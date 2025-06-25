Какие проекты будут финансировать за счет негосударственных займов под госгарантии в текущем году

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Правительство постановлением от 20 июня 2025 года внесло дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавили два новых проекта: Реконструкция канализационных очистных сооружений станции аэрации в городе Караганде – стоимость реализации 56 263 704 200 тенге, срок до 2039 года. Заемщик – ТОО "Қарағанды Су". Заимодатель – Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (до Самары) – Шымкент" участок "Актобе – Карабутак – Улгайсын", км 763-791 и км 819-1025 – стоимость 522 668 800 000 тенге, срок реализации до 2048 года. Заемщик – АО "Национальная компания "КазАвтоЖол". Заимодатель – Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций, Европейский Банк Реконструкции и Развития. Помимо этого, в перечень входят еще пять проектов: "Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (строительство и реконструкция 5 водохозяйственных сооружений) – стоимость 88 825 175 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз". Заимодатель – Исламский Банк Развития.

"Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (восстановление, модернизация и строительство ирригационных сетей) – стоимость 138 568 866 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз". Заимодатель – Исламский Банк Развития.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" участок Кызылорда – Саксаульск. "Строительство автомобильной дороги 1-б технической категории обход города Кызылорды" – стоимость 46 175 489 000 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол". Заимодатель – Исламский Банк Развития.

Инвестиционный проект по восстановлению и улучшению автомобильных дорог республиканского значения общего пользования с развитием автоматизированных систем измерения и оснащением дорожно-эксплуатационной техникой для содержания дорог – стоимость 797 621 034 694 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол". Заимодатель – АО "Банк Развития Казахстана".

Строительство автомобильной дороги "Обход города Рудный" в Костанайской области – стоимость 47 684 400 000 тенге, АО "КазАвтоЖол". Заимодатель – АО "Банк Развития Казахстана". Постановление введено в действие с 20 июня.

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