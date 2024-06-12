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Правила выпаса скота изменили в Казахстане

Овцы, бараны, овца, баран, овечки, овцеводство, скотоводство, скот, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:28 Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в Типовые правила выпаса сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавили понятие "общественные пастбища" – пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья.

Не допускается прогон (перегон) до места выпаса и обратно, выпас, а также перемещение сельскохозяйственных животных без сопровождения владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.

При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 99 Лесного кодекса выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных, на пастбищах, входящих в государственный лесной фонд, осуществляется в исключительных случаях в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных районах. Перечень таких районов утверждается местным представительным органом области по представлению местного исполнительного органа области.

Добавлены новые нормы, согласно которым пастбища, в том числе общественные, не предоставляются в частную собственность и землепользование и используются только для нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.

Отгонные пастбища, за исключением пастбищ, указанных в пункте 4 статьи 15 Закона о пастбищах, предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном статьей 43-1 Земельного кодекса.

Доступ к обводнительным сооружениям, состоящим на балансе государственных юридических лиц и расположенным на пастбищах, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищах, предоставляется на безвозмездной основе.

В целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья осуществляется резервирование пастбищ в соответствии со статьей 49-2 Земельного кодекса.

Основанием для резервирования пастбищ является План по управлению пастбищами и их использованию.

План является нормативным правовым актом, утверждаемым местным представительным органом района, города областного значения на пять лет.

План разрабатывают местные исполнительные органы района (кроме районов в городах), города областного значения совместно с акимами города районного значения, поселка, села, сельского округа и органами местного самоуправления на основании типового плана по управлению пастбищами и их использованию, утверждаемого уполномоченным органом в области управления и использования пастбищ.

Пастбища, расположенные на территории, непосредственно прилегающей к границам (чертам) населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности, используются для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.

Поголовье сельскохозяйственных животных граждан и юридических лиц, не обеспеченных пастбищами в пределах границ населенного пункта, перемещается на другие участки пастбищ, в том числе на отгонные пастбища, согласно Плану.

Использование пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе отгонных пастбищ, осуществляется в соответствии с Планом. Вынесения отдельного решения акимов города районного значения, поселка, села, сельского округа и местного исполнительного органа района, города областного значения о предоставлении пастбищ не требуется.

Выпас на пастбищах расположенных на территории, непосредственно прилегающей к границам населенных пунктов других сельскохозяйственных животных допускается только при соблюдении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ.

При превышении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ в целях увеличения площадей пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, может осуществляться принудительное отчуждение для государственных нужд ранее предоставленных пастбищ в соответствии со статьями 84, 85, 86 и 87 Земельного кодекса и главой 6 закона "О государственном имуществе".

Для перегона сельскохозяйственных животных проектируются скотопрогонные трассы (далее - скотопрогоны) временного (сезонного) пользования и долгосрочного пользования в соответствии со статьями 70 и 104 Земельного кодекса.

Скотопрогоны определяются местным исполнительным органом районов (городов) и областей по согласованию с главными государственными ветеринарно-санитарными инспекторами соответствующих административно-территориальных единиц в соответствии с пунктом 3 статьи 21 закона "О ветеринарии".

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.

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