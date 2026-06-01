Право

Обновлены правила установления опеки над недееспособными лицами

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 12:46 Фото: pexels
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" оказывается местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам.

Для получения государственной услуги услугополучатель предоставляет по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, заявление с приложением документов:

  • через услугодателей;
  • через Государственную корпорацию;
  • посредством веб-портала "цифрового правительства";
  • посредством абонентского устройства сотовой связи.

Необходимо приложить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);
  • решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • свидетельство о заключении брака или расторжении брака
  • заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;
  • справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет (если предполагается, что подопечный будет жить вместе с опекуном) (в произвольной форме).

Сведения об отсутствии факта о недееспособности или ограниченно дееспособности услугополучателя, о наличии у совершеннолетнего лица, над которым устанавливается опека данных о недееспособным или ограниченно дееспособным, о первом руководителе центра оказания специальных социальных услуг (при обращении сотрудника центра оказания специальных социальных услуг) и получают в форме электронных документов, удостоверенных электронных цифровой подписью уполномоченных должностных лиц из соответствующих государственных электронных систем.

Электронный запрос на согласия по установлению опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет направляется в личный кабинет через портал.

При несоответствии (отсутствии) сведений в электронных системах к заявлению прилагаются соответствующие документы.

При подаче документов через портал документы предоставляются в виде электронных копий. Заявление третьими лицами подается по доверенности.

При предоставлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугополучателю выдается расписка об отказе в приеме заявления.

При подаче полного пакета документов, предусмотренных перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, услугополучателю:

  • у услугодателя – выдается талон с указанием даты регистрации и получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;
  • на портале – в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Работник Государственной корпорации при обращении за получением государственной услуги выдает электронную расписку о приеме соответствующих документов от заявителя, в которой указывается перечень принятых документов, фамилия, имя и отчество, работника, принявшего заявление, дата и время подачи заявления, а также дата выдачи готовых документов, по обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате.

При обращении услугополучателя за получением государственной услуги посредством портала запрос в цифровые системы государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений, осуществляется самим услугополучателем.

При получении подтверждающих сведений услугополучатель, осуществивший запрос посредством портала, электронное заявление удостоверяется ЭЦП.

При подаче услугополучателем требуемых документов в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При соответствии пакета документов, указанных в перечне основных требований к оказанию государственной услуги, специалист услугодателя вносит данные в цифровую систему "Е-Собес".

При обращении услугополучателя через Государственную корпорацию, портал данные из заявления автоматически передаются в "Е-Собес".

После принятия заявления и по итогам проверки документов услугодатель в течение 10 рабочих дней проводит обследование жилища, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых условий лица, желающего принять под опеку или попечительство.

Услугополучатель и лицо, нуждающееся в опеке или попечительстве, проживают в пределах одного населенного пункта.

При проживании лица, нуждающегося в ЦОССУ, составление акта не требуется.

Услугодатель в течение трех рабочих дней со дня получения акта и после обработки необходимых документов выносит приказ об установлении опеки или попечительства при наличии положительного заключения акта обследования жилищно-бытовых условий.

Общий срок рассмотрения документов и установления опеки или попечительства либо отказ в оказании государственной услуги составляет 19 рабочих дней.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги направляет услугополучателю уведомление о предварительном решении об отказе, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугополучателю в течение двух рабочих дней направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги в "личный кабинет" услугополучателя, лично либо в Государственную корпорацию.

При обращении через портал результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса электронных документов, представитель также представляет документ, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Государственная корпорация обеспечивает хранение результата в течение одного месяца, после чего передает его услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении услугополучателя по истечении одного месяца по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.

Действие приказа об установлении опеки или попечительства прекращается на основании документов или сведений, в том числе поступивших из цифровых систем государственных органов (организаций), в случаях:

  • вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничения его дееспособности по заявлению опекуна или попечителя либо органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству;
  • смерти опекуна или недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица;
  • выезда опекуна или недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица на постоянное проживание за пределы Республики Казахстан;
  • выявления недостоверных сведений, представленных услугополучателем.

При смене опекуна или попечителя над лицом, признанным решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, проживающим в ЦОССУ, услугодателем производятся изменения в "Е-Собес" на основании сведений о первом руководителе по данным Государственной базы данных "Юридические лица".

Правила вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

