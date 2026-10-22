В Казахстане усилят контроль за сбором средств волонтерами: разработан законопроект

Министерство культуры и информации разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций", сообщает Zakon.kz.

Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности неправительственных организаций, развития механизмов взаимодействия государства с неправительственным сектором, а также совершенствования законодательства в сферах благотворительности и волонтерской деятельности.

Основными целями документа являются повышение прозрачности деятельности неправительственных организаций, совершенствование механизмов их государственной поддержки, развитие общественного участия, благотворительности и волонтерской деятельности, а также обеспечение согласованности отдельных норм законодательства РК.

В частности, в проекте закона предусмотрены:

уточнение статуса и порядка деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций;

совершенствование механизмов общественного мониторинга качества оказания государственных услуг и взаимодействия государства с неправительственными организациями;

законодательное закрепление правового статуса благотворительной организации, усиление контроля за сбором добровольных средств волонтерами благотворительности, а также посредством ящиков для пожертвований;

расширение и актуализация основных направлений волонтеркой деятельности, внедрение единой цифровой платформы волонтерской деятельности, цифрового паспорта волонтера, а также регламентация деятельности Координационного совета и фронт-офисов волонтеров;

уточнение основных направлений волонтерской деятельности и компетенции уполномоченных и местных исполнительных органов;

совершенствование отдельных положений законодательства о медиации, государственной статистике и государственном имуществе.

В Минкультуры отметили, что принятие законопроекта обеспечит комплексное совершенствование правового регулирования деятельности неправительственных организаций и институтов гражданского общества, повышение эффективности механизмов взаимодействия государства и гражданского сектора, развитие государственной поддержки, благотворительной и волонтерской деятельности, а также внедрение цифровых инструментов и уточнение полномочий государственных органов в соответствующих сферах.

Предусматривается введение закона в действие с 1 января 2028 года.

Документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 ноября.