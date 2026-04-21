#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
469.49
552.59
6.24
Право

Инновационный штаб создан в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов подписал распоряжение от 14 апреля 2026 года о создании Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб), сообщает Zakon.kz.

В состав Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб) вошли 50 человек:

  • заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы науки, председатель.
  • министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.
  • председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, секретарь.
  • заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).
  • заместитель министра иностранных дел РК.
  • вице-министр национальной экономики РК.
  • вице-министр сельского хозяйства РК.
  • вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
  • вице-министр здравоохранения РК.
  • вице-министр юстиции РК.
  • вице-министр транспорта РК.
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
  • вице-министр торговли и интеграции РК.
  • вице-министр туризма и спорта РК.
  • вице-министр просвещения РК.
  • вице-министр промышленности и строительства РК.
  • вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.
  • вице-министр финансов РК.
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
  • вице-министр энергетики РК.
  • вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
  • заместитель акима города Астаны.
  • заместитель акима города Алматы.
  • заместитель акима города Шымкента.
  • заместители акимов областей Казахстана.
  • заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.
  • заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
  • вице-президент Национальной академии наук РК при Президенте РК (по согласованию).
  • председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).
  • председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" (по согласованию).
  • со-управляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).
  • управляющий директор по устойчивому развитию и GR ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).
  • председатель правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations" (по согласованию).
  • генеральный директор ТОО "ERG Research and Development" (по согласованию).

Совет по развитию инноваций является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

Целью деятельности Совета является обеспечение консолидации всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции.

Рабочим органом Совета является Министерство науки и высшего образования РК, которое:

  • вырабатывает повестку заседаний Совета;
  • формирует график заседаний Совета;
  • готовит необходимые материалы для заседаний Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Указывается, что руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Совета.

Основными задачами и функциями Совета являются:

  • обеспечение эффективной межведомственной координации инновационной деятельности;
  • определение приоритетных направлений инновационной деятельности;
  • выработка технологических приоритетов;
  • разработка и внесение предложений по совершенствованию механизмов развития инноваций;
  • повышение эффективности научно-инновационной деятельности с определением ключевых показателей результативности;
  • содействие региональным инновационным системам;
  • мониторинг инновационной деятельности и технологической развитости всех предприятий для стимулирования их инновационной активности;
  • заслушивание отчетов заинтересованных государственных органов и местных исполнительных органов о развитии инноваций;
  • организация информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам развития инноваций.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, подписываемым председательствующим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: