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Использование сельхозземель: что изменилось

Использование сельхозземель: внесены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 11:53 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 13 мая 2024 года внес изменения в Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что сельскохозяйственный производитель при использовании земель сельскохозяйственного назначения соблюдает севообороты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для общего пользования.

Также при использовании пастбищ сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 50% от нормы нагрузки и не превышать ее.

При использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных по месту расположения пастбищных угодий в количестве:

  • не менее 50% от нормы нагрузки;
  • не превышающем норму нагрузки.  

Ранее было не менее 20% нагрузки.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.

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