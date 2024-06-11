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В Казахстане изменили правила приватизации жилья из госфонда

В Казахстане изменили правила приватизации жилья из госфонда, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:02 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 6 июня 2024 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь на рассмотрение жилищной комиссии, которая решает вопрос приватизации жилья, среди прочих документов нужно представить договор найма либо ордер на жилище, зарегистрированный на портале.

В новой редакции правил говорится, что для приобретения в собственность жилья в порядке приватизации заявитель предоставляет в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо через веб-портал электронного правительства на рассмотрение жилищной комиссии следующие документы:

  • заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;
  • документы, удостоверяющие личность услугополучателя и членов его семьи (для идентификации);
  • свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в информационной системе);
  • договор найма либо ордер на жилище, зарегистрированный на портале;
  • в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя последним предоставляется решение суда о признании их членами семьи услугополучателя;
  • граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям населения;
  • граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют справку с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;
  • кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается правительством РК;
  • документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища;
  • в случае приватизации – документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на безвозмездное получение в собственность жилища из государственного жилищного фонда.

При этом сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельств о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), сведения о наличии или отсутствии жилища (по Казахстану), принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе, решение суда о признании других лиц членами семьи услугополучателя, документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения, услугодатель получает на всех членов семьи из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

После вынесения решения о приватизации передача жилья из жилищного фонда государственных предприятий и государственных учреждений в коммунальную собственность осуществляется в течение 15 календарных дней со дня вынесения решения о передаче.

Также говорится, что после вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного предприятия и коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный фонд производится в течение 15 календарных дней с использованием портала в электронной форме.

Предусматривается, что после заключения договора о приватизации жилища заявителем через портал в течение 30 календарных дней производится оплата стоимости жилища, подлежащая уплате в местный бюджет. При безвозмездном приобретении в собственность жилища оплата не производится.

Вместе с тем в правила добавлено, что не может быть приватизировано жилище, сдаваемое внаем в соответствии с отдельными договорами найма жилища нескольким нанимателям, в случае несогласия одного из них осуществить покупку.

Постановление вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования (10 июня).

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