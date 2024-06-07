Как в Казахстане будут бороться с азартными играми и лудоманией: утвержден комплексный план

Постановлением правительства от 31 мая 2024 года утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 - 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что в настоящее время в Казахстане работает 26 субъектов игорного бизнеса, в том числе 6 казино, 9 залов игровых автоматов, 11 букмекерских контор.

В 2020 году кассы букмекерских контор, тотализаторов выведены в игорные зоны на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в Бурабайский район Акмолинской области.

В результате ужесточения государственного контроля с 2021 года лицензии лишены 36 игорных заведений, в том числе 28 букмекерских контор, 6 тотализаторов и два зала игровых автоматов.

С марта 2024 года казахстанцы, а также иностранцы, постоянно проживающие в республике, могут через мобильное приложение eGov mobile подать заявление о добровольном ограничении участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев. На сегодняшний день этой услугой воспользовались более 110 тысяч человек.

Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании предусматривает 28 мероприятий по 4 направлениям:

организация профилактики лудомании;

выявление зависимости от азартных игр среди различных групп населения;

лечение и медико-социальная реабилитация лудоманов;

государственное регулирование игорного бизнеса.

В рамках реализации Комплексного плана планируется достичь следующих показателей:

снижение числа людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 000 до 201 600 человек: в 2024 году – 35 000 (10%), 2025 году – 63 000 (20%), 2026 году – 5 0400 (20%);

увеличение охвата лиц, страдающих патологической зависимостью от азартных игр, бесплатным лечением и медико-социальной реабилитацией за счет государства с 13 до 300 человек: в 2024 году – 50 человек, 2025 году – 150 человек, 2026 году – 300 человек;

увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4500 до 7722: в 2024 году – на 450 (10%), 2025 году – на 990 (20%), 2026 году – на 1782 (30%).

Как отмечается, на его реализацию не потребуется выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

Все мероприятия будут осуществляться в рамках действующих бюджетных лимитов государственных органов и за счет внебюджетных средств.

В реализации Комплексного плана участвует 12 центральных государственных органов, Национальный банк, Агентство по делам государственной службы, а также местные исполнительные органы.

В частности, комплексный план предусматривает следующие мероприятия:

Организация обучения коучей по профилактике лудомании для работы со школьниками, студентами и другими категориями граждан. Реализация комплекса просветительских мер для несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях игровой зависимости (уроки, классные часы, воспитательные мероприятия, тренинги). Выявление наличия признаков компьютерной и игровой зависимости с согласия родителей в виде тестов среди обучающихся. Организация мер по предупреждению лудомании среди студентов организаций высшего или послевузовского образования и молодежи; военнослужащих и курсантов учебных заведений, подведомственных Минобороны, государственных служащих. Разработка специальных тестов по выявлению признаков зависимости от азартных и компьютерных игр среди обучающихся организаций среднего, профессионального, высшего образования и других категорий граждан Казахстана. Введение требования к платежным организациям по осуществлению биометрической идентификации участников пари при пополнении и выводе средств из аккаунта букмекерской конторы. Организация центрами психического здоровья медико-социальной помощи и реабилитации лицам, страдающих патологическим влечением к азартным играм, в том числе с привлечением реабилитационных центров. Введение в пилотном режиме консультативного наблюдения лиц, страдающих патологическим влечением к азартным играм, без постановки на динамический учет. Запрет рекламы азартных игр и пари на улицах, в средствах массовой информации и интернете, за исключением экипировки спортсменов, помещений спортивных сооружений во время соревнований и аккредитованных спортивных средств массовой информации и интернет-ресурсов. Увеличение максимального срока самостоятельного ограничения от участия в азартных играх и пари до 10 лет. Введение законодательного запрета на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов посредством SMS операторами связи и ряд других мероприятий.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.