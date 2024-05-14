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Распределять жилье из госфонда в аренду будут жилищные комиссии

Распределять жилье из госфонда в аренду будут жилищные комиссии, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:35 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 3 мая 2024 года внес изменения в Правила предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, касающимся работы жилищной комиссии, которая будет заниматься распределением арендного жилья.

Так, говорится, что жилищная комиссия формируется из четного количества не менее шести человек местного исполнительного органа, государственного предприятия, государственного учреждения, предоставляющего жилище, в том числе представителей профсоюзных организаций (при наличии).

Жилищную комиссию возглавляют:

  • в центральных государственных органах – руководитель аппарата;
  • в местных исполнительных органах, государственных учреждениях и государственных предприятиях – заместитель первого руководителя.

Секретарь жилищной комиссии является членом жилищной комиссии без права голоса, он ведет протокол заседания жилищной комиссии.

Решения жилищной комиссии принимаются большинством голосов путем голосования.

Как отмечается, решение жилищной комиссии правомочно, если оно принято двумя третями из числа присутствующих членов.

Предусмотрено, что жилищные комиссии в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов заявителя принимают решение о предоставлении жилища либо выносят мотивированный отказ в письменном виде.

Договор найма (поднайма) жилища составляется в трех экземплярах. Один экземпляр договора найма (поднайма) жилища хранится в администрации государственного учреждения (государственного предприятия), второй передается местному исполнительному органу для регистрации в реестре государственного имущества и хранится как документ строгой отчетности, третий выдается заявителю и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

На веб-портале реестра www.e-qazyna.kz наниматели (поднаниматели) могут просмотреть информацию по заключенным с ними договорам найма (поднайма) жилища, в том числе по условиям договора, начислениям по договору, перечисленным платежам в бюджет и пени при наличии.

При освобождении жилища наниматели (поднаниматели) передают наймодателю жилище по акту приема-передачи, сведения о котором в трехдневный срок вносятся наймодателем в реестр.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.

Ранее мы рассказали, какие изменения внесены в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета.

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