В Казахстане установят нормы по переводу документов с одного языка на другой

Минтруда разработало типовые нормы времени на работы по переводу с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык нормативных правовых актов и других документов государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Нормами охвачены следующие виды работ:

полный письменный перевод переводчиками с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык;

редактирование полного письменного перевода с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык (текста собственного перевода);

редактирование полного письменного перевода с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык, выполненного другим переводчиком (текста чужого перевода).

Нормирование работ по письменному переводу нормативных правовых актов и различных документов осуществляется с учетом рабочего перевода, который включает в себя полноценный, стилистически грамотный перевод, правильно передающий содержание оригинала.

Нормы времени на письменный перевод определяются в зависимости от объема выполненного перевода в страницах текста, напечатанного на компьютере.

Нормы выработки выражаются в конкретном объеме текста, переводимого в течение рабочего дня при соблюдении нормальной продолжительности рабочего времени. Единицей измерения норм выработки при переводе является печатный лист стандартного формата.

Печатание переведенного текста с использованием компьютера осуществляется в государственных органах согласно Инструкции по делопроизводству с соблюдением следующих параметров: полтора интервала между строками, шрифт № 14 типа Times New Roman и Times/Kazakh для Microsoft Word на стандартном листе формата А-4.



В сборнике предусмотрены три группы сложности оригинала для письменного перевода:

I группа. Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых не вызывает затруднений при переводе;

Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых не вызывает затруднений при переводе; II группа. Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы;

Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы; III группа. Тексты из новых областей знания, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых, помимо использования имеющейся словарно-справочной литературы, предусматривает подбор дополнительных материалов, раскрывающих толкование специфичных терминов и консультаций специалистов.

В типовых нормах времени учтено время, затрачиваемое на получение заданий по письменному переводу и редактированию нормативных правовых актов и различных документов, в том числе писем граждан и организаций, и сдачу работы.



В нормах также учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, включая физкультурные паузы, в размере 10% от оперативного времени.



При этом выполнение работ исполнителями другого должностного наименования не может служить основанием для каких-либо изменений типовых норм времени.

Организация труда

Для переводческих подразделений рекомендуется отдельная комната, которая должна иметь естественное освещение и достаточно сильное искусственное, у рабочих мест – индивидуальное. В помещениях должна быть установлена бесшумная вентиляция.

Рациональная организация рабочего места исполнителя (переводчика) предусматривает создание максимальных удобств.

Переводчик должен своевременно обеспечиваться необходимыми для работы материалами (бумагой, канцелярскими принадлежностями), а также словарно-справочным материалом общего и специального характера:

специальные словари;

двуязычные специальные словари;

одноязычные специальные словари;

специальные энциклопедии (терминологические);

справочники;

специальная литература;

база данных автоматизированной системы (АС).

Рабочие места специалистов должны быть оснащены персональными компьютерами.

Указывается, что переводчикам, осуществляющим письменный перевод нормативных правовых и других документов, следует соблюдать режим труда и отдыха, исходя из установленного распорядка дня.

При этом режим труда и отдыха работников необходимо строить таким образом, чтобы выполнение обязательных и сложных работ осуществлялось в первой половине дня, когда отмечается высокая устойчивая работоспособность.

Необходимо проводить физкультурные паузы продолжительностью 10 минут через 2 часа после начала работы и за 2 часа до ее окончания.

Как поясняют в Минтруда, нормативы разработаны для определения норм выработки и практического применения в государственных органах для нормирования труда переводчиков.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.