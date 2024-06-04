В Иле-Алатауском нацпарке пересмотрят режим природопользования

Подготовлено постановление акимата Алматинской области, которым вносятся изменения в постановление от 15 июня 2015 года "Об установлении охранной зоны и режима природопользования Иле-Алатауского государственного национального природного парка на территории Алматинской области", сообщает Za

В частности, в новой редакции изложен режим природопользования на территории охранной зоны Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Так, в охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка запрещается:

размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы национального парка;

выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением ряда случаев, указанных в законе "Об особо охраняемых природных территориях";

охота;

захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;

деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем национального парка (строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод);

интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические системы национального парка.

На территории национального парка могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем национального парка:

лесохозяйственная деятельность;

традиционное землепользование, включая пастьбу скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;

туристская и рекреационная деятельность;

использование минеральных вод, бальнеологических и климатических ресурсов;

промысловое и любительское (спортивное) рыболовство;

проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных и степных пожаров;

рекультивация нарушенных земель;

восстановление лесных и иных растительных сообществ;

восстановление среды обитания и численности диких животных;

использование земельных участков для обустройства мест пребывания туристов, устройства питомников для искусственного размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также строительства служебных зданий (кордонов) для проживания работников национального парка, предоставления им служебных земельных наделов.

В охранной зоне национального парка при осуществлении указанных видов деятельности должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов растительного и животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также иных объектов национального парка.

Указывается, что ограничения хозяйственной деятельности собственников земельных участков и землепользователей в охранной зоне национального парка устанавливаются решением местного исполнительного органа Алматинской области согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.

В действующей редакции постановления запрещалось также создание новых и расширение существующих населенных пунктов и ведение интенсивных форм сельского и лесного хозяйства с применением токсичных для животного и растительного мира ядохимикатов, удобрений и гербицидов.