Установление опеки над недееспособными: разработаны правила

Министерство труда и социальной защиты разработало правила оказания государственной услуги по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, передает Zakon.kz.

Госуслуга оказывается местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты физическим лицам.

Для получения госуслуги "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" заявитель предоставляет по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, заявление с приложением документов через:

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

МИО по вопросам соцзащиты;

веб-портал электронного правительства www.egov.kz.

Для этого необходимо представить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов заявителя с наличием индивидуального идентификационного номера (ИИН);



письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет (если предполагается, что подопечный будет жить вместе с опекуном) (в произвольной форме);

сведения о документе, удостоверяющем личность, об установлении инвалидности (при наличии инвалидности), о признании лица старше 18 лет недееспособным или ограниченно недееспособным по решению суда, свидетельство о заключении брака, заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у, документы, подтверждающие право собственности на жилище заявителя, также на недееспособного лица или супруга (-и) (если состоит в браке).

признание судом услугополучателя недееспособным или ограниченно дееспособным;

наличие у услугополучателя заболеваний, препятствующих осуществлению обязанности опекуна или попечителя;

отсутствие у услугополучателя постоянной прописки;

наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства);

состояние услугополучателя на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.



Услугодатель в течение трех рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

В случае предоставления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, а работник государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

При подаче полного пакета документов заявителю:

в государственной корпорации – выдается расписка о приеме соответствующих документов;

у услугодателя – выдается талон с указанием даты регистрации и получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;

на портале – в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При соответствии пакета документов требованиям специалист услугодателя вносит в автоматизированную информационную систему "Е-Собес" (АИС "Е-Собес") данные из заявления обратившегося лица.

При обращении через госкорпорацию, портал данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней проводит обследование жилища, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять под опеку или попечительство.

Затем услугодатель в течение 15 рабочих дней выносит приказ об установлении опеки или попечительства уполномоченного органа социальной защиты.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока услугодатель направляет заявителю уведомление о предварительном решении об отказе, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить свою позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания заявителю в течение двух рабочих дней направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги в личный кабинет, либо в государственную корпорацию.

При обращении через веб-портал результат оказания госуслуги также направляется в личный кабинет заявителя.

Выдача готовых документов осуществляется при предъявлении удостоверения личности (либо его представителя по нотариально заверенной доверенности).

Результат оказания госуслуги хранится в течение одного месяца, после чего госкорпорация передает его услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении заявителя по истечении одного месяца по запросу госкорпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в для выдачи заявителю.

Общий срок рассмотрения документов и установления опеки или попечительства либо отказа в оказании государственной услуги составляет 19 рабочих дней.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июня.