Инновационный штаб создан в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал распоряжение от 14 апреля 2026 года о создании Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб), сообщает Zakon.kz.

В состав Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб) вошли 50 человек:

заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы науки, председатель.

министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.

председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, секретарь.

заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).

заместитель министра иностранных дел РК.

вице-министр национальной экономики РК.

вице-министр сельского хозяйства РК.

вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

вице-министр здравоохранения РК.

вице-министр юстиции РК.

вице-министр транспорта РК.

вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

вице-министр торговли и интеграции РК.

вице-министр туризма и спорта РК.

вице-министр просвещения РК.

вице-министр промышленности и строительства РК.

вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

вице-министр финансов РК.

вице-министр экологии и природных ресурсов РК.

вице-министр энергетики РК.

вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.

заместитель акима города Астаны.

заместитель акима города Алматы.

заместитель акима города Шымкента.

заместители акимов областей Казахстана.

заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.

заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

вице-президент Национальной академии наук РК при Президенте РК (по согласованию).

председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).

председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" (по согласованию).

со-управляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).

управляющий директор по устойчивому развитию и GR ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).

председатель правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations" (по согласованию).

генеральный директор ТОО "ERG Research and Development" (по согласованию).

Совет по развитию инноваций является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

Целью деятельности Совета является обеспечение консолидации всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции.

Рабочим органом Совета является Министерство науки и высшего образования РК, которое:

вырабатывает повестку заседаний Совета;

формирует график заседаний Совета;

готовит необходимые материалы для заседаний Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Указывается, что руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Совета.

Основными задачами и функциями Совета являются:

обеспечение эффективной межведомственной координации инновационной деятельности;

определение приоритетных направлений инновационной деятельности;

выработка технологических приоритетов;

разработка и внесение предложений по совершенствованию механизмов развития инноваций;

повышение эффективности научно-инновационной деятельности с определением ключевых показателей результативности;

содействие региональным инновационным системам;

мониторинг инновационной деятельности и технологической развитости всех предприятий для стимулирования их инновационной активности;

заслушивание отчетов заинтересованных государственных органов и местных исполнительных органов о развитии инноваций;

организация информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам развития инноваций.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, подписываемым председательствующим.