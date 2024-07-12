Как работают жилищные комиссии: обновлено положение

Министр промышленности и строительства приказом от 4 июля 2024 года утвердил Типовое положение о жилищных комиссиях, сообщает Zakon.kz.

Жилищные комиссии являются коллегиальными органами, создаваемыми при местных исполнительных органах, государственных предприятиях, государственных учреждениях, уполномоченными на вынесение решений по вопросам приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, действуют на постоянной основе.

Жилищная комиссия формируется из четного количества, не менее шести человек, местного исполнительного органа, государственного предприятия, государственного учреждения предоставляющее право на приватизацию жилище, в том числе представителей профсоюзных организаций (при наличии).

Жилищную комиссию возглавляют:

в центральных государственных органах – руководитель аппарата;

в местных исполнительных органах, государственных учреждениях и государственных предприятиях – заместитель первого руководителя.

Секретарь Жилищной комиссии является членом жилищной комиссии без права голоса.

В состав Жилищной комиссии входят:

руководитель аппарата или заместители первого руководителя местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений;

руководитель юридической службы (при наличии);

руководитель финансовой службы;

руководитель службы управления персоналом (кадровой службы);

секретарь;

представители профсоюзных организаций не более трех (при наличии); представители местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений.

Задачи и функции Жилищной комиссии

Основной задачей Жилищной комиссии является принятие законного решения о приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

Функциями Жилищной комиссии являются:

обеспечение своевременного рассмотрения заявлений претендентов, обратившихся для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации;

проверка представленных претендентом документов;

рассмотрение представленных претендентом документов;

принятие решения об удовлетворении заявления претендента, либо вынесение мотивированного отказа претенденту;

рассмотрение вопроса заключения договора о приватизации жилища (для местных исполнительных органов);

представление счета на оплату стоимости жилища при его приватизации (для местных исполнительных органов);

осуществление перевода жилища, подлежащего приватизации, в коммунальный жилищный фонд (для центральных государственных органов и государственных предприятий);

хранение и ведение дел (материалов) претендентов;

запрашивать информацию у государственных органов и иных организаций о претендентах и их недвижимом имуществе;

привлекать представителей государственных органов и иных организаций, не вошедших в состав комиссии;

получать разъяснения от претендентов.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.

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