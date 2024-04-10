Какие услуги могут получить кандасы при адаптации: обновление правил

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила и сроки проживания кандасов и членов их семей в Центре адаптации и интеграции кандасов, а также Правила оказания кандасам и членам их семей адаптационных и интеграционных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработан новый порядок оказания кандасам и членам их семей адаптационных и интеграционных услуг.

Адаптационные и интеграционные услуги кандасам и членам их семей включают:

предварительные адаптационные услуги кандасам и членам их семей, оказываемые сотрудниками структурных подразделений карьерного центра регионов выбытия;

на ярмарках вакансий;

предварительное посещение кандасом и членами их семей региона расселения;

переезд кандаса и членов их семей в регион расселения;

адаптационные и интеграционные услуги кандасам и членам их семей, оказываемые сотрудниками структурного подразделения карьерного центра регионов расселения, определяемые правительством РК.

Сотрудники структурного подразделения карьерного центра по работе с услугополучателями осуществляют услуги согласно перечню адаптационных и интеграционных услуг, а также оказывает содействие:

в реализации активных мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК, а также дополнительных мер содействия занятости, финансируемых за счет средств бюджета;

ведению индивидуальной карты трудоустройства безработного;

взаимодействию с акимами районов, сельских округов по вопросам реализации мер содействия занятости населения, приобретения угля, печного отопления;

ведению учета о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей, специальностей) у работодателей;

ведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам оказания услуг по адаптации и интеграции кандасов и мерах содействия занятости;

осуществлению мониторинга полученных услуг по адаптации и интеграции кандасов, и членов их семей в цифровом формате;

подготовке проекта социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы с участниками добровольного переселения и направлению его для заключения в центр трудовой мобильности;

предоставлению необходимой информации и отчетности по оказанным услуг по адаптации и интеграции в центр трудовой мобильности в соответствии с установленным порядком.

Предварительные адаптационные услуги кандасам и членам их семей

При обращении кандаса по месту проживания в карьерный центр региона выбытия по вопросам расселения, сотрудник карьерного центра региона выбытия предоставляет первичную консультацию по условиям переселения в регионы расселения и предоставляет для сбора перечень необходимых документов.

Сотрудник карьерного центра консультирует кандаса по вопросам:

включения в региональную квоту приема кандасов;

выбора регионы расселения, планируемой для проживания с учетом специфики региона;

первичного размещения в центрах временного размещения, а также получение адаптационных и интеграционных услуг до включения в региональную квоту и подбора жилья;

выплаты материальной помощи и получение сертификата экономической мобильности;

заключения социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы;

переезд от места проживания до региона расселения, в том числе авто, железнодорожным и авиатранспортом;

получение услуг по адаптации и интеграции по:

- регистрации по месту жительства семьи кандаса;

- постановке на воинский учет военнообязанных и призывников;

- прикреплению детей к школе;

- прикреплению детей в дошкольное учреждение;

- прикреплению семьи в поликлинику для медицинского обслуживания;

содействие в трудоустройстве, а также при необходимости в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

обучение языка, истории, культуре и традициям РК, основам законодательства;

обеспечение методическим пособиям, для самостоятельного проведения обучающих курсов;

приобретение гражданства РК.

Сотрудник карьерного центра региона выбытия принимает от кандаса заявление об оказании содействия в получении адаптационных и интеграционных услуг в регионе расселения, с приложением копии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (супруг/супруга/совершеннолетние и совместно проживающие дети);

свидетельство о браке;

документ об образовании (супруг/супруга);

свидетельство о рождении детей (несовершеннолетние дети, при наличии).

Сотрудник карьерного центра региона выбытия, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы через шлюз "электронного правительства":

в ИС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

в ИС "ЗАГС" (записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении, по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 1 июня 2008 года), по свидетельству или уведомлению о смерти детей (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 мая 2008 года);

в ИС "Е Попечительство" – по документам об установлении опеки (попечительства);

в ИС "Верховный суд" - по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

Истребование от заявителей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Сотрудник карьерного центра региона выбытия регистрирует заявление кандаса на информационном портале "migration.enbek.kz" с вводом их индивидуального идентификационного номера и заполнением всех обязательных полей.

При наличии у кандаса членов семьи, сотрудник карьерного центра производит заполнение на информационном портале "migration.enbek.kz" по кандасам соответствующих полей на всех членов семьи согласно вышеуказанному порядку.

После заполнения всех полей в информационных системах сотрудник карьерного центра региона выбытия в течение одного рабочего дня перепроверяет все заполненные данные, удостоверяется в правильности их заполнения и подписывает с помощью электронной цифровой подписи сформированное электронное заявление.

Подписанный сотрудником карьерного центра региона выбытия заявление поступает на рассмотрение к руководителю центра трудовой мобильности региона выбытия.

Руководитель центра трудовой мобильности региона выбытия в течение одного рабочего дня проверяет через информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства" "Цифровая карта семьи" заполненные анкетные данные, в том числе на наличие и/или отсутствие других близких членов семьи (родители, дети) заявителя, и в случае отсутствия замечаний подписывает его с помощью электронной цифровой подписи.

В случае наличия замечаний руководитель центра трудовой мобильности регионы выбытия заявление направляет на доработку обратно специалисту карьерного центра региона выбытия.

При положительном рассмотрении подписанный руководителем карьерного центра региона выбытия заявление направляется на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия.

Руководитель или заместитель руководителя местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия в течение одного рабочего дня проверяет заявление, и в случае отсутствия замечаний подписывает его с помощью электронной цифровой подписи.

В случае наличия замечаний руководитель местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия направляет на доработку специалисту карьерного центра региона выбытия.

Специалист карьерного центра региона выбытия в течение трех рабочих дней устраняет замечания и направляет доработанное заявление руководителю местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты населения, подписав данное заявление с помощью электронной цифровой подписи.

После подписания руководителем местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона выбытия электронное заявление поступает на рассмотрение в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения.

Специалист местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения с даты поступления заявления в течение одного рабочего дня рассматривает заявление в информационном портале "migration.enbek.kz".

В случае отсутствия замечаний подписывает заявление с помощью электронной цифровой подписи.

В случае наличия замечания специалист местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения направляет заявление обратно на доработку.

Подписанное без замечаний специалистом местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения электронное заявление поступает на рассмотрение руководителю местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения.

В случае отсутствия замечаний руководитель местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения в течение одного рабочего дня подписывает заявление с помощью электронной цифровой подписи.

В случае наличия замечаний руководитель местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения направляет на доработку заявление.

Специалист местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения в ходе обработки заявки на переселение проверяет на:

заполнение данных на кандаса, а также членов их семей;

наличие сканированных документов;

наличие согласия на сбор и обработку персональных данных.

Подписанное заявление руководителем местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения поступает на рассмотрение в центр трудовой мобильности региона расселения.



Специалист центра трудовой мобильности региона расселения в течение трех рабочих дней рассматривает через информационные системы информационном портале "migration.enbek.kz" заявление и связывается посредством доступных средств связи с кандасом.

Свои действия специалист центра трудовой мобильности региона расселения отображает в мобильном приложении:

для подтверждения получения электронного заявления;

с целью консультирования заявителя по условиям переселения;

с целью предложения имеющихся вакансий для трудоустройства в регионе расселения.

Преимущественно предлагается вакансия на постоянное рабочее место.

Специалист центра трудовой мобильности оказывает меры по содействию в трудоустройстве на постоянное или временное рабочее место кандасу, не имеющему образование и/или имеющему только среднее образование.

В случае заинтересованности со стороны кандаса в предложенных вакансиях на постоянное или временное рабочее место, сотрудник центра трудовой мобильности в течение одного рабочего дня предварительно обговаривает:

условия по переезду с формированием предварительного маршрута следования в выбранный город, район или населенный пункт региона расселения;

дату переезда;

вид транспорта для переезда (авто, железнодорожный, авиатранспорт);

количество прибывающих членов семей.

В случае незаинтересованности кандаса в предложенных вакансиях, сотрудник центра трудовой мобильности осуществляет подбор других подходящих вакансий для трудоустройства кандаса в течение трех месяцев с даты получения заявление.

В случае заинтересованности кандаса в предложенной вакансии на постоянное или временное рабочее место сотрудник центра трудовой мобильности в течении одного рабочего дня вносит информацию об этом в информационном портале "migration.enbek.kz" и направляет заявление на исполнение сотрудникам карьерного центра для принятия в работу и предоставления адаптационных и интеграционных услуг.

Сотрудник карьерного центра по информационному порталу "migration.enbek.kz" принимает на обработку заявление и в течение одного рабочего дня по средствам доступной связи обговаривает и формирует совместно с кандасом проект индивидуального плана по адаптации и интеграции.

Оказание адаптационных и интеграционных услуг кандасам и членам их семей на ярмарках вакансий

Карьерные центры региона выбытия формируют списки кандасов и членов их семей на оказание адаптационных и интеграционных услуг на ярмарках вакансий с участием представителей регионов расселения.

Кандасы и члены их семей, включенные в список на оказание адаптационных и интеграционных услуг, могут участвовать на ярмарках вакансий:

посредством видеоконференцсвязи (альтернатива выездным мероприятиям), в онлайн режиме, согласно графику проведения ярмарок вакансий;

в офлайн режиме, на ярмарках, проводимых в регионах выбытия с участием соискателей, работодателей и местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения региона расселения.

Предварительное посещение кандасом и членами их семей региона расселения

Кандас для предварительного посещения региона расселения уведомляет сотрудника карьерного центра расселения о дате его прибытия в данный регион.

По прибытию в регион расселения кандаса сотрудник карьерного центра региона расселения встречает кандаса.

Сотрудник карьерного центра региона расселения на период предварительного посещения расселяет кандаса в центре временного размещения или центре адаптации и интеграции для временного проживания.

Кандас после размещения в центре временного размещения и/или центре адаптации и интеграции в регионе расселения, выезжает в выбранный (планируемый к проживанию) город, район или населенный пункт с сопровождением сотрудника карьерного центра региона расселения.

Сотрудник карьерного центра в течение трех рабочих дней знакомит кандаса с:

местом планируемого расселения в городе, районе или населенном пункте;

работодателем или с представителем работодателя (кадровая служба), школой, дошкольным учреждением;

местом предполагаемого проживания (микрорайон, улица);

спецификой региона.

По итогам ознакомления с регионом расселения кандас в течение одного рабочего дня, сотрудником карьерного центра по согласованию с кандасом формируется индивидуальный план адаптации и интеграции.

При окончательном и положительном решении по переезду в регион расселения кандас в течение одного рабочего дня:

подает письменное заявление о включении в региональную квоту в карьерный центр;

подтверждает о предварительно выбранном месте работы и заключает трудовой договор с работодателем;

подтверждает дату переезда, вид транспорта (авто, железнодорожный, авиатранспорт);

подает предварительную заявку сотруднику карьерного центра для подбора жилья в регионе расселения;

выезжает в регион выбытия для подготовки семьи к окончательному переезду.

Переезд кандаса и членов их семей в регион расселения

Прием, встреча кандаса и членов их семей осуществляется согласно согласованному виду транспорта через аэропорт и/или авто-, железнодорожный вокзалы.

Сотрудник карьерного центра размещает кандаса и членов их семей в подобранном временном жилье в регионе расселения и оформляет постоянную регистрацию по месту прибытия.

Сотрудник карьерного центра при отсутствии у кандаса служебного или собственного жилья в регионе расселения производит временную регистрацию в центрах адаптации и интеграции кандасов, центрах временного размещения, на срок не более одного года.

Вместе с тем преудсматривает, что для оказания услуг по адаптации и интеграции для кандасов, переселившихся в сельские населенные пункты, где отсутствуют карьерные центры, сотрудники карьерных центров совместно с акиматом соответствующего населенного пункта разрабатывают и согласовывают дорожную карту по оказанию адаптационных и интеграционных услуги, в последующем осуществлять обмен информацией по оказанным услугам.



Дорожная карта по оказанию услуг по адаптации и интеграции для кандасов утверждается в двух экземплярах и предоставляется акимату района, сельского округа и в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Срок адаптации и интеграции кандаса, а также членов их семей в регионе расселения осуществляется с учетом мониторинга через Цифровую карту семьи и мобильное приложение в течение пяти лет в целях обеспечения качественной адаптацией и интеграцией в социальную среду и становления полноправными участниками общественных отношений.

Мониторинг по адаптации и интеграции

Дополнение в правила также предусматривают проведение мониторинга по адаптации и интеграции кандасов, и членов их семей в цифровом формате, первые три года на ежеквартальной, а последующие четвертые и пятые годы на полугодовой основе.

Мониторинг по адаптации и интеграции за кандасом, и членами их семей осуществляется через АИС "Кандас", АИС "Рынок труда", "Цифровую карту семьи" и мобильное приложение, а также по подтвержденным фактам из информационных систем государственных органов в АИС "Кандас".

При внутренней самостоятельной миграции в течение пяти лет по собственному волеизъявлению за пределы регионов, определенных правительством РК, кандас обязан досрочно возвратить в полном объеме полученные им меры государственной поддержки, предусмотренные участникам активных мер содействия занятости в соответствии Социальным кодексом РК.

В случае выезда с места расселения одного из членов семьи кандаса в бюджет возвращается сумма полученной выехавшим членом семьи материальной помощи в течение двух месяцев, за исключением случаев трудоустройства вахтовом методом или осуществление трудовой деятельности за пределами региона проживания, призыва на воинскую службу, заболевания, не позволяющего проживать в данном населенном пункте, направления по заявке работодателя на обучение в другую местность.

Для проведения мониторинга мобильное приложение используется карьерными центрами и центрами трудовой мобильности.

Цифровая карта семьи используется управлениями координации занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения, а также центрами трудовой мобильности и карьерными центрами.

АИС "Рынок труда" используется карьерными центрами, центрами трудовой мобильности, управлениями координации занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения.

АИС "Кандас" используется карьерными центрами, центрами трудовой мобильности, управлениями координации занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения.

Мониторинг по учету постоянного проживания прибывших в регион расселения кандасов, а также членами их семей осуществляется участковым инспектором полиции и его помощником через цифровую карту семьи и информационную систему "Миграционная полиция".

Предусматривается, что для повышения информированности об особенностях административного участка, участковый инспектор постоянно изучает административный участок, имеет списки в электронном формате кандасов постоянно проживающих и временно пребывающих на административном участке.

В правила также добавлена новая глава по оценке качества оказания адаптационных и интеграционных услуг.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 апреля.