Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Восстанавливать дороги в Казахстане будут за счет займа в БРК

Восстанавливать дороги в Казахстане будут за счет займа в БРК, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:10 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 6 июня 2024 года внесено дополнение в перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2024 год, добавлен:

  • Инвестиционный проект по восстановлению автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на 2024-2033 годы, который будет осуществлять национальная компания "ҚазАвтоЖол".

Общая стоимость проекта составит 951 542 362 857 тенге. Размер государственной гарантии – до 450 000 000 000 тенге (порядка 1 000 000 000 долларов).

Потенциальный заимодатель – АО "Банк Развития Казахстана".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

Овцы, бараны, овца, баран, овечки, овцеводство, скотоводство, скот, пастбище
Правила выпаса скота изменили в Казахстане
Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание
Когда все регионы Казахстана перейдут на цифровое вещание
Кандасы, репатрианты
Как будет создаваться и работать комиссия по приему кандасов
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: