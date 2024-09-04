В Казахстане будут расследовать случаи отравлений, профзаболеваний, последствий от прививок

Приказом министра здравоохранения от 29 августа 2024 года утверждены Правила проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Целью проведения расследования является установление:

обстоятельств, причин и условий, вследствие которых наступило нарушение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

круга пострадавших и контактных лиц;

субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения;

событий и состава нарушения, а также лиц, виновны[ в его совершении;

меры по дальнейшему недопущению нанесения ущерба жизни, здоровью человека или среды его обитания.

Во время расследования случаев инфекционных, паразитарных заболеваний или отравлений на основании эпидемиологических показаний устанавливается источник инфекции и организуется лабораторное обследование контактных лиц и лиц, возможно причастных к распространению инфекции.

Во время расследования НППИ устанавливается непосредственная причина их возникновения и развития в соответствии с инструкцией вакцин и других иммунобиологических препаратов (вакцины).

В ходе расследования, проводимого по результатам исследования продукции (товара) по итогам контрольного закупа:

устанавливаются реализатор, поставщик, импортер и производитель продукции (товара) по представленным документам прослеживаемости или документам об оценке соответствия;

изучаются представленные документы и проводится идентификация данной продукции;

изучаются причины, которые могли привести к бактериальному загрязнению продукции или изменению показателей, предусмотренных документами, в соответствии с которыми произведена продукция.

Условия расследования на режимных объектах определяются с учетом особенностей доступа для нахождения на этих объектах в соответствии законодательством о государственных секретах.

Для начала расследования руководителем органа контроля и надзора или лицом, его замещающим издается акт о назначении расследования, с указанием состава лиц, уполномоченных на его проведение (должностного лица органа контроля и надзора либо комиссии).

В акт о назначении расследования вносятся изменения и дополнения в связи с изменением состава лиц, уполномоченных на его проведение.

Сроки и продолжительность проведения расследования

Предусматривается, что руководитель органа контроля и надзора или лицо, его замещающее, в зависимости от масштаба угрозы и тяжести причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, определяет сроки проведения расследования.

Срок проведения расследования указывается в акте о назначении расследования и не должен превышать 30 календарных дней.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению расследования в установленные сроки (в случаях неполучения запрашиваемой информации, в том числе в рамках международных договоров, неполучения результатов назначенных экспертиз и экспертных заключений, а также другой необходимой информации и документов), срок расследования продлевается руководителем органа контроля и надзора или лицом, его замещающим, только один раз – на срок не более чем на 30 календарных дней с оформлением акта о продлении.

Расследование случаев инфекционных, паразитарных заболеваний или отравлений населения назначается в течение:

трех календарных дней – со дня поступления экстренного извещения и (или) обращения;

– со дня поступления экстренного извещения и (или) обращения; суток (24 часов):

- при регистрации летального случая – со дня поступления экстренного извещения или обращения;

- при регистрации трех и более случаев инфекционных, паразитарных заболеваний или отравлений, связанных между собой и зарегистрированных в один инкубационный период – со дня поступления третьего экстренного извещения или обращения;

трех часов – с момента поступления экстренного извещения или обращения при регистрации карантинных и особо опасных заболеваний.

Расследование случаев НППИ назначается в течение трех календарных дней со дня поступления экстренного извещения или обращения.

Расследование случаев острых профессиональных заболеваний и отравлений, кроме случаев острых профессиональных отравлений с тяжелым или со смертельным исходом, групповых острых профессиональных отравлений, назначается в течение 24 часов с момента получения извещения.

Расследование случаев подозрения или установления хронических профессиональных заболеваний и отравлений назначается в течение 5 рабочих дней со дня поступления извещения.

Расследование, проводимое по результатам исследования продукции по итогам контрольного закупа, назначается в течение трех календарных дней со дня завершения контрольного закупа.

Акт о назначении расследования, акт о продлении сроков расследования, акт о назначении расследования с измененным или дополненным составом лиц, уполномоченных на его проведение, направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении либо в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, по адресу электронной почты субъекта (объекта) контроля и надзора или иным доступным способом, позволяющим фиксировать факт ознакомления субъекта контроля и надзора.

Для включения в состав комиссии орган контроля и надзора уведомляет заинтересованные государственные органы о проведении расследования и необходимости предоставления кандидатуры для включения в состав комиссии.

Руководителем органа контроля и надзора или лицом, его замещающим в зависимости от предмета расследования включаются в состав комиссии профильные эксперты и специалисты, не связанные с предметом расследования, в том числе педиатр (врач общей практики), иммунолог, эпидемиолог, невролог, аллерголог, фтизиатр, инфекционист, патологоанатом.

Орган контроля и надзора в течение двух рабочих дней со дня подписания акта о назначении расследования уведомляет о начале проведения расследования уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов путем направления уведомления о начале проведения расследования через информационную систему "Единый реестр субъектов и объектов проверок".

Правила также устанавливают порядок привлечения к расследованию независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, условия и порядок образования состава комиссии по расследованию. Также устанавливается порядок оформления материалов расследования.

Перечень случаев, по которым проводятся расследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Расследования проводятся по обращениям физических и юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля и надзора, допустивший нарушения, в следующих случаях:

несоответствия систем водоснабжения и водоотведения требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

несоблюдения требований по радиационной безопасности;

несоблюдении правил обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях и на объектах, оказывающих услуги по их сбору, транспортировке, хранению, обезвреживанию, использованию и утилизации;

несоблюдения требований к организации питания, условиям проживания в организованных коллективах;

несоблюдения требований к организациям и транспортным средствам (автомобильные, железнодорожные, водные, воздушные), осуществляющим перевозку пассажиров и грузов;

несоблюдения требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, организации и проведению стерилизации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

несоответствия требованиям гигиенических нормативов параметров неионизирующего излучения и физических факторов на объектах, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору;

неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них;

инфекционных, паразитарных заболеваний и отравлений, в том числе смерти от них.

Расследования проводятся по информации или экстренному извещению, подаваемой государственными органами или объектами здравоохранения, в случаях:

неблагоприятных проявлений после иммунизации, в том числе смерти от них:

серьезные НППИ – проявления, опасные для жизни или приведшие к смерти, госпитализации, значительной утрате трудоспособности или врожденной аномалии;

групповые НППИ – два и более случаев идентичных НППИ, связанных по введенной вакцине и (или) по времени и (или) месту введения вакцины;

случаи регистрации НППИ выше ожидаемой частоты или необычайно тяжелых случаев;

прочие НППИ по предложению экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий или решению центрального органа контроля и надзора (предполагаемая ошибка иммунизации, случаи, которые вызывают значительную обеспокоенность родителей или общественности);

Кроме того, рассследования проводятся в случае:

инфекционных, паразитарных заболеваний и отравлений, в том числе смерти от них;

отравлений при применении и использовании потенциально опасных химических и биологических веществ (в том числе токсичных, радиоактивных, биологических и химических веществ, ядов и ядовитых веществ, биологических и микробиологических организмов и их токсинов, биологических средств и материалов);

острой лучевой болезни, не связанный с профессиональной деятельностью, в том числе смерти от них;

установления (подозрения) острых или хронических профессиональных заболеваний и (или) отравлений, в том числе смерти от них.

Расследования проводятся по результатам исследования продукции по итогам контрольного закупа в случае:

выявления продукции с неустановленным сроком годности продукции (товаров) или датой изготовления, в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя;

отсутствия маркировки продукции на государственном и русском языках в части наименования, назначения, состава, условий хранения и применения данной продукции;

несоответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) по показателям безопасности, предусмотренным в документах нормирования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

ее несоответствия информации, указанной производителем на маркировке;

выявления пищевой продукции в упаковке, не предназначенной для контакта с готовой пищевой продукцией.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.