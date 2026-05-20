Обновлены правила проведения образовательного мониторинга

Приказом и.о. министра просвещения от 15 мая 2026 года внесены изменения в Правила осуществления образовательного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что субъектами осуществления образовательного мониторинга являются:

организации образования;

районные (городские) отделы образования;

управления образования областей, городов республиканского значения и столицы (далее - управления образования).

Объектом осуществления образовательного мониторинга является система образования, за исключением высшего и послевузовского образования.

Образовательный мониторинг осуществляется:

по уровням образования (дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего);

по охвату (районный/городской, областной, республиканский, международный);

по форме организации (дистанционный, прямой).

Образовательный мониторинг осуществляется в виде:

систематического наблюдения за деятельностью организаций образования путем сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления и накопления информации в объектах информатизации уполномоченного органа;

организации и проведения управлениями образования и отделами образования методических дней для анализа и методической коррекции процесса обучения в организациях среднего образования и оказания практической помощи педагогическому сообществу ( действует с 12 июля 2026 года. – Авт. );

организации социологических или мониторинговых исследований (в том числе для международных сопоставительных и национальных исследований);

анализа результатов образовательной деятельности (анализ и сопоставление результатов единого национального тестирования, итоговых оценок школьников, международных сопоставительных и национальных исследований).

Сбор документов и материалов осуществляется на основе:

административных данных уполномоченного органа;

государственной статистической отчетности;

проведения сравнительного анализа факторов, влияющих на динамику качества образования;

результатов процедур лицензирования, государственной аттестации и аккредитации организаций образования;

результатов проверок деятельности субъектов осуществления образовательного мониторинга органами, осуществляющими государственный контроль за реализацией государственной политики в области образования;

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся;

результатов единого национального тестирования;

результатов комплексного тестирования;

данных о повышении квалификации и прохождения аттестации педагогических работников;

результатов международных сопоставительных и национальных исследований;

результатов мониторинговых исследований;

результатов социологических исследований.

Актуализация административных данных в объектах информатизации уполномоченного органа субъектами образовательного мониторинга осуществляется постоянно, по факту возникновения изменений, но не позднее 5 рабочих дней с момента их возникновения.

Уполномоченный орган ежегодно в октябре обеспечивает фиксацию административных данных в объектах информатизации уполномоченного органа для формирования административных данных по всем уровням образования.

В данный период актуализация административных данных в объектах информатизации уполномоченного органа приостанавливается на срок до 10 рабочих дней. О сроках фиксации и приостановления актуализации административных данных пользователи уведомляются в объектах информатизации за три рабочих дня.

Местные исполнительные органы в области образования, руководители дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляют и обеспечивают полное, достоверное и своевременное заполнение данных в объектах информатизации уполномоченного органа или в других интегрированных с ним информационных системах.

По результатам образовательного мониторинга уполномоченный орган:

вносит корректировки в параметры объекта информатизации уполномоченного органа;

ежегодно до 1 декабря , следующего за отчетным периодом, публикует Национальный доклад;

ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом, публикует Национальный статистический сборник.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.