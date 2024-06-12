Как будет создаваться и работать комиссия по приему кандасов

Министерство труда утвердило Типовое положение комиссии по приему кандасов, сообщает Zakon.kz.

Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом на территории соответствующих административно-территориальных единиц.

Создают и организуют деятельность комиссии акиматы области, города республиканского значения, столицы.

Комиссия состоит из председателя, его заместителя и членов Комиссии – всего не менее 5 человек. Секретарь не является членом Комиссии.

Состав Комиссии формируется из числа представителей заинтересованных государственных органов акимата на территории соответствующей административно-территориальной единицы, депутатов маслихатов и общественных организаций.

Задача Комиссии – обеспечить своевременное и качественное рассмотрение заявлений этнических казахов и членов их семей на получение статуса кандаса и включение в региональную квоту приема кандасов.

Функции Комиссии:

рассматривает заявления кандасов о включении в региональную квоту приема кандасов и приложенные к заявлению документы, и выносит рекомендации о включении либо об отказе во включении в региональную квоту приема кандасов;

рассматривает заявления этнических казахов на присвоение статуса кандаса и приложенные к заявлению документы, и выносит рекомендации об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса;

рассматривает заявления этнических казахов на продление статуса кандаса и приложенные к заявлению документы, и выносит рекомендации об отказе в продлении заявителю статуса кандаса или о продлении статуса кандаса.

Заседание Комиссии созывается ее председателем в течение трех рабочих дней со дня получения списков кандасов, предоставляемых акиматами областей, городов республиканского значения, столицы.

Комиссия открытым голосованием, большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, принимает рекомендации. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя.

Рекомендации Комиссии правомочны при наличии двух третей от общего числа ее состава и оформляются в виде протокола заседания Комиссии, подписанного председателем, секретарем, присутствующими членами Комиссии.

При этом члены Комиссии имеют право письменно изложить свое несогласие в виде особого мнения и приложить его к протоколу заседания Комиссии.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.

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