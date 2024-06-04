Куда податься туристу: в карту туристификации добавили новые природные объекты

Министерство туризма и спорта подготовило изменения в Карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в карту туристификацию добавлены новые природные зоны, представляющие интерес для туристов:

Природная зона Аккольского региона Акмолинской области;

Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области

Пещера "Акмешит" Туркестанской области

Ущелье "Аксу" Туркестанской области

"Немой" аул Актюбинской области

Лес "Тысячилетнего папоротника" Актюбинской области

Лес "Аккайын" Актюбинской области

Геоморфологический разрез "Айдарлыаша" Актюбинской области

Государственный природный заказник "Оркаш" Актюбинской области

Иргиз – Тургайский государственный природный резерват Актюбинской области

Метеоритный кратер "Жаманшин" Актюбинской области

Гора "Акбота – Санкибай" Актюбинской области

Государственный природный заказник "Эрбита" Актюбинской области

Мемориальный комплекс "Кобланды батыр" Актюбинской области

Мемориальный комплекс "Абат - Байтак" Актюбинской области

Мавзолей Исатая Тайманулы Актюбинской области

Мемориальный комплекс "Хан моласы" Актюбинской области

Мемориальный комплекс "Есет Кокиулы" Актюбинской области

Мемориальный комплекс "Хазрет Досжан ишана" Актюбинской области

Атырауский областной краеведический музей

Музей художественного и декоротивного-прикладного искусства имени Ш.Сариева Атырауской области

Некрополь Макаш Атырауской области

Визит центр "Сарайшык" Атырауской области

Мавзолей Бала Ораза Атырауской области

Подземная мечеть Кулшан ата Атырауской области

Некрополь Акмечеть Атырауской области

Курган Аралтобе Атырауской области

Мавзолей Жубан ата Атырауской области

Пещера Иманкара Атырауской области

Қарашүңгіл қауымы Атырауской области

Мавзолей Махамбета Утемисовича Атырауской области

В селе Зинеден Прибрежная зона Каспийского моря Атырауской области

Мавзолей Онай ата Атырауской области

Мавзолей Байбакты ата Атырауской области

Караван-сарай "Тас кешу" Атырауской области

Знак на родине поэта Жумекена Нажимеденова Атырауской области

Знак для композитора Курмангазы Сагырбайулы Атырауской области

Водопад Бурхан – Булак области Жетісу

Ущелье Кора области Жетісу

Ущелье реки Коксу области Жетісу

Аулиеагаш области Жетісу

Петроглифы Ешкиолмес области Жетісу.

Теперь в карту туристификации входит 141 объект, ранее в ней находилось 102 объекта.

Как пояснили в Министерстве туризма и спорта, цель проекта приказа – повышение популярности и развитие туристских территорий, включенных в Карту туристификацию.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.