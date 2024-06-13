Оперативный штаб по обеспечению экономического роста создан в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подписал распоряжение от 10 июня 2024 года "Об образовании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: