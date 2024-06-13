Оперативный штаб по обеспечению экономического роста создан в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр подписал распоряжение от 10 июня 2024 года "Об образовании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В состав Оперативного штаба вошли:
- заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК, руководитель;
- вице-министр национальной экономики РК, секретарь;
- министр финансов РК;
- министр энергетики РК;
- министр транспорта РК;
- министр сельского хозяйства РК;
- министр промышленности и строительства РК;
- председатель правления АО "Фонд народного благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
- председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).
Заседания штаба будут проходить на ежедневной основе с последующим докладом премьер-министру Олжасу Бектенову.
Распоряжение введено в действие с 10 июня 2024 года.
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