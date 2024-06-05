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Законодательство РК

В Казахстане планируют оцифровать национальные архивы и укрепить их материальную базу

В Казахстане планируют оцифровать национальные архивы и укрепить их материальную базу, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:54 Фото: pixabay
Министерство культуры и информации разработало проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела", сообщает Zakon.kz.

Документ расширяет понятийные аппараты, сферы действия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов, в том числе по личному составу, состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской и градостроительной документации, рукописей, рисунков, чертежей, дневников, переписки, мемуаров.

Кроме того, вводится норма, предусматривающая обязанность по обеспечению сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, сдачу обязательного экземпляра аудиовизуальных документов всеми юридическими лицами, участвующих в создании, трансляции и распространении аудиовизуальной документации за счет государственных средств.

Законопроект также закрепляет обеспечение защиты персональных данных и сведений, содержащие тайну личной жизни граждан имеющихся в архивных фондах при запросе сведений на третьих лиц, детализация порядка отнесения документов к составу Национального архивного фонда, их хранения, прав собственности на архивные документы, в том числе при реорганизации либо ликвидации юридических лиц, а также передачи на государственное хранение в упорядоченном виде.

Вместе с тем предусматривается наделение уполномоченного органа в сфере архивного дела следующими функциями:

  • присвоение статуса "Национальный" государственным архивам;
  • осуществление финансирования на строительство, реконструкцию и ремонт зданий государственных архивов.

Расширяются функции местного исполнительного органа в части выступать заказчиком по строительству, реконструкции и ремонту зданий государственных архивов.

Как отметили в Минкультуры, ключевая задача, на решение которой направлен законопроект, – строгое и неукоснительное соблюдение требований закона "О Национальном архивном фонде и архивах".

"Предлагаемые изменения позволят обеспечить сохранность Национального архивного фонда и документов по личному составу на ведомственном уровне и находящиеся на государственном хранении в фондах государственных архивов, увеличить долю оцифрованных документов", – говорится в обосновании.

При этом проект закона не затрагивает интересы субъектов предпринимательства.

По данным Минкультуры, принятие закона позволит увеличить к 2029 году объем Национального архивного фонда на 3,5%, долю оцифрованных документов – на 40%, долю пользователей архивных документов – на 3,5%, укрепление материально-технической базы государственных архивов – на 35%.

Проект закона также предусматривает социальную поддержку сотрудников двух республиканских архивов, которым возможно присвоение статуса "Национальный".

Финансовые затраты из республиканского бюджета составят: на 2025 год – 405 018 тыс. тенге, 2026 – 408 399 тыс. тенге, 2027 – 411 709 тыс. тенге.

Проект закона разработан на основании плана законопроектных работ правительства РК на 2024 год.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Законопроекты
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