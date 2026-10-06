В Чарынском нацпарке установили охранную зону и режим природопользования

Постановлением акимата Алматинской области от 3 сентября 2026 года установлена охранная зона и режим природопользования Чарынского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

"Установить охранную зону шириной не менее двух километров без изъятия у землепользователей и собственников земельных участков, а также режим природопользования Чарынского государственного национального природного парка на территории Алматинской области", – говорится в документе.

Режим природопользования на территории охранной зоны

В охранной зоне Чарынского государственного национального природного парка запрещается:

размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы государственного национального природного парка;

выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых;

охота;

захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;

деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем государственного национального природного парка (строительство гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод);

интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические системы государственного национального природного парка.

При этом на территории охранной зоны государственного национального природного парка могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем национального парка:

лесохозяйственная деятельность;

традиционное землепользование, включая пастьбу скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;

туристская и рекреационная деятельность;

использование минеральных вод, бальнеологических и климатических ресурсов;

промысловое и любительское (спортивное) рыболовство, а также рыбоводство;

проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных и степных пожаров;

рекультивация нарушенных земель;

восстановление лесных и иных растительных сообществ;

восстановление среды обитания и численности диких животных;

использование земельных участков для обустройства мест пребывания туристов, устройства питомников для искусственного размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также строительства служебных зданий (кордонов) для проживания работников государственного национального природного парка, предоставления им служебных земельных наделов.

В охранной зоне государственного национального природного парка при осуществлении указанных видов деятельности должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов растительного и животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также иных объектов государственного природно-заповедного фонда.

Постановление вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

Аналогичная охранная зона и режим природопользования установлены для государственного национального природного парка "Көлсай-көлдері" на территории Алматинской области.