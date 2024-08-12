Услуги индивидуальных помощников для инвалидов начали оплачивать через Госкорпорацию

Министерство труда и Министерство цифрового развития утвердили совместный приказ о запуске пилотного проекта по возмещению стоимости услуг индивидуального помощника местными исполнительными органами через Госкорпорацию "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект будет реализован на территории городов Астана и Алматы, Акмолинской области с 1 августа по 30 ноября 2024 года.

Документом определен Алгоритм взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов городов Астана и Алматы, Акмолинской области, информационных систем и организаций при реализации пилотного проекта по возмещению стоимости услуг индивидуального помощника местными исполнительными органами через Госкорпорацию.

Оплата услуг индивидуального помощника производится МИО указанных регионов в пределах гарантированной суммы.

Гарантированная сумма на услуги индивидуального помощника определяется исходя из расчета 13,64% размера месячного расчетного показателя (МРП), в соответствии с пунктом 8 Методики определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг.

Перечисление обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) индивидуального помощника осуществляют МИО в пределах гарантированной суммы на основании списка, полученного из АИС "Е-Собес".

При этом уплата социальных отчислений за индивидуального помощника осуществляется МИО сверх гарантированной суммы.

АИС "Е-Собес" ежемесячно 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует списки поставщиков на возмещение на основании принятых с ПСУ:

актов выполненных работ (оказанных услуг) поставщика, с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником;

банковских реквизитов поставщика для зачисления суммы возмещения.

АИС "Е-Собес" автоматически направляет запрос в АИС "ООП" для получения сведений по лицам, освобожденным от уплаты ОПВ.

АИС "Е-Собес" после получения сведений из АИС "ООП" автоматически производит расчет оплаты гарантированной суммы на услуги поставщика для:

зачисления суммы возмещения через Государственную корпорацию;

перечисления МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области ОПВ в Единый накопительный пенсионный фонд и взносов на ОСМС в Фонд социального медицинского страхования;

уведомления поставщика о сформированной сумме возмещения, которая отображается в личном кабинете поставщика.

После этого АИС "Е-Собес" автоматически передает в АИС "ЦБД" сведения на возмещение.

АИС "ЦБД" осуществляет мониторинг перечислений ОПВ и взносов на ОСМС по поставщику и передает сведения о суммах ОПВ и взносов ОСМС в АИС "Е-Собес".

Как Госкорпорация будет производить выплаты индивидуальным помощникам

В период реализации пилотного проекта возмещение Государственной корпорацией оказывается на безвозмездной основе.

На основании поступивших в АИС "ЦБД" сведений Государственная корпорация ежемесячно 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует потребность в бюджетных средствах на возмещение.

После формирования потребности Государственная корпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на возмещение в МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области.

Указанные МИО в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на возмещение перечисляют в Госкорпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на возмещение.

Государственная корпорация в течение двух рабочих дней после поступления суммы возмещения формирует в соответствии с графиком выплаты платежное поручение и перечисляет средства на банковский счет поставщика.

При возврате суммы возмещения из уполномоченной организации Государственная корпорация посредством АИС "ЦБД" не позднее следующего рабочего дня после возврата направляет сведения о возврате суммы на возмещение в АИС "Е-Собес".

АИС "Е-Собес" в течение одного рабочего дня после поступления сведений о возврате суммы на возмещение отправляет информацию в ПСУ о некорректности банковских реквизитов поставщика, которая отображается в личном кабинете поставщика.

АИС "Е-Собес" в течение одного рабочего дня после поступления изменений в банковских реквизитах поставщика с ПСУ передает в АИС "ЦБД" для повторного финансирования.

МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области направляет в Государственную корпорацию не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем оплаты возмещения, в двух экземплярах подписанный на бумажном носителе акт сверки о поступивших суммах на выплату возмещения.

Оплата банковских услуг осуществляется МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области за счет средств местного бюджета, на основании сведений, полученных из АИС "ЦБД" в АИС "Е-Собес", по произведенным выплатам возмещения в разрезе уполномоченной организации.

Как взаимодействуют центральные и местные госорганы и организации при реализации пилотного проекта

Полноту, подлинность, достоверность, а также защиту передаваемых персональных данных обеспечивает сторона информационной системы (владелец сервиса), передающая информацию.

ЦРТР обеспечивает требования законодательства РК в сфере информатизации, информационной безопасности и неизменность сведений, сформированных пользователями информационных систем, и своевременность установлений форматно-логического контроля.

МИО городов Астана и Алматы, Акмолинской области и Государственная корпорация при возмещении обеспечивают соблюдение порядка, сроков и иных требований, предусмотренных законами РК и иными нормативными правовыми актами.

Совместный приказ вводится в действие с 20 августа 2024 года.

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