#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
470.28
537.53
5.99
Право

Приватизация жилья из госфонда: что изменилось

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:59 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 14 июля 2026 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что приватизация жилища – это приобретение гражданами Республики Казахстан в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с Законом.

Указывается, что граждане РК вправе приватизировать на территории республики только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином РК права на приватизацию жилища.

Также говорится, что наличие 50 или менее 50% доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

Заявители, приватизирующие жилище, могут производить оплату стоимости жилища в рассрочку.

Так, жилище с остаточной стоимостью менее 15 млн теңге выдается в рассрочку со сроком до 10 лет.

Жилище с остаточной стоимостью более 15 млн теңге выдается в рассрочку со сроком до 15 лет.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом
14:46, 07 апреля 2026
Приватизация жилья из госфонда: что изменилось
В Казахстане изменили правила приватизации жилья из госфонда
11:02, 11 июня 2024
В Казахстане изменили правила приватизации жилья из госфонда
Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома
12:40, 24 сентября 2025
Правительство утвердило правила приватизации жилья из госфонда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Колби Ковингтон
12:27, Сегодня
"Никто не остановит Царукяна в лёгком": Ковингтон о перспективах Армана в UFC
Лионель Месси
12:10, Сегодня
Лионель Месси может продолжить карьеру в сборной Аргентины
Канадский форвард подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
12:03, Сегодня
Канадский форвард подписал контракт с "Иртышом"
Дидье Дрогба призвал Хаби Алонсо оставить Дастана Сатпаева в структуре &quot;Челси&quot;
11:36, Сегодня
Дидье Дрогба призвал Хаби Алонсо оставить Дастана Сатпаева в структуре "Челси"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: