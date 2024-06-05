Расследовать случаи отравлений и профзаболеваний будут в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщает Zakon.kz.

В документе определен порядок организации и проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе особенности проведения расследований инфекционных, паразитарных заболеваний и отравлений, неблагоприятных последствий после иммунизации, профессиональных заболеваний и (или) отравлений, по итогам контрольного закупа, порядок оформления результатов расследования, обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора при осуществлении расследований, а также перечень случаев, по которым проводятся расследования.

По каким случаям будут проводить расследования:

несоответствие систем водоснабжения и водоотведения требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

несоблюдение требований по радиационной безопасности;

несоблюдение правил обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях и на объектах, оказывающих услуги по их сбору, транспортировке, хранению, обезвреживанию, использованию и утилизации;

несоблюдение требований к организации питания, условиям проживания в организованных коллективах;

несоблюдение требований к организациям и транспортным средствам (автомобильные, железнодорожные, водные, воздушные), осуществляющим перевозку пассажиров и грузов;

несоблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, организации и проведению стерилизации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

несоответствие требованиям гигиенических нормативов параметров неионизирующего излучения и физических факторов на объектах, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору;

неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них;

инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них.

Помимо этого, расследования проводятся по информации или экстренному извещению от госорганов или объектов здравоохранения в случаях:

неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них;

инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них;

отравлений при применении и использовании потенциально опасных химических и биологических веществ (в том числе токсичных, радиоактивных, биологических и химических веществ, ядов и ядовитых веществ, биологических и микробиологических организмов и их токсинов, биологических средств и материалов);

острой лучевой болезни, не связанной с профессиональной деятельностью, в том числе смерти от нее;

установления (подозрения) острых или хронических профессиональных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них.

Расследования проводятся по результатам исследования продукции по итогам контрольного закупа в случае:

выявления продукции с неустановленным сроком годности продукции (товаров) или датой изготовления, в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя;

отсутствия маркировки продукции на государственном и русском языках в части наименования, назначения, состава, условий хранения и применения данной продукции;

несоответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) по показателям безопасности, предусмотренным в документах нормирования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

ее несоответствия информации, указанной производителем на маркировке;

выявления пищевой продукции в упаковке, не предназначенной для контакта с готовой пищевой продукцией.

В каком порядке будут проводить расследования

Срок проведения расследования указывается в акте о назначении расследования и не может превышать 30 календарных дней.

Должностное лицо органа контроля и надзора или члены комиссии устанавливают:

обстоятельства, причины и условия, вследствие которых наступило нарушение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

круг пострадавших и контактных лиц;

субъекты (объекты) контроля и надзора, допустивших нарушения;

события и состав нарушения, а также лица, виновные в его совершении;

меры по дальнейшему недопущению нанесения ущерба жизни и (или) здоровью человека и (или) среды его обитания.

Особенности проведения расследований случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации (НППИ)

Расследование НППИ проводится с целью установления непосредственной причины, определения причинно-следственной связи, ее развития в соответствии с инструкцией вакцин и других иммунобиологических препаратов.

В случае подозрения на НППИ медицинский работник в течение 12 часов передает экстренное извещение в подразделение органа контроля и надзора, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через информационную систему в режиме онлайн (портал), либо посредством электронной почты или предоставляются нарочно на бумажном носителе.

Комиссия начинает расследование случаев НППИ в течение 3 календарных дней со дня поступления экстренного извещения или обращения.

Возникновение и развитие НППИ различают по следующим причинам:

действие вакцины, в том числе индивидуальные особенности организма на введение вакцины;

нарушение качества вакцины;

программная ошибка при организации и проведении вакцинации;

беспокойство населения относительно вакцинации;

случайные совпадения.

Какие случаи НППИ подлежат расследованию:

серьезные НППИ – проявления, опасные для жизни или приведшие к смерти, госпитализации, значительной потере трудоспособности или врожденной аномалии;

групповые НППИ – два и более случаев идентичных НППИ, связанных по введенной вакцине и (или) по времени и (или) месту введения вакцины. Причина возникновения каждого случая НППИ определяется отдельно.

случаи регистрации НППИ выше ожидаемой частоты или необычайно тяжелых случаев;

прочие НППИ по предложению экспертной организации или решению центрального органа контроля и надзора.

В ходе расследования НППИ комиссией анализируются данные, устанавливается заключительный диагноз и делается вывод о возможных причинах развития НППИ с заполнением акта о результатах расследования случая НППИ.

Особенности проведения расследований случаев острых или хронических профессиональных заболеваний или отравлений

Расследование случаев острых или хронических профессиональных заболеваний или отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания или отравления, обусловленные воздействием на работника вредных или опасных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей, либо иных действий по собственной инициативе в интересах работодателя, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем, проводится комиссией подразделения органа контроля и надзора.

Основанием для расследования является извещение, предоставляемое медицинской организацией.

Расследование острых профессиональных заболеваний и (или) отравлений, кроме случаев острых профессиональных отравлений с тяжелым или со смертельным исходом, групповых острых профессиональных отравлений осуществляется комиссией, созданной в течение 24 часов с момента получения извещения.

Расследование случаев подозрения или установления хронических профессиональных заболеваний и (или) отравлений, начинается в течение 5 рабочих дней со дня поступления извещения.

В ходе расследования работодатель обязан обеспечить:

сохранение до начала расследования обстановки места происшествия (при острых профессиональных заболеваниях и (или) отравлениях), при условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение непрерывности производственного процесса не приведет к аварии;

фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем до начала расследования (при острых профессиональных заболеваниях и (или) отравлениях);

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

предоставление членам комиссии подразделения органа контроля и надзора, привлеченным экспертам и специалистам транспорта, служебного помещения с компьютерной и организационной техникой, средств связи, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования;

предоставление копий документов и материалов, в том числе архивных, за весь профессиональный маршрут на данном предприятии либо работника с аналогичного рабочего места, участка и цеха:

материалов аттестация производственных объектов по условиям труда и (или) управления профессиональными рисками, документов, характеризующих состояние рабочего места, наличие вредных и (или) опасных производственных факторов;



выписок из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний пострадавших по безопасности и охране труда;



документов, подтверждающих прохождение обучения, требование которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является обязательным для допуска к работе, а также повышение квалификации работника;



протоколов лабораторных исследований;



медицинского заключения о характере и степени тяжести причиненного здоровью вреда пострадавшему или причине его смерти, о наличии (отсутствии) признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения;



документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;



документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды и средств индивидуальной защиты;



должностные инструкции, регламенты работы;



других документов, имеющих отношение к предмету расследования.

Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального заболевания (отравления) проводится по последнему месту работы работника.



Если возникновение профессионального заболевания и (или) отравления обусловлено работой на разных объектах, то расследование проводится на всех объектах по маршруту работы работника с последующей передачей материалов расследования комиссии, проводившей расследование по последнему месту работы.

Помимо этого правилами регламентированы особенности проведения расследований по итогам контрольного закупа, а также инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений.

Результаты расследования

Результаты расследования оформляются в виде акта о результатах расследования в двух экземплярах.

В ходе и по итогам проведения расследования при выявлении нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, в отношении установленного субъекта (объекта) контроля и надзора, принимаются меры оперативного реагирования в порядке, установленном Предпринимательским кодеком и Кодексом о здоровье, а также могут быть проведены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, введены ограничительные мероприятия.

По итогам проведения расследования орган контроля и надзора, проводивший расследование, в течение 10 рабочих дней после дня окончания расследования размещает на своем интернет-ресурсе информацию.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июня 2024 года.