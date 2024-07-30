В Казахстане увеличили квоты приема в колледжи и лицеи для лиц с инвалидностью
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом и. о. министра просвещения от 23 июля 2024 года внесены изменения в размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, утвердены размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, от утвержденного государственного образовательного заказа для:
- граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – до 10%. Ранее квота составляла 1%;
- детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы – до 5%. Ранее квота составляла 1%;
Кроме того, документ дополнен следующей категорией:
- граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.
Приказ вводится в действие с 10 августа 2024 года.
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