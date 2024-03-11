Адаптация переселенцев и кандасов: разработаны правила

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила оказания услуг по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок оказания услуг по адаптации и интеграции для переселенцев и кандасов.

Эти услуги оказывают сотрудники карьерных центров.

Так, сотрудники структурного подразделения карьерного центра выполняют следующие обязанности по содействию в:

регистрации переселенца или кандаса, его семьи в "Базе мобильных граждан";

регистрации переселенца или кандаса, его семьи в "Цифровой карте семьи";

сборе документов и получение сертификата экономической мобильности;

поиске, подборе жилища в регионе расселения для приобретения или строительства жилья по сертификату экономической мобильности;

получении земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) сроком до пяти лет;

получении электронной цифровой подписи;

регистрации по месту жительства семьи переселенца или кандаса;

постановке на воинский учет военнообязанных и призывников;

прикреплении детей к школе;

прикреплении детей в дошкольное учреждение;

прикреплении семьи в поликлинику для медицинского обслуживания;

получении мер государственной поддержки;

оказании услуг семье переселенца и/или кандаса по подготовке к зиме (приобретение угля, работа с печным отоплением);

получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

регистрации на "Электронной бирже труда";

регистрации в информационной системе "Рынок труда";

трудоустройстве переселенца или кандаса и членов семьи, а также при необходимости в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

получении правовой помощи (консультация и помощь в подаче документов, заключение трудового соглашения);

прикреплении к курсам по обучению языка, истории, культуре и традициям РК, основам законодательства;

посещении различных культурных мероприятий (театры, кино, концерты и т.д.);

обеспечении методическими пособиями, для самостоятельного проведения обучающих курсов для переселенцев и кандасов;

подготовки документов на приобретение гражданства;

получении услуг по переводу правоустанавливающих документов на государственный язык;

предоставлении иных информационных и справочных услуг;

пользовании электронной цифровой подписью, порталом "Enbek.kz" и интерактивной доской в Центрах обслуживания населения, карьерных центрах.

Кроме того, карьерные центры способствуют:

реализации активных мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК, а также дополнительных мер содействия занятости, финансируемых за счет средств бюджета;

ведению индивидуальной карты трудоустройства безработного;

взаимодействию с акимами районов, сельских округов по вопросам реализации мер содействия занятости населения, приобретения угля, печного отопления;

ведению учета о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей, специальностей) у работодателей;

ведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам оказания услуг по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов и мерах содействия занятости;

осуществлению мониторинга полученных услуг по адаптации и интеграции переселенцев и /или кандасов, и членов их семей в цифровом формате;

подготовке проекта социального контракта с участниками добровольного переселения и направлению его для заключения в центр трудовой мобильности;

предоставлению необходимой информации и отчетности по оказанным услуг по адаптации и интеграции в центр трудовой мобильности в соответствии с установленным порядком.

Указывается, что сотрудники карьерного центра несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащие исполнение своих обязанностей в порядке.

Предварительные адаптационные услуги в регионах выбытия

При обращении переселенца или кандаса по месту проживания в карьерный центр по вопросам переселения, сотрудник карьерного центра предоставляет первичную консультацию по условиям переселения в регионы расселения и предоставляет для сбора перечень необходимых документов.

При предоставлении консультации по переселению в регионы расселения сотрудник карьерного центра знакомит переселенца или кандаса со следующими основными условиями:

включение в региональную квоту расселения кандасов и переселенцев;

выбора района расселения, планируемой для проживания с учетом специфики и климатических особенностей региона;

первичное размещение в центрах временного размещения, а также получение адаптационных и интеграционных услуг до включения в региональную квоту и подбора жилья;

выплаты материальной помощи и получение сертификата экономической мобильности, а также ответственность переселенца и/или кандаса при выбытии из региона расселения;

заключение социального контракта;

переезд от места проживания до региона расселения, в т.ч. авто, железнодорожным и авиатранспортом;

получение услуг по адаптации и интеграции по:

- регистрации по месту жительства семьи переселенца;

- постановке на воинский учет военнообязанных и призывников;

- прикреплению детей к школе;

- прикреплению детей в дошкольное учреждение;

- прикреплению семьи в поликлинику для медицинского обслуживания;

содействие в трудоустройстве, а также при необходимости в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

обучение языка, истории, культуре и традициям РК, основам законодательства;

обеспечение методическим пособиям, для самостоятельного проведения обучающих курсов;

приобретение гражданства Республики Казахстан.

Сотрудник карьерного центра принимает от кандаса или переселенца заявление в произвольной форме об оказании содействия в получении адаптационных и интеграционных услуг в регионе расселения с приложением копии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (супруг/супруга, совершеннолетние и совместно проживающие дети);

свидетельство о браке;

документ об образовании (супруг/супруга);

свидетельство о рождении детей (несовершеннолетние дети, при наличии).

Сотрудник карьерного центра сверяет копии документов с их оригиналами и возвращает оригиналы документов кандасу (переселенцу).

Затем он регистрирует заявление кандаса или переселенца в АИС "Кандас" (кандасов) или АИС "Рынок труда" (переселенцев) с вводом их ИИН и заполнением всех обязательных полей.

После заполнения всех полей в информационных системах сотрудник карьерного центра в течение одного рабочего дня перепроверяет все заполненные данные, удостоверяется в правильности их заполнения и подписывает с помощью ЭЦП сформированное электронное заявление, которое поступает на рассмотрение к руководителю центра трудовой мобильности.

Руководитель центра трудовой мобильности в течение одного рабочего дня проверяет через цифровую карту семьи заполненные анкетные данные, в том числе на наличие или отсутствие других близких членов семьи (родители, дети) заявителя, и в случае отсутствия замечаний подписывает его с помощью ЭЦП.

При положительном рассмотрении подписанный руководителем карьерного центра электронное заявление направляется на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия.

После подписания руководителем местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия электронное заявление поступает на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения.

Правила также предусматривают:

Рассмотрение электронного заявления в регионе расселения. Проведение ярмарок вакансий для переселенцев и кандасов через видеоконференцсвязь. Подготовку к переезду в регион расселения. Предварительное посещение переселенцем и/или кандасом выбранного региона с целью ознакомления. Переезд в регион расселения. Мониторинг по адаптации и интеграции. Оценку качества оказания адаптационных и интеграционных услуг.

Сотрудник карьерного центра в соответствии с утвержденным планом адаптации и интеграции встречает переселенца и/или кандаса на месте прибытия.

Переезд в регион расселения

Так, организуется прием, встреча переселенца или кандаса и членов их семей осуществляется согласно согласованному виду транспорта через аэропорт, авто- или железнодорожный вокзалы.

Сотрудник карьерного центра размещает переселенца или кандаса и членов их семей в подобранном временном жилье в регионе расселения и оформляет постоянную регистрацию по месту прибытия.

Сотрудник карьерного центра при отсутствии у переселенца или кандаса служебного или собственного жилья в регионе расселения производит временную регистрацию в центрах адаптации и интеграции кандасов, центрах временного размещения, на срок не более одного года.

Условия для временного проживания в центрах временного размещения, адаптации и интеграции регламентируются, согласно действующему законодательству РК.

В плане адаптации и интеграции предусматриваются сроки оказания услуг.

Правила также предусматривают,что сотрудник карьерного центра оказывает содействие в оформлении и получении сертификата экономической мобильности.

Получение материальной помощи, в том числе по сертификату экономической мобильности осуществляется в соответствии Правилами добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Выполненные услуги по адаптации и интеграции подтверждаются специалистом карьерного центра через фото и видео фиксацию и подгружаются в разделе "Отчет о проделанной работе по адаптации и интеграции" в мобильном приложении.

Подтвержденная информация в мобильном приложении отображается в информационных системах АИС "Кандас" или АИС "Рынок труда", а также в цифровой карте семьи.

Оговаривается, что для оказания услуг по адаптации и интеграции для переселенцев или кандасов, переселившихся в сельские населенные пункты, где отсутствуют карьерные центры, сотрудники карьерных центров обязаны совместно с акиматом соответствующего населенного пункта разработать и согласовать дорожную карту по оказанию адаптационных и интеграционных услуги, в последующем осуществлять обмен информацией по оказанным услугам.

Информация о выполненных работах по мероприятиям плана адаптации и интеграции переселенца и/или кандаса, подготовленного сотрудником карьерного центра, предоставляется в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.

Ранее мы рассказывали, что статус кандаса можно будет получить через Госкорпорацию.