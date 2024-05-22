Использование сельхозземель: что изменилось

Министр сельского хозяйства приказом от 13 мая 2024 года внес изменения в Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что сельскохозяйственный производитель при использовании земель сельскохозяйственного назначения соблюдает севообороты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для общего пользования.

Также при использовании пастбищ сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 50% от нормы нагрузки и не превышать ее.

При использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельскохозяйственный производитель должен обеспечить наличие сельскохозяйственных животных по месту расположения пастбищных угодий в количестве:



не менее 50% от нормы нагрузки;

не превышающем норму нагрузки.

Ранее было не менее 20% нагрузки.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.