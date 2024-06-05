Как происходит адаптация кандасов в регионах Казахстана

Минтруда приказом от 30 мая 2024 года обновило Правила оказания кандасам и членам их семей адаптационных и интеграционных услуг, сообщает Zakon.kz.

Адаптационные и интеграционные услуги кандасам и членам их семей включают:



предварительные адаптационные услуги кандасам и членам их семей, оказываемые сотрудниками карьерных центров регионов выбытия;

оказание кандасам и членам их семей содействия в трудоустройстве на ярмарках вакансий;

предварительное посещение кандасом и членами их семей региона расселения;

переезд кандаса и членов их семей в регион расселения.

Сотрудники карьерных центров оказывают содействие:

в реализации активных мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК, финансируемых за счет средств бюджета;

по ведению индивидуальной карты занятости;

по взаимодействию с акимами районов, сельских округов по вопросам реализации мер содействия занятости населения, приобретения угля, печного отопления;

по ведению учета о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей, специальностей) у работодателей;

по ведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам оказания услуг по адаптации и интеграции кандасов и мерах содействия занятости;

в осуществлении мониторинга полученных кандасами и членами их семей, адаптационных и интеграционных услуг в цифровом формате;

в подготовке проекта социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы с участниками добровольного переселения и направлению его для заключения в центр трудовой мобильности;

в предоставлении необходимой информации и отчетности по оказанным адаптационным и интеграционным услугам для кандасов и членов их семей в центр трудовой мобильности в соответствии с установленным порядком.

Порядок оказания адапционных услуг

При обращении кандаса по месту проживания в карьерный центр региона выбытия, сотрудник карьерного центра предоставляет информацию по условиям переселения в регионы расселения, о необходимых документах и осуществляет первичную консультацию по:

включению в региональную квоту приема кандасов;

выбору региона расселения, планируемого для проживания с учетом специфики региона;

первичному размещению в центрах временного размещения, а также получение адаптационных и интеграционных услуг до включения в региональную квоту и подбора жилья;

выплатам материальной помощи и получению сертификата экономической мобильности;

заключению социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы;

переезду от места проживания до региона расселения, в том числе авто, железнодорожным и авиатранспортом;

А также получению следующих адаптационных и интеграционных услуг:

регистрация по месту жительства семьи кандаса;

постановка на воинский учет военнообязанных и призывников;

прикрепление детей к школе;

прикрепление детей в дошкольное учреждение;

прикрепление семьи в поликлинику для медицинского обслуживания;

содействию в трудоустройстве, а также при необходимости в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

обучению языкам, истории, культуре и традициям, основам законодательства РК;

обеспечению методическим пособием, для самостоятельного изучения обучающих курсов;

приобретению гражданства РК.

Сотрудник карьерного центра принимает от кандаса заявление об оказании содействия кандасам и членам их семей в получении адаптационных и интеграционных услуг в регионе расселения, с приложением копий следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (супруг/супруга/совершеннолетние и совместно проживающие дети);

свидетельство о заключении брака;

документ об образовании (супруг/супруга);

свидетельство о рождении детей (несовершеннолетние дети, при наличии).

После чего сотрудник карьерного центра формирует запросы в соответствующие информационные системы через шлюз "электронного правительства".

При этом истребование от заявителей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Затем сотрудник карьерного центра регистрирует заявление кандаса на информационном портале "migration.enbek.kz с вводом индивидуального идентификационного номера кандаса и членов его семьи, в течение одного рабочего дня перепроверяет все заполненные данные, удостоверяется в правильности их заполнения и подписывает с помощью электронной цифровой подписи электронное заявление и направляет на рассмотрение к руководителю центра трудовой мобильности региона выбытия.

Руководитель центра трудовой мобильности в течение одного рабочего дня проверяет посредством информационной системы "Цифровая карта семьи" заполненные анкетные данные, в том числе на наличие или отсутствие других близких членов семьи (родители, дети) заявителя, и в случае отсутствия замечаний подписывает его с помощью электронной цифровой подписи и направляет на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия.

В случае наличия замечаний руководитель центра трудовой мобильности региона выбытия заявление направляет на доработку сотруднику карьерного центра региона выбытия.

Руководство местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия в течение одного рабочего дня проверяет заявление, и в случае отсутствия замечаний подписывает его с помощью электронной цифровой подписи и направляет на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения.

Поступившее через портал заявление рассматривается руководством местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения и направляется на рассмотрение сотруднику.

Сотрудник местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения в ходе обработки заявления проверяет на:

заполнение данных на кандаса, а также членов их семей;

наличие сканированных документов;

наличие согласия на сбор и обработку персональных данных.

Сотрудники карьерных центров, центров трудовой мобильности, местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, получившие доступ к персональным данным ограниченного доступа, обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя.

При отсутствии замечаний сотрудник местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня подписывает заявление с помощью ЭЦП и направляет на рассмотрение в центр трудовой мобильности региона расселения.

Сотрудник центра трудовой мобильности региона расселения в течение трех рабочих дней рассматривает через портал заявление и связывается посредством доступных средств связи с кандасом.

Сотрудник центра трудовой мобильности оказывает кандасу содействие в участии в активных мерах занятости с предложением имеющихся вакансий для трудоустройства в регионе расселения.

При заинтересованности со стороны кандаса в предложенных вакансиях, сотрудник центра трудовой мобильности в течение одного рабочего дня выясняет:

условия по переезду с формированием маршрута следования в выбранный город, район или населенный пункт региона расселения;

дату переезда;

вид транспорта для переезда (авто, железнодорожный, авиатранспорт);

количество прибывающих членов семей с одновременным внесением информации на портал и направляет заявление на исполнение сотруднику карьерного центра для принятия в работу и предоставления адаптационных и интеграционных услуг.

18. В случае, если карьерный центр по истечении указанного периода не подобрал для кандаса подходящую работу, или кандас отказался от предложенной работы, то специалист карьерного центра в течение одного рабочего дня направляет в электронном виде через АИС "Рынок труда" центру трудовой мобильности проект решения о регистрации кандаса в качестве безработного, подписанный директором карьерного центра или лицом, которое его замещает.

Сотрудник карьерного центра по порталу принимает в обработку заявление и в течение одного рабочего дня по средствам доступной связи формирует с кандасом проект индивидуального плана по адаптации и интеграции.

Правила также предусматривают:

Оказание кандасам и членам их семей содействия в трудоустройстве на ярмарках вакансий; Предварительное посещение кандасом и членами их семей региона расселения; Переезд кандаса и членов их семей в регион расселения и т.д.

При переезде кандасов и членов их семей встречают согласно указаннму виду транспорта: через аэропорт или авто-, железнодорожный вокзалы.

Сотрудник карьерного центра размещает кандаса и членов их семей в подобранном временном жилье оформляет постоянную регистрацию по месту прибытия.

При отсутствии у кандаса служебного или собственного жилья производится временная регистрация в центрах адаптации и интеграции кандасов, центрах временного размещения на срок не более одного года.

Мероприятия по плану адаптации и интеграции по факту их реализации и исполнения в обязательном порядке заполняется сотрудником карьерного центра в информационных системах АИС "Кандас" в разделах "Отчет о проделанной работе по адаптации и интеграции".

К выполненным мероприятиям по плану адаптации и интеграции прилагаются фото- и видеофиксации о проделанной работе с соответствующими подтверждающими документами, а также геолокация (место расположения), которые подгружаются в мобильное приложение.

Выполненные услуги по адаптации и интеграции подтверждаются сотрудником карьерного центра посредством фото и видеофиксации, которые подгружаются в раздел "Отчет о проделанной работе по адаптации и интеграции" в мобильном приложении и отображаются в информационных системах АИС "Кандас" и в Цифровой карте семьи.

Для оказания кандасам и членам их семей, переселившихся в сельские населенные пункты адаптационных и интеграционных услуг, и обмена информацией между акимом сельского округа и карьерным центром утверждается Дорожная карта, которая утверждается в трех экземплярах и предоставляется акиму района, сельского округа и карьерному центру.

Информация о выполненных работах по мероприятиям плана адаптации и интеграции кандаса, подготовленная сотрудником карьерного центра региона расселения предоставляется в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом.

Для обеспечения качественной адаптацией и интеграцией в социальную среду и становления полноправными участниками общественных отношений в регионе расселения, меры по адаптации в местное сообщество кандаса, а также членов его семьи осуществляется в течение пяти лет через Цифровую карту семьи и мобильное приложение.

По завершении проводится оценка качества оказания адаптационных и интеграционных услуг.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.