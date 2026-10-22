В Казахстане усилят контроль за сбором средств волонтерами: разработан законопроект
Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности неправительственных организаций, развития механизмов взаимодействия государства с неправительственным сектором, а также совершенствования законодательства в сферах благотворительности и волонтерской деятельности.
Основными целями документа являются повышение прозрачности деятельности неправительственных организаций, совершенствование механизмов их государственной поддержки, развитие общественного участия, благотворительности и волонтерской деятельности, а также обеспечение согласованности отдельных норм законодательства РК.
В частности, в проекте закона предусмотрены:
- уточнение статуса и порядка деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций;
- совершенствование механизмов общественного мониторинга качества оказания государственных услуг и взаимодействия государства с неправительственными организациями;
- законодательное закрепление правового статуса благотворительной организации, усиление контроля за сбором добровольных средств волонтерами благотворительности, а также посредством ящиков для пожертвований;
- расширение и актуализация основных направлений волонтеркой деятельности, внедрение единой цифровой платформы волонтерской деятельности, цифрового паспорта волонтера, а также регламентация деятельности Координационного совета и фронт-офисов волонтеров;
- уточнение основных направлений волонтерской деятельности и компетенции уполномоченных и местных исполнительных органов;
- совершенствование отдельных положений законодательства о медиации, государственной статистике и государственном имуществе.
В Минкультуры отметили, что принятие законопроекта обеспечит комплексное совершенствование правового регулирования деятельности неправительственных организаций и институтов гражданского общества, повышение эффективности механизмов взаимодействия государства и гражданского сектора, развитие государственной поддержки, благотворительной и волонтерской деятельности, а также внедрение цифровых инструментов и уточнение полномочий государственных органов в соответствующих сферах.
Предусматривается введение закона в действие с 1 января 2028 года.
Документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 ноября.