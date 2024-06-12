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Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание

Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:44 Фото: акимат Алматы
Приказом министра культуры и информации от 5 июня 2024 года внесены изменения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

седьмой этап, до 1 сентября 2024 года, населенные пункты:

  • 12 сел Абайской области;
  • 38 сел Атырауской области;
  • 3 села Восточно-Казахстанской области;

восьмой этап, до 1 декабря 2025 года, населенные пункты:

  • 30 сел Абайской области;
  • 298 сел Акмолинской области;
  • 179 сел Актюбинской области;
  • 23 села Атырауской области;
  • 315 сел Западно-Казахстанской области;
  • 51 село в Кызылординской области;
  • 44 села в Восточно-Казахстанской области.

Как следует из документа, произошла корректировка населенных пунктов для подключения цифрового вещания.

Пятый этап перехода был завершен 1 сентября 2022 года, шестой этап – до 1 декабря 2023 года.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.

Переходить на цифровой формат ТВ Казахстан начал поэтапно с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ.

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