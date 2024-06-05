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Расследовать случаи отравлений и профзаболеваний будут в Казахстане

Люди на производстве, завод, промышленность, работники, молочный завод, молоко, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:32 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщает Zakon.kz.

В документе определен порядок организации и проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе особенности проведения расследований инфекционных, паразитарных заболеваний и отравлений, неблагоприятных последствий после иммунизации, профессиональных заболеваний и (или) отравлений, по итогам контрольного закупа, порядок оформления результатов расследования, обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора при осуществлении расследований, а также перечень случаев, по которым проводятся расследования.

По каким случаям будут проводить расследования:

  • несоответствие систем водоснабжения и водоотведения требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • несоблюдение требований по радиационной безопасности;
  • несоблюдение правил обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях и на объектах, оказывающих услуги по их сбору, транспортировке, хранению, обезвреживанию, использованию и утилизации;
  • несоблюдение требований к организации питания, условиям проживания в организованных коллективах;
  • несоблюдение требований к организациям и транспортным средствам (автомобильные, железнодорожные, водные, воздушные), осуществляющим перевозку пассажиров и грузов;
  • несоблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, организации и проведению стерилизации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
  • несоответствие требованиям гигиенических нормативов параметров неионизирующего излучения и физических факторов на объектах, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору;
  • неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них;
  • инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них.

Помимо этого, расследования проводятся по информации или экстренному извещению от госорганов или объектов здравоохранения в случаях:

  • неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них;
  • инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них;
  • отравлений при применении и использовании потенциально опасных химических и биологических веществ (в том числе токсичных, радиоактивных, биологических и химических веществ, ядов и ядовитых веществ, биологических и микробиологических организмов и их токсинов, биологических средств и материалов);
  • острой лучевой болезни, не связанной с профессиональной деятельностью, в том числе смерти от нее;
  • установления (подозрения) острых или хронических профессиональных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них.

Расследования проводятся по результатам исследования продукции по итогам контрольного закупа в случае:

  • выявления продукции с неустановленным сроком годности продукции (товаров) или датой изготовления, в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя;
  • отсутствия маркировки продукции на государственном и русском языках в части наименования, назначения, состава, условий хранения и применения данной продукции;
  • несоответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) по показателям безопасности, предусмотренным в документах нормирования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • ее несоответствия информации, указанной производителем на маркировке;
  • выявления пищевой продукции в упаковке, не предназначенной для контакта с готовой пищевой продукцией.

В каком порядке будут проводить расследования

Срок проведения расследования указывается в акте о назначении расследования и не может превышать 30 календарных дней.

Должностное лицо органа контроля и надзора или члены комиссии устанавливают:

  • обстоятельства, причины и условия, вследствие которых наступило нарушение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • круг пострадавших и контактных лиц;
  • субъекты (объекты) контроля и надзора, допустивших нарушения;
  • события и состав нарушения, а также лица, виновные в его совершении;
  • меры по дальнейшему недопущению нанесения ущерба жизни и (или) здоровью человека и (или) среды его обитания.

Особенности проведения расследований случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации (НППИ)

Расследование НППИ проводится с целью установления непосредственной причины, определения причинно-следственной связи, ее развития в соответствии с инструкцией вакцин и других иммунобиологических препаратов.

В случае подозрения на НППИ медицинский работник в течение 12 часов передает экстренное извещение в подразделение органа контроля и надзора, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через информационную систему в режиме онлайн (портал), либо посредством электронной почты или предоставляются нарочно на бумажном носителе.

Комиссия начинает расследование случаев НППИ в течение 3 календарных дней со дня поступления экстренного извещения или обращения.

Возникновение и развитие НППИ различают по следующим причинам:

  • действие вакцины, в том числе индивидуальные особенности организма на введение вакцины;
  • нарушение качества вакцины;
  • программная ошибка при организации и проведении вакцинации;
  • беспокойство населения относительно вакцинации;
  • случайные совпадения.

Какие случаи НППИ подлежат расследованию:

  • серьезные НППИ – проявления, опасные для жизни или приведшие к смерти, госпитализации, значительной потере трудоспособности или врожденной аномалии;
  • групповые НППИ – два и более случаев идентичных НППИ, связанных по введенной вакцине и (или) по времени и (или) месту введения вакцины. Причина возникновения каждого случая НППИ определяется отдельно.
  • случаи регистрации НППИ выше ожидаемой частоты или необычайно тяжелых случаев;
  • прочие НППИ по предложению экспертной организации или решению центрального органа контроля и надзора.

В ходе расследования НППИ комиссией анализируются данные, устанавливается заключительный диагноз и делается вывод о возможных причинах развития НППИ с заполнением акта о результатах расследования случая НППИ.

Особенности проведения расследований случаев острых или хронических профессиональных заболеваний или отравлений

Расследование случаев острых или хронических профессиональных заболеваний или отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания или отравления, обусловленные воздействием на работника вредных или опасных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей, либо иных действий по собственной инициативе в интересах работодателя, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем, проводится комиссией подразделения органа контроля и надзора.

Основанием для расследования является извещение, предоставляемое медицинской организацией.

Расследование острых профессиональных заболеваний и (или) отравлений, кроме случаев острых профессиональных отравлений с тяжелым или со смертельным исходом, групповых острых профессиональных отравлений осуществляется комиссией, созданной в течение 24 часов с момента получения извещения.

Расследование случаев подозрения или установления хронических профессиональных заболеваний и (или) отравлений, начинается в течение 5 рабочих дней со дня поступления извещения.

В ходе расследования работодатель обязан обеспечить:

  • сохранение до начала расследования обстановки места происшествия (при острых профессиональных заболеваниях и (или) отравлениях), при условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение непрерывности производственного процесса не приведет к аварии;
  • фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем до начала расследования (при острых профессиональных заболеваниях и (или) отравлениях);
  • выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
  • предоставление членам комиссии подразделения органа контроля и надзора, привлеченным экспертам и специалистам транспорта, служебного помещения с компьютерной и организационной техникой, средств связи, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования;
  • предоставление копий документов и материалов, в том числе архивных, за весь профессиональный маршрут на данном предприятии либо работника с аналогичного рабочего места, участка и цеха:
    • материалов аттестация производственных объектов по условиям труда и (или) управления профессиональными рисками, документов, характеризующих состояние рабочего места, наличие вредных и (или) опасных производственных факторов;
    • выписок из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний пострадавших по безопасности и охране труда;
    • документов, подтверждающих прохождение обучения, требование которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является обязательным для допуска к работе, а также повышение квалификации работника;
    • протоколов лабораторных исследований;
    • медицинского заключения о характере и степени тяжести причиненного здоровью вреда пострадавшему или причине его смерти, о наличии (отсутствии) признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
    • документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;
    • документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды и средств индивидуальной защиты;
    • должностные инструкции, регламенты работы;
    • других документов, имеющих отношение к предмету расследования.

Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального заболевания (отравления) проводится по последнему месту работы работника.

Если возникновение профессионального заболевания и (или) отравления обусловлено работой на разных объектах, то расследование проводится на всех объектах по маршруту работы работника с последующей передачей материалов расследования комиссии, проводившей расследование по последнему месту работы.

Помимо этого правилами регламентированы особенности проведения расследований по итогам контрольного закупа, а также инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений.

Результаты расследования

Результаты расследования оформляются в виде акта о результатах расследования в двух экземплярах.

В ходе и по итогам проведения расследования при выявлении нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, в отношении установленного субъекта (объекта) контроля и надзора, принимаются меры оперативного реагирования в порядке, установленном Предпринимательским кодеком и Кодексом о здоровье, а также могут быть проведены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, введены ограничительные мероприятия.

По итогам проведения расследования орган контроля и надзора, проводивший расследование, в течение 10 рабочих дней после дня окончания расследования размещает на своем интернет-ресурсе информацию.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июня 2024 года.

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