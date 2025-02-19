В Казахстане вводят новые сборы за сверхсрочное хранение грузов на железной дороге

Приказом министра транспорта от 14 февраля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлен пункт, в котором говорится, что увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до пятикратного размера (ранее был десятикратный сбор. – Прим. ред.) сбор за хранение применяется по истечении 48 часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения после вывешивания объявления об увеличении сбора.

Начисление увеличенного до пятикратного размера сбора за хранение грузов не превышает 24 часов (ранее было 30 дней без установления пятикратного размера).

Также правила дополнены новым пунктом:

Увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 72-х часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения после вывешивания объявления об увеличении сбора.

Начисление увеличенного до десятикратного размера сбора за хранение грузов не превышает 30 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2025 года.