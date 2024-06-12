Возмещать стоимость услуг индивидуальных помощников инвалидов будут через Госкорпорацию
Проект содержит по возмещению стоимости услуг индивидуального помощника местными исполнительными органами через Госкорпорацию.
Министерство труда и Министерство цифрового развития планируют запустить и реализовать пилотный проект до 31 декабря 2024 года.
Оплату услуг индивидуального помощника производят МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в пределах гарантированной суммы.
Гарантированная сумма на услуги индивидуального помощника определяется, исходя из расчета 13,64% МРП (503,5 тенге в 2024 году), в соответствии с пунктом 8 Методики определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг.
Перечисление обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) индивидуального помощника осуществляют МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в пределах гарантированной суммы на основании списка, полученного из автоматизированной информационной системы (АИС "Е-Собес").
АИС "Е-Собес" ежемесячно 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет формирование списков поставщиков на возмещение на основании принятых с портала социальных услуг (ПСУ):
- актов выполненных работ (оказанных услуг) поставщика, с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником;
- банковских реквизитов поставщика для зачисления суммы.
АИС "Е-Собес" автоматически направляет запрос в автоматизированную информационную систему "Организация обработки платежей" (АИС "ООП") для получения сведений по лицам, освобожденным от уплаты ОПВ и взносов на ОСМС.
АИС "Е-Собес" после получения сведений из АИС "ООП" автоматически производит расчет оплаты гарантированной суммы на услуги поставщика для:
- зачисления суммы возмещения через Государственную корпорацию;
- перечисления уполномоченным органом ОПВ в ЕНПФ и взносов на ОСМС в Фонд социального медицинского страхования;
- уведомления поставщика о сформированной сумме возмещения, которая отображается в личном кабинете поставщика.
После этого АИС "Е-Собес" автоматически передает в Централизованную базу данных выплат пенсий и пособий (АИС "ЦБД") сведения на возмещение.
В свою очередь АИС "ЦБД" осуществляет мониторинг перечислений ОПВ и взносов на ОСМС по поставщику и передает сведения о суммах ОПВ и взносов ОСМС в АИС "Е-Собес".
В каком порядке Госкорпорация будет производить выплаты индивидуальным помощникам
На основании поступивших сведений в АИС "ЦБД" Госкорпорация ежемесячно 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует потребность в бюджетных средствах на возмещение.
Далее Госкорпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на возмещение в уполномоченный орган.
МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на возмещение перечисляет в Госкорпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на возмещение.
Госкорпорация в течение двух рабочих дней после поступления суммы возмещения формирует в соответствии с графиком выплаты платежное поручение и осуществляет перечисление средств на банковский счет поставщика.
Полноту, подлинность, достоверность, а также защиту передаваемых персональных данных обеспечивает сторона информационной системы (владелец сервиса), передающая информацию.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня 2024 года.