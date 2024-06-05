В Казахстане планируют оцифровать национальные архивы и укрепить их материальную базу
Документ расширяет понятийные аппараты, сферы действия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов, в том числе по личному составу, состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской и градостроительной документации, рукописей, рисунков, чертежей, дневников, переписки, мемуаров.
Кроме того, вводится норма, предусматривающая обязанность по обеспечению сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, сдачу обязательного экземпляра аудиовизуальных документов всеми юридическими лицами, участвующих в создании, трансляции и распространении аудиовизуальной документации за счет государственных средств.
Законопроект также закрепляет обеспечение защиты персональных данных и сведений, содержащие тайну личной жизни граждан имеющихся в архивных фондах при запросе сведений на третьих лиц, детализация порядка отнесения документов к составу Национального архивного фонда, их хранения, прав собственности на архивные документы, в том числе при реорганизации либо ликвидации юридических лиц, а также передачи на государственное хранение в упорядоченном виде.
Вместе с тем предусматривается наделение уполномоченного органа в сфере архивного дела следующими функциями:
- присвоение статуса "Национальный" государственным архивам;
- осуществление финансирования на строительство, реконструкцию и ремонт зданий государственных архивов.
Расширяются функции местного исполнительного органа в части выступать заказчиком по строительству, реконструкции и ремонту зданий государственных архивов.
Как отметили в Минкультуры, ключевая задача, на решение которой направлен законопроект, – строгое и неукоснительное соблюдение требований закона "О Национальном архивном фонде и архивах".
"Предлагаемые изменения позволят обеспечить сохранность Национального архивного фонда и документов по личному составу на ведомственном уровне и находящиеся на государственном хранении в фондах государственных архивов, увеличить долю оцифрованных документов", – говорится в обосновании.
При этом проект закона не затрагивает интересы субъектов предпринимательства.
По данным Минкультуры, принятие закона позволит увеличить к 2029 году объем Национального архивного фонда на 3,5%, долю оцифрованных документов – на 40%, долю пользователей архивных документов – на 3,5%, укрепление материально-технической базы государственных архивов – на 35%.
Проект закона также предусматривает социальную поддержку сотрудников двух республиканских архивов, которым возможно присвоение статуса "Национальный".
Финансовые затраты из республиканского бюджета составят: на 2025 год – 405 018 тыс. тенге, 2026 – 408 399 тыс. тенге, 2027 – 411 709 тыс. тенге.
Проект закона разработан на основании плана законопроектных работ правительства РК на 2024 год.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.