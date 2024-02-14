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В Казахстане пересмотрят формат деятельности колледжей

В Казахстане пересмотрят формат деятельности колледжей Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на коллегии ведомства сообщил о планах по пересмотру формата деятельности колледжей страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что быстроразвивающийся рынок труда требует трансформации системы технического и профессионального образования.

"Будет проведена инвентаризация и профилизация колледжей. Профилизация будет проводиться в соответствии с отраслевыми кластерами: юг – промышленность, услуги HOREGA; центр и восток – строительство, машиностроение; север – сельское хозяйство и запад – нефтедобыча, сервис и переработка. Это позволяет группировать академические и производственные мощности в отраслевые колледжи. Будет продолжена интеграция сельских колледжей с небольшими контингентами с ведущими колледжами", – заявил министр.

Также, по его словам, с учетом потребностей региональной экономики будет расширена сеть отраслевых центров компетенций. Они станут базой для производственной практики студентов, переподготовки специалистов, получения микроквалификации.

"Разрабатывается гибкая модель финансирования системы технического и профессионального образования. Также будет разработан национальный портфель образовательных программ, интегрирующийся с цифровой платформой Национальной системы квалификаций", – указал Гани Бейсембаев.

10 октября 2023 года глава Минпросвещения запретил школам заставлять слабых учеников уходить в колледжи.

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