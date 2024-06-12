Восстанавливать дороги в Казахстане будут за счет займа в БРК

Постановлением правительства от 6 июня 2024 года внесено дополнение в перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2024 год, добавлен:

Инвестиционный проект по восстановлению автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на 2024-2033 годы, который будет осуществлять национальная компания "ҚазАвтоЖол".

Общая стоимость проекта составит 951 542 362 857 тенге. Размер государственной гарантии – до 450 000 000 000 тенге (порядка 1 000 000 000 долларов).

Потенциальный заимодатель – АО "Банк Развития Казахстана".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.