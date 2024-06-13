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Законодательство РК

Оперативный штаб по обеспечению экономического роста создан в Казахстане

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:39 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр подписал распоряжение от 10 июня 2024 года "Об образовании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В состав Оперативного штаба вошли:

  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК, руководитель;
  • вице-министр национальной экономики РК, секретарь;
  • министр финансов РК;
  • министр энергетики РК;
  • министр транспорта РК;
  • министр сельского хозяйства РК;
  • министр промышленности и строительства РК;
  • председатель правления АО "Фонд народного благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).

Заседания штаба будут проходить на ежедневной основе с последующим докладом премьер-министру Олжасу Бектенову.

Распоряжение введено в действие с 10 июня 2024 года.

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