственного и иностранного языков для претендентов на присуждение международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Подтвердить знание казахского языка претенденты на "Болашак" теперь могут при помощи сертификата QAZAQ RESMI TEST.

Для этого им необходимо предоставить официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST ("КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ") о сдаче экзамена по казахскому языку с уровнем B1 и выше в системе онлайн-тестирования QAZAQ RESMI TEST ("КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ"), разработанной на базе Академии государственного управления при президенте РК, с указанием ID (АЙДИ) номера претендента, наличия Quick Response ("Квик Респонс") штрих-кода для проверки подлинности данного сертификата и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz.

Ранее принимали только официальный сертификат о сдаче экзамена по казахскому языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Национальным центром тестирования при МНВО РК. Сдать такой тест можно было только в Астане либо в определенные даты и месяцы Национальный центр тестирования проводил выездные тестирования по системе КАЗТЕСТ в разных городах, на которые претенденты вынуждены были заранее регистрироваться.

При помощи нового официального онлайн-теста QAZAQ RESMI TEST (QRT) стал возможен беспрепятственный доступ претендентов из регионов Казахстана, в частности из сельских населенных пунктов, к прохождению тестирования для подтверждения уровня знания государственного языка.

QRT создан для отбора кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв, позволяет определить степень владения языком – как языковые знания, так и уровень официально-делового письма и разговорной речи.

Тест разработан в соответствии со стандартами среднего и высшего образования на основе типовых учебных программ предмета "Казахский язык" государственного общеобязательного стандарта. В связи с чем может и должен использоваться в академических целях. Измеряет не бытовой и теоретический язык, а владение всеми четырьмя языковыми навыками: слушание, говорение, письмо и чтение.

Процедура тестирования исключает возможности подлога или списывания. Результаты теста приходят в личный кабинет на интернет-портале в течение двух дней.

Кроме того, в примечание к документу внесено дополнение, согласно которому:

инженерно-технические, медицинские работники, претенденты из сельских населенных пунктов, представившие официальный действительный сертификат с уровнем знания английского языка: IELTS – 5,5 из 9; TOEFL – IBT от 46 до 59 из 120; PBT/ITP – от 417 до 497 из 677; DET – от 95 до 104 из 160; IELTS Indicator – 5,5, а также письмо о безусловном приглашении на академическое обучение от зарубежного высшего учебного заведения, при котором организуется прохождение языковых курсов, соответствуют второму пороговому уровню знания английского языка.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.