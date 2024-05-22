Использование сельхозземель: что изменилось
Так, уточняется, что сельскохозяйственный производитель при использовании земель сельскохозяйственного назначения соблюдает севообороты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для общего пользования.
Также при использовании пастбищ сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 50% от нормы нагрузки и не превышать ее.
При использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных по месту расположения пастбищных угодий в количестве:
- не менее 50% от нормы нагрузки;
- не превышающем норму нагрузки.
Ранее было не менее 20% нагрузки.
Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.