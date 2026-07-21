Приватизация жилья из госфонда: что изменилось

Постановлением правительства от 14 июля 2026 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что приватизация жилища – это приобретение гражданами Республики Казахстан в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с Законом.

Указывается, что граждане РК вправе приватизировать на территории республики только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином РК права на приватизацию жилища.

Также говорится, что наличие 50 или менее 50% доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

Заявители, приватизирующие жилище, могут производить оплату стоимости жилища в рассрочку.

Так, жилище с остаточной стоимостью менее 15 млн теңге выдается в рассрочку со сроком до 10 лет.

Жилище с остаточной стоимостью более 15 млн теңге выдается в рассрочку со сроком до 15 лет.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.