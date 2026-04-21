Инновационный штаб создан в Казахстане
В состав Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб) вошли 50 человек:
- заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы науки, председатель.
- министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.
- председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, секретарь.
- заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).
- заместитель министра иностранных дел РК.
- вице-министр национальной экономики РК.
- вице-министр сельского хозяйства РК.
- вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
- вице-министр здравоохранения РК.
- вице-министр юстиции РК.
- вице-министр транспорта РК.
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
- вице-министр торговли и интеграции РК.
- вице-министр туризма и спорта РК.
- вице-министр просвещения РК.
- вице-министр промышленности и строительства РК.
- вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.
- вице-министр финансов РК.
- вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
- вице-министр энергетики РК.
- вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
- заместитель акима города Астаны.
- заместитель акима города Алматы.
- заместитель акима города Шымкента.
- заместители акимов областей Казахстана.
- заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.
- заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
- вице-президент Национальной академии наук РК при Президенте РК (по согласованию).
- председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).
- председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" (по согласованию).
- со-управляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).
- управляющий директор по устойчивому развитию и GR ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).
- председатель правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations" (по согласованию).
- генеральный директор ТОО "ERG Research and Development" (по согласованию).
Совет по развитию инноваций является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.
Целью деятельности Совета является обеспечение консолидации всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции.
Рабочим органом Совета является Министерство науки и высшего образования РК, которое:
- вырабатывает повестку заседаний Совета;
- формирует график заседаний Совета;
- готовит необходимые материалы для заседаний Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Указывается, что руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Совета.
Основными задачами и функциями Совета являются:
- обеспечение эффективной межведомственной координации инновационной деятельности;
- определение приоритетных направлений инновационной деятельности;
- выработка технологических приоритетов;
- разработка и внесение предложений по совершенствованию механизмов развития инноваций;
- повышение эффективности научно-инновационной деятельности с определением ключевых показателей результативности;
- содействие региональным инновационным системам;
- мониторинг инновационной деятельности и технологической развитости всех предприятий для стимулирования их инновационной активности;
- заслушивание отчетов заинтересованных государственных органов и местных исполнительных органов о развитии инноваций;
- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам развития инноваций.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, подписываемым председательствующим.