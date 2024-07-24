В Казахстане изменились правила поступления в вузы МВД

Министр внутренних дел приказом от 11 июля 2024 года внес изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения МВД РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Правила обновлены частично. Так, говорится, что казахстанцы, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста 24 лет, в срок до 1 июня года приема могут обратиться с заявлением на имя руководителя территориального подразделения органов внутренних дел, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по представлению в органы национальной безопасности РК материалов для проведения обязательной специальной проверки, а также по прохождению предварительного медицинского освидетельствования кандидата.

Указывается, что казахстанцы, прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы в воинских частях Национальной гвардии в количестве, не превышающем 20% от ежегодного плана набора.

Кандидаты из числа военнослужащих и граждан, не состоящих на воинской службе, за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и изъявивших желание поступить в военные учебные заведения МВД не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы, сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ) по месту прохождения воинской службы (жительства) в пунктах проведения ЕНТ или базовых высших учебных заведениях по двум блокам:

1 блок – история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения (язык обучения);

– история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения (язык обучения); 2 блок – двум профильным предметам, выбор которых осуществляется самостоятельно кандидатом в зависимости от специальности.

Приемная комиссия на основании рейтинга кандидата по итогам конкурсного отбора выносит решение о зачислении на учебу или отказе, которое в тот же день объявляется кандидатам.

Рейтинг кандидата определяется путем сложения баллов ЕНТ и среднего балла по физической подготовленности.

В военные учебные заведения МВД зачисляются кандидаты, набравшие по итогам ЕНТ баллы не ниже порогового уровня, установленного Правилами присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр".

Вместе с тем уточняется, что в специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения принимаются граждане РК, имеющие среднее образование, достигшие 16-летнего возраста, способные по своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности.

В специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения принимаются граждане, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие 24-х лет на год поступления.

В специальные учебные заведения МВД на очное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком обучения также принимаются граждане РК, имеющие высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по специальности "Право", "Юриспруденция".

Кроме того, в специальные учебные заведения МВД на дистанционное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком принимаются сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по специальностям "Право", "Юриспруденция".

Казахстанцы, изъявившие желание поступать в специальные учебные заведения МВД, подают заявления в произвольной форме в кадровые службы территориальных ОВД по месту жительства либо специальных учебных заведений МВД.

Допускается подача заявления в электронном формате посредством официального интернет-ресурса специального учебного заведения МВД.

К заявлению прилагаются (в бумажном или электронном формате):

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

фотографии (без головного убора, шесть фотографий размером 3,5x4,5 см, одна фотография размером 10x12 см);

автобиография, заполненная собственноручно;

копия аттестата или диплома об образовании;

рекомендация (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора) для лиц, отслуживших срочную воинскую службу в воинских частях Национальной гвардии.

Указывается, что кандидаты на учебу, в том числе лица, выслужившие установленный срок срочной воинской службы по призыву, для определения пригодности к службе проходят медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе полиграфологическое исследование, а также обязательную специальную проверку.

Зачисление в специальные учебные заведения МВД производится по конкурсу в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ с учетом результатов отбора по медицинским, физическим, профессиональным показателям.

Зачисление в специальное учебное заведение МВД лиц, выслуживших установленный срок воинской службы, осуществляется вне конкурса по результатам конкурсного отбора в воинских частях Национальной гвардии, а также медицинским показателям.

Решение о зачислении кандидата в число курсантов или отказе выносит приемная комиссия по итогам конкурсного отбора, которое объявляется кандидату на заседании приемной комиссии.

Также обновлены: Перечень документов, представляемых кандидатами для поступления в военные учебные заведения МВД РК; Перечень образовательных программ военных, специальных учебных заведений МВД РК.

Так, для поступления необходимо подать:

Заявление (на имя первого руководителя государственного учреждения Национальной гвардии).

Документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), свидетельство о рождении, военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (при наличии), документ об образовании кандидата на учебу.

Копию табеля успеваемости либо копию зачетной книжки (для учащихся в организациях образования).

Анкетные данные – 2 экземпляра.

Автобиографию (отпечатанную и написанную собственноручно) – 2 экземпляра.

Характеристику с места учебы (службы, работы).

Справку о приеме декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу.

Справку о наличии или отсутствии судимости.

Копии удостоверений личности и свидетельств о рождении близких родственников (родителей, усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Фотографии 3*4 – 6 штук.

Нотариально заверенное согласие законных представителей на заключение контракта о прохождении воинской службы (для несовершеннолетних кандидатов).

Сертификат ЕНТ (за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор в воинской части).

Лица, отслужившие срочную воинскую службу, дополнительно представляют в приемную комиссию рекомендацию (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора).

Приказ вводится в действие с 4 августа 2024 года.

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