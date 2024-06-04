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Куда податься туристу: в карту туристификации добавили новые природные объекты

В карту турститификации добавили новые прироные объекты, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:25 Фото: kazgeo.kz
Министерство туризма и спорта подготовило изменения в Карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в карту туристификацию добавлены новые природные зоны, представляющие интерес для туристов:

  • Природная зона Аккольского региона Акмолинской области;
  • Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области
  • Пещера "Акмешит" Туркестанской области
  • Ущелье "Аксу" Туркестанской области
  • "Немой" аул Актюбинской области
  • Лес "Тысячилетнего папоротника" Актюбинской области
  • Лес "Аккайын" Актюбинской области
  • Геоморфологический разрез "Айдарлыаша" Актюбинской области
  • Государственный природный заказник "Оркаш" Актюбинской области
  • Иргиз – Тургайский государственный природный резерват Актюбинской области
  • Метеоритный кратер "Жаманшин" Актюбинской области
  • Гора "Акбота – Санкибай" Актюбинской области
  • Государственный природный заказник "Эрбита" Актюбинской области
  • Мемориальный комплекс "Кобланды батыр" Актюбинской области
  • Мемориальный комплекс "Абат - Байтак" Актюбинской области
  • Мавзолей Исатая Тайманулы Актюбинской области
  • Мемориальный комплекс "Хан моласы" Актюбинской области
  • Мемориальный комплекс "Есет Кокиулы" Актюбинской области
  • Мемориальный комплекс "Хазрет Досжан ишана" Актюбинской области
  • Атырауский областной краеведический музей
  • Музей художественного и декоротивного-прикладного искусства имени Ш.Сариева Атырауской области
  • Некрополь Макаш Атырауской области
  • Визит центр "Сарайшык" Атырауской области
  • Мавзолей Бала Ораза Атырауской области
  • Подземная мечеть Кулшан ата Атырауской области
  • Некрополь Акмечеть Атырауской области
  • Курган Аралтобе Атырауской области
  • Мавзолей Жубан ата Атырауской области
  • Пещера Иманкара Атырауской области
  • Қарашүңгіл қауымы Атырауской области
  • Мавзолей Махамбета Утемисовича Атырауской области
  • В селе Зинеден Прибрежная зона Каспийского моря Атырауской области
  • Мавзолей Онай ата Атырауской области
  • Мавзолей Байбакты ата Атырауской области
  • Караван-сарай "Тас кешу" Атырауской области
  • Знак на родине поэта Жумекена Нажимеденова Атырауской области
  • Знак для композитора Курмангазы Сагырбайулы Атырауской области
  • Водопад Бурхан – Булак области Жетісу
  • Ущелье Кора области Жетісу
  • Ущелье реки Коксу области Жетісу
  • Аулиеагаш области Жетісу
  • Петроглифы Ешкиолмес области Жетісу.

Теперь в карту туристификации входит 141 объект, ранее в ней находилось 102 объекта.

Как пояснили в Министерстве туризма и спорта, цель проекта приказа – повышение популярности и развитие туристских территорий, включенных в Карту туристификацию.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.

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