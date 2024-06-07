Возмещение вреда сельчанам за павших животных во время паводков: внесены изменения

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции Правил уточняется состав комиссии в сфере животноводства.

Так, говорится, что при объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляется комиссией.

Комиссия в течение 15 рабочих дней проверяет достоверность данных (сведений), содержащихся в заявке о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных.

В случаях, когда установлено наличие павших животных, комиссия осуществляет проверку сведений о владельцах сельскохозяйственных животных по индивидуальным номерам сельскохозяйственных животных в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

При возмещении физическим и юридическим лицам за счет внебюджетных средств за павших сельскохозяйственных животных комиссия осуществляет сверку сведений о владельцах сельскохозяйственных животных по данным электронного похозяйственного учета.

В Правила добавлено, что при установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей – ближайших соседей с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.

При наличии павшего сельскохозяйственного животного по завершении его утилизации составляется акт утилизации.

Возмещение ущерба по поголовью птицы вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации.

Как пояснили в МСХ, возмещение ущерба осуществляется за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.

Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства были утверждены 17 мая 2024 года.