Казахстанские банки обяжут размещать информацию о комиссиях на безналичные платежи и переводы
Так, говорится, что банк размещает в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов – в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на своем интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего).
При это добавлено, что информация о комиссиях, взимаемых при осуществлении безналичных платежей или переводов денег физическими и юридическими лицами, банками указывается отдельно от других видов ставок и тарифов.
В агентстве пояснили, что проект будет способствовать усилению конкуренции на рынке платежных услуг и активному распространению информации о преимуществах использования безналичных платежей.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.