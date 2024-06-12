Казахстанские банки обяжут размещать информацию о комиссиях на безналичные платежи и переводы

АРРФР подготовило поправки в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что банк размещает в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов – в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на своем интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего).

При это добавлено, что информация о комиссиях, взимаемых при осуществлении безналичных платежей или переводов денег физическими и юридическими лицами, банками указывается отдельно от других видов ставок и тарифов.

В агентстве пояснили, что проект будет способствовать усилению конкуренции на рынке платежных услуг и активному распространению информации о преимуществах использования безналичных платежей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.