План борьбы с игроманией готовят в Казахстане

Министерство туризма и спорта подготовило проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании предусматривает 44 мероприятия по четырем направлениям:

проведение республиканского социологического исследования причин и масштабов азартных игр и пари в Казахстане;

запуск интерактивного сайта (онлайн-чат, телефон доверия) по оказанию консультативной помощи гражданам, больным лудоманией;

внесение изменений в действующее законодательство Республики Казахстан о рекламе, о связи в части введения запрета на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов (через SMS, звонки и т. д.);

лицензирование деятельности по медицинской реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр.

Для профилактики лудомании планируются следующие меры:

разработка методических рекомендаций по профилактике лудомании среди школьников, студентов и других категорий молодежи;

разработка буклетов и инфографиков по профилактике лудомании для проведения семинаров, тренингов, а также их размещение на интернет-ресурсах и в социальных сетях;

организация обучения коучей по профилактике лудомании для работы со школьниками, студентами и другими категориями граждан;

реализация комплекса просветительских мер для несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях игровой зависимости (уроки, классные часы, воспитательные мероприятия, тренинги);

диагностика обучающихся по выявлению наличия признаков компьютерной и игровой зависимости с согласия родителей, в виде тестов;

реализация комплекса просветительских мер для студентов высших учебных заведений и молодежи о негативных последствиях игровой зависимости;

ведение разъяснительной работы священнослужителями о пагубном влиянии азартных игр, последствий их злоупотребления среди прихожан религиозных объединений;

информационное сопровождение и разъяснение мероприятий по профилактике азартных игр и противодействию лудомании (пять документальных фильмов, 50 выпусков радиопрограмм, 20 видеороликов);

организация мер по предупреждению лудомании среди студентов ряда высших учебных заведений;

организация мер по предупреждению лудомании среди государственных служащих;

увеличение государственного образовательного заказа на подготовку клинических психологов.

Как будут выявлять наличие зависимости от азартных игр среди различных групп населения

разработка специальных тестов по выявлению признаков зависимости от азартных и компьютерных игр среди обучающихся организаций среднего, профессионального, высшего образования и других категорий граждан Казахстана;

организация социологического исследования о причинах и масштабах увлечения азартными играми среди различных демографических групп;

внедрение обязательной биометрической идентификации участников пари при регистрации на сайте букмекерской конторы, а также при пополнении и выводе средств из аккаунта.

Как будет проходить лечение и медико-социальная реабилитация лудоманов

деятельность по медицинской реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, будет лицензируемой;

организация медико-социальной реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, в рамках размещения государственного заказа;

открытие в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования анонимных клубов для лудоманов в целях организации консультативной помощи;

введут консультативное наблюдение лиц, страдающих патологическим влечением к азартным играм, без постановки на динамический учет;

будут приниматься звонки на базе контакт-центра 111 РГП на ПВХ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" для оказания психологической помощи лудоманам и их близким;

планируется запуск интерактивного сайта (онлайн-чат, телефон доверия) по оказанию консультативной помощи гражданам, страдающим лудоманией.

Что изменится в государственном регулировании игорного бизнеса

установят запрет рекламы азартных игр и пари на улицах, в СМИ и интернете, за исключением экипировки спортсменов, помещений спортивных сооружении во время соревнований и аккредитованных спортивных СМИ и интернет-ресурсов;

повысят возрастной ценз для участия в азартных играх и пари до 25 лет;

увеличат максимальный срок самостоятельного ограничения от участия в азартных играх и пари до 10 лет;

введут запрет платежей в пользу интернет-казино и нелегальных букмекерских контор;

установят законодательный запрет на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов посредством SMS операторами связи;

усилят уголовную и административную ответственности за нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса;

будут проводить плановые и внеплановые проверки субъектов игорного бизнеса;

при Министерстве туризма и спорта создадут совет по продвижению принципов "ответственной игры" с участием субъектов игорного и лотерейного бизнеса, врачей, психологов, программистов;

в приложениях букмекерских контор предусмотрят функцию по установлению лимита по размерам и количеству ставок для клиентов;

планируется проведение переговоров с администрациями онлайн-платформ (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) с инициированием вопроса повышения качества модерации рекламного контента автоматизированными системами модерации онлайн-платформ для недопущения распространения рекламы интернет-казино и пропаганды азартных игр;

введут разрешительный порядок ввоза игровых автоматов, лотерейных терминалов, а также иного игорного и лотерейного оборудования в Казахстан, в том числе из стран ЕАЭС.

Ожидаемые результаты:

снижение числа людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 тыс. до 201 600 человек: в 2024 году – 35 тыс. (10%), в 2025 году – 63 тыс. (20%), в 2026 году – 50 400 (20%);

увеличение охвата лиц, страдающих патологической зависимостью от азартных игр, получивших бесплатное лечение и медико-социальную реабилитацию за счет государства, с 13 до 300 человек: в 2024 году – 50 человек, в 2025 году – 150 человек, в 2026 году – 300 человек;

увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4500 до 7722: 2024 год – на 450 (10%), 2025 год – на 990 (20%), 2026 год – на 1782 (30%).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 30 мая 2024 года.