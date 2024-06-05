Изменились правила ведения реестра государственного имущества

Министр финансов приказом от 29 мая 2024 года внес изменения и дополнения в Правила ведения реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложено несколько пунктов. Так, говорится, что реестр состоит из двух подразделов: основного и дополнительного.

Учет в реестре по объектам информатизации, принадлежащим государству, осуществляется в отношении программного обеспечения, интернет-ресурсов и электронных информационных ресурсов.

Владельцы объектов информатизации, принадлежащих государству, передают единому оператору для включения в реестр:

сканированные копии документов, подтверждающих имущественные права государства (в том числе на доменное имя интернет-ресурсов) и расшифровки статей бухгалтерского баланса в отношении программного обеспечения и интернет-ресурсов;

резервные копии электронного информационного ресурса на съемном носителе.

Указывается, что обновление резервной копии электронных информационных ресурсов осуществляется ежедневно через интеграционное взаимодействие информационной системы государственного органа с реестром.

Уточняется, что актуализация сведений реестра по результатам анализа состояния конкуренции на товарных рынках с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде проводится антимонопольным органом на основании его информации согласно подпункту 27 статьи 90-6 Предпринимательского кодекса РК.



В реестре автоматически формируется список по организациям, государственным предприятиям с присвоением им следующих статусов:

сохранить в государственной собственности постоянно/временно;

ликвидировать;

реорганизовать;

приватизировать;

объект государственно-частного партнерства.

По уровню доступа к веб-порталу реестра пользователи подразделяются на следующие категории:



физические и юридические лица;

государственные юридические лица;

уполномоченные органы соответствующей отрасли;

уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;

государственный орган по контролю за исполнением республиканского бюджета;

уполномоченный орган по государственному планированию;

областной уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением областного бюджета;

районный уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением районного бюджета;

исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью и на управление коммунальными юридическими лицами;

антимонопольный орган и его территориальные подразделения.

Правила также дополнены новым пунктом о том, что для антимонопольного органа и его территориальных подразделений в реестре доступны следующие функции:

просмотр перечней организаций и государственных юридических лиц, находящихся в коммунальной и республиканской собственности, и сведений по ним;

формирование аналитической и статистической отчетности по республиканскому и коммунальному имуществу.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.