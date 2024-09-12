В Казахстане определили, когда регионы перейдут на цифровое телевещание
Фото: акимат Алматы
Приказом и.о. министра культуры и информации от 26 августа 2024 года определены сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.
Определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:
- до 1 сентября 2024 года – 53 населенных пункта Абайской (12 сел), Атырауской (38 сел) и Восточно-Казахстанской (3 села) областей;
- до 1 декабря 2025 года – 944 населенных пункта во всех областях республики.
Приказ вводится в действие с 22 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что не все села будут переходить на цифровое телевещание. Список можно посмотреть здесь.
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