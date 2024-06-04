Куда податься туристу: в карту туристификации добавили новые природные объекты
Фото: kazgeo.kz
Министерство туризма и спорта подготовило изменения в Карту туристификации, сообщает Zakon.kz.
В частности, в карту туристификацию добавлены новые природные зоны, представляющие интерес для туристов:
- Природная зона Аккольского региона Акмолинской области;
- Курортная зона "Сарыагаш" Туркестанской области
- Пещера "Акмешит" Туркестанской области
- Ущелье "Аксу" Туркестанской области
- "Немой" аул Актюбинской области
- Лес "Тысячилетнего папоротника" Актюбинской области
- Лес "Аккайын" Актюбинской области
- Геоморфологический разрез "Айдарлыаша" Актюбинской области
- Государственный природный заказник "Оркаш" Актюбинской области
- Иргиз – Тургайский государственный природный резерват Актюбинской области
- Метеоритный кратер "Жаманшин" Актюбинской области
- Гора "Акбота – Санкибай" Актюбинской области
- Государственный природный заказник "Эрбита" Актюбинской области
- Мемориальный комплекс "Кобланды батыр" Актюбинской области
- Мемориальный комплекс "Абат - Байтак" Актюбинской области
- Мавзолей Исатая Тайманулы Актюбинской области
- Мемориальный комплекс "Хан моласы" Актюбинской области
- Мемориальный комплекс "Есет Кокиулы" Актюбинской области
- Мемориальный комплекс "Хазрет Досжан ишана" Актюбинской области
- Атырауский областной краеведический музей
- Музей художественного и декоротивного-прикладного искусства имени Ш.Сариева Атырауской области
- Некрополь Макаш Атырауской области
- Визит центр "Сарайшык" Атырауской области
- Мавзолей Бала Ораза Атырауской области
- Подземная мечеть Кулшан ата Атырауской области
- Некрополь Акмечеть Атырауской области
- Курган Аралтобе Атырауской области
- Мавзолей Жубан ата Атырауской области
- Пещера Иманкара Атырауской области
- Қарашүңгіл қауымы Атырауской области
- Мавзолей Махамбета Утемисовича Атырауской области
- В селе Зинеден Прибрежная зона Каспийского моря Атырауской области
- Мавзолей Онай ата Атырауской области
- Мавзолей Байбакты ата Атырауской области
- Караван-сарай "Тас кешу" Атырауской области
- Знак на родине поэта Жумекена Нажимеденова Атырауской области
- Знак для композитора Курмангазы Сагырбайулы Атырауской области
- Водопад Бурхан – Булак области Жетісу
- Ущелье Кора области Жетісу
- Ущелье реки Коксу области Жетісу
- Аулиеагаш области Жетісу
- Петроглифы Ешкиолмес области Жетісу.
Теперь в карту туристификации входит 141 объект, ранее в ней находилось 102 объекта.
Как пояснили в Министерстве туризма и спорта, цель проекта приказа – повышение популярности и развитие туристских территорий, включенных в Карту туристификацию.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.
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