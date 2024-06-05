Изменились правила ведения реестра государственного имущества
В новой редакции изложено несколько пунктов. Так, говорится, что реестр состоит из двух подразделов: основного и дополнительного.
Учет в реестре по объектам информатизации, принадлежащим государству, осуществляется в отношении программного обеспечения, интернет-ресурсов и электронных информационных ресурсов.
Владельцы объектов информатизации, принадлежащих государству, передают единому оператору для включения в реестр:
- сканированные копии документов, подтверждающих имущественные права государства (в том числе на доменное имя интернет-ресурсов) и расшифровки статей бухгалтерского баланса в отношении программного обеспечения и интернет-ресурсов;
- резервные копии электронного информационного ресурса на съемном носителе.
Указывается, что обновление резервной копии электронных информационных ресурсов осуществляется ежедневно через интеграционное взаимодействие информационной системы государственного органа с реестром.
Уточняется, что актуализация сведений реестра по результатам анализа состояния конкуренции на товарных рынках с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде проводится антимонопольным органом на основании его информации согласно подпункту 27 статьи 90-6 Предпринимательского кодекса РК.
В реестре автоматически формируется список по организациям, государственным предприятиям с присвоением им следующих статусов:
- сохранить в государственной собственности постоянно/временно;
- ликвидировать;
- реорганизовать;
- приватизировать;
- объект государственно-частного партнерства.
По уровню доступа к веб-порталу реестра пользователи подразделяются на следующие категории:
- физические и юридические лица;
- государственные юридические лица;
- уполномоченные органы соответствующей отрасли;
- уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;
- государственный орган по контролю за исполнением республиканского бюджета;
- уполномоченный орган по государственному планированию;
- областной уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением областного бюджета;
- районный уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением районного бюджета;
- исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью и на управление коммунальными юридическими лицами;
- антимонопольный орган и его территориальные подразделения.
Правила также дополнены новым пунктом о том, что для антимонопольного органа и его территориальных подразделений в реестре доступны следующие функции:
- просмотр перечней организаций и государственных юридических лиц, находящихся в коммунальной и республиканской собственности, и сведений по ним;
- формирование аналитической и статистической отчетности по республиканскому и коммунальному имуществу.
Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.