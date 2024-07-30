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В Казахстане увеличили квоты приема в колледжи и лицеи для лиц с инвалидностью

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:22 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом и. о. министра просвещения от 23 июля 2024 года внесены изменения в размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, утвердены размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования, от утвержденного государственного образовательного заказа для:

  • граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – до 10%. Ранее квота составляла 1%;
  • детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы – до 5%. Ранее квота составляла 1%;

Кроме того, документ дополнен следующей категорией:

  • граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане будут выдавать новый вид аттестата об образовании.

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