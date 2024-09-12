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В Казахстане определили, когда регионы перейдут на цифровое телевещание

В Казахстане определили, когда в регионах перейдут на цифровое телевещание, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 09:33 Фото: акимат Алматы
Приказом и.о. министра культуры и информации от 26 августа 2024 года определены сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

  • до 1 сентября 2024 года – 53 населенных пункта Абайской (12 сел), Атырауской (38 сел) и Восточно-Казахстанской (3 села) областей;
  • до 1 декабря 2025 года – 944 населенных пункта во всех областях республики. 

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что не все села будут переходить на цифровое телевещание. Список можно посмотреть здесь.

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