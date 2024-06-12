Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание

Приказом министра культуры и информации от 5 июня 2024 года внесены изменения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

седьмой этап, до 1 сентября 2024 года, населенные пункты:

12 сел Абайской области;

38 сел Атырауской области;

3 села Восточно-Казахстанской области;

восьмой этап, до 1 декабря 2025 года, населенные пункты:

30 сел Абайской области;

298 сел Акмолинской области;

179 сел Актюбинской области;

23 села Атырауской области;

315 сел Западно-Казахстанской области;

51 село в Кызылординской области;

44 села в Восточно-Казахстанской области.

Как следует из документа, произошла корректировка населенных пунктов для подключения цифрового вещания.

Пятый этап перехода был завершен 1 сентября 2022 года, шестой этап – до 1 декабря 2023 года.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.

Переходить на цифровой формат ТВ Казахстан начал поэтапно с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ.