В Казахстане увеличили квоты приема в колледжи и лицеи для лиц с инвалидностью

Приказом и. о. министра просвещения от 23 июля 2024 года внесены изменения в размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, утвердены размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, от утвержденного государственного образовательного заказа для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – до 10% . Ранее квота составляла 1%;

. Ранее квота составляла 1%; детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы – до 5%. Ранее квота составляла 1%;



Кроме того, документ дополнен следующей категорией:

граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2024 года.

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