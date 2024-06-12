Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание
Фото: акимат Алматы
Приказом министра культуры и информации от 5 июня 2024 года внесены изменения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.
Так, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:
седьмой этап, до 1 сентября 2024 года, населенные пункты:
- 12 сел Абайской области;
- 38 сел Атырауской области;
- 3 села Восточно-Казахстанской области;
восьмой этап, до 1 декабря 2025 года, населенные пункты:
- 30 сел Абайской области;
- 298 сел Акмолинской области;
- 179 сел Актюбинской области;
- 23 села Атырауской области;
- 315 сел Западно-Казахстанской области;
- 51 село в Кызылординской области;
- 44 села в Восточно-Казахстанской области.
Как следует из документа, произошла корректировка населенных пунктов для подключения цифрового вещания.
Пятый этап перехода был завершен 1 сентября 2022 года, шестой этап – до 1 декабря 2023 года.
Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.
Переходить на цифровой формат ТВ Казахстан начал поэтапно с 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ.
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