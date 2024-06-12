Возмещать стоимость услуг индивидуальных помощников инвалидов будут через Госкорпорацию

Министерство труда подготовило проект совместного приказа "О запуске пилотного проекта по возмещению стоимости услуг индивидуального помощника местными исполнительными органами городов через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Проект содержит по возмещению стоимости услуг индивидуального помощника местными исполнительными органами через Госкорпорацию.

Министерство труда и Министерство цифрового развития планируют запустить и реализовать пилотный проект до 31 декабря 2024 года.

Оплату услуг индивидуального помощника производят МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в пределах гарантированной суммы.

Гарантированная сумма на услуги индивидуального помощника определяется, исходя из расчета 13,64% МРП (503,5 тенге в 2024 году), в соответствии с пунктом 8 Методики определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг.

Перечисление обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) индивидуального помощника осуществляют МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в пределах гарантированной суммы на основании списка, полученного из автоматизированной информационной системы (АИС "Е-Собес").

АИС "Е-Собес" ежемесячно 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет формирование списков поставщиков на возмещение на основании принятых с портала социальных услуг (ПСУ):

актов выполненных работ (оказанных услуг) поставщика, с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником;

банковских реквизитов поставщика для зачисления суммы.

АИС "Е-Собес" автоматически направляет запрос в автоматизированную информационную систему "Организация обработки платежей" (АИС "ООП") для получения сведений по лицам, освобожденным от уплаты ОПВ и взносов на ОСМС.

АИС "Е-Собес" после получения сведений из АИС "ООП" автоматически производит расчет оплаты гарантированной суммы на услуги поставщика для:

зачисления суммы возмещения через Государственную корпорацию;

перечисления уполномоченным органом ОПВ в ЕНПФ и взносов на ОСМС в Фонд социального медицинского страхования;

уведомления поставщика о сформированной сумме возмещения, которая отображается в личном кабинете поставщика.

После этого АИС "Е-Собес" автоматически передает в Централизованную базу данных выплат пенсий и пособий (АИС "ЦБД") сведения на возмещение.

В свою очередь АИС "ЦБД" осуществляет мониторинг перечислений ОПВ и взносов на ОСМС по поставщику и передает сведения о суммах ОПВ и взносов ОСМС в АИС "Е-Собес".

В каком порядке Госкорпорация будет производить выплаты индивидуальным помощникам

На основании поступивших сведений в АИС "ЦБД" Госкорпорация ежемесячно 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует потребность в бюджетных средствах на возмещение.

Далее Госкорпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на возмещение в уполномоченный орган.

МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на возмещение перечисляет в Госкорпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на возмещение.

Госкорпорация в течение двух рабочих дней после поступления суммы возмещения формирует в соответствии с графиком выплаты платежное поручение и осуществляет перечисление средств на банковский счет поставщика.

Полноту, подлинность, достоверность, а также защиту передаваемых персональных данных обеспечивает сторона информационной системы (владелец сервиса), передающая информацию.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня 2024 года.