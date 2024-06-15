Для поступления военнослужащих в вузы по льготам будут проводиться конкурсные отборы

Подготовлен совместный приказ силовых ведомств "Об утверждении Правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения, а также организации высшего или послевузовского образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Конкурсный отбор военнослужащих для получения образовательных льгот включает в себя три этапа:

конкурсный отбор для получения образовательных льгот на поступление в ВВСУЗы;

конкурсный отбор для получения образовательных льгот на поступление в ОВПО;

распределение образовательных льгот.

К участию в конкурсном отборе допускаются военнослужащие, имеющие общее среднее или техническое и профессиональное или послесреднее образование.

Конкурсный отбор проводится среди военнослужащих одного периода призыва (весеннего или осеннего).

При прибытии военнослужащего в воинскую часть командование воинской части информирует прибывшего о порядке участия в конкурсном отборе. Военнослужащие, изъявившие желание участвовать в нем, в произвольной форме подают рапорт на имя командира воинской части.

При переводе военнослужащего копия рапорта пересылается к новому месту службы.

Военнослужащие, не желающие принимать участие в конкурсном отборе, письменно уведомляют об этом командование воинской части, причем это не препятствует в дальнейшем продолжить участие в конкурсном отборе.

Все военнослужащие регистрируются в информационной системе "Срочники 2.0", вне зависимости от желания участвовать в конкурсном отборе.

Результаты достижений всех военнослужащих вносятся в информационную систему из имеющихся учетных документов (журнал учета боевой подготовки взвода, служебная карточка о наличии поощрений или взысканий, результаты психологических исследований).

Военнослужащие, допустившие значительные и серьезные дисциплинарные проступки, отстраняются от участия в конкурном отборе.

Оговаривается, что при отсутствии повторных нарушений в течение трех месяцев с момента снятия дисциплинарного взыскания военнослужащий допускается к участию в конкурсном отборе.

Вместе с тем военнослужащие, не выслужившие установленный срок воинской службы, исключаются из конкурсного отбора.

Как проводится конкурсный отбор

Конкурсный отбор военнослужащих для получения образовательных льгот на поступление в ВВСУЗы проводится по следующим показателям:

по уровню освоения программы боевой подготовки;

по результатам оценки личной дисциплинированности;

по результатам исполнения специальных обязанностей;

по результатам оценки психологической готовности.

Результаты показателей военнослужащего ежемесячно вносятся в информационную систему командиром подразделения. В воинских частях Пограничной службы КНБ РК – должностными лицами кадровых подразделений.

Уровень освоения программы боевой подготовки определяется по результатам текущих оценок по предметам боевой подготовки ежемесячно и оценок, полученных в ходе контрольной и итоговой проверок.

Ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам боевой подготовки (учет ведется в журнале учета боевой подготовки взвода (подразделения) и в информационной системе).

При этом оценивается подготовка по специальности и слаживание подразделений путем суммирования ежемесячных оценок по всем предметам обучения и делением их на количество предметов.

Текущий рейтинг рассчитывается в конце периода обучения путем суммирования средних баллов за каждый месяц и деления их на количество месяцев обучения.

Рейтинг оценок, полученных в ходе итоговой (контрольной) проверок, определяется из оценок за зачеты по предметам, вынесенным на проверку. Вычисляется путем выведения среднего арифметического значения из полученных оценок по всем сдаваемым предметам.

Оценка личной дисциплинированности военнослужащего определяется ежемесячно по следующей оценочной шкале:

5 баллов – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону по воинской дисциплине;

– военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону по воинской дисциплине; 4 балла – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков;

– военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков; 3 балла – военнослужащим допущено не более одного незначительного дисциплинарного проступка;

– военнослужащим допущено не более одного незначительного дисциплинарного проступка; 2 балла – военнослужащим допущено не более двух незначительных дисциплинарных проступков;

– военнослужащим допущено не более двух незначительных дисциплинарных проступков; 1 балл – военнослужащим допущено не более трех незначительных дисциплинарных проступков;

– военнослужащим допущено не более трех незначительных дисциплинарных проступков; 0 баллов – военнослужащим допущено более трех дисциплинарных проступков.

Итоговый результат оценки личной дисциплинированности за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.

Специальные обязанности военнослужащих определяются в соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" с учетом особенностей прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, специальных государственных органах РК, установленных законодательством.

Оценка исполнения специальных обязанностей оценивается ежемесячно по следующей оценочной шкале:

5 баллов – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону;

– военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону; 4 балла – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей;

– военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей; 3 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более одного замечания;

– военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более одного замечания; 2 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более двух замечаний;

– военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более двух замечаний; 1 бал л – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более трех замечаний;

л – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более трех замечаний; 0 баллов – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено более трех замечаний.

Итоговый результат оценки исполнения специальных обязанностей за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.

Оценка психологической готовности осуществляется по следующей оценочной шкале:

5 баллов – высокий уровень нервно-психической устойчивости (НПУ) и адаптационных способностей (АС);

– высокий уровень нервно-психической устойчивости (НПУ) и адаптационных способностей (АС); 3 балла – средний уровень НПУ и АС;

– средний уровень НПУ и АС; 2 балл – низкий уровень НПУ и АС;

– низкий уровень НПУ и АС; 1 балл – при нахождении военнослужащего в группе динамического наблюдения свыше трех месяцев.

Итоговый результат оценки психологической готовности оценивается один раз за весь период срочной воинской службы.

Аналогичным способом проходит конкурсный отбор военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего или послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах установленных квот, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Подтверждение готовности к обучению осуществляется путем тестирования по двум профильным предметам, которые определяются в зависимости от выбранной образовательной программы.

Выбор образовательной программы и вуза осуществляется в зависимости от утверждаемого уполномоченным органом распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием в разрезе групп образовательных программ.

Военнослужащим, участвующим в конкурсном отборе, в свободное от исполнения обязанностей воинской службы время предоставляется возможность подготовки к сдаче тестирования.

Тестирование проводится в онлайн формате не ранее 6 месяцев от начала срочной воинской службы в периоды, согласованные с уполномоченным органом и не позднее чем за две недели до окончания срока срочной воинской службы.

Для проведения тестирования в каждой воинской части оборудуются рабочие места.

Идентификация личности тестируемого проводится по ИИН с применением элементов искусственного интеллекта и осуществляется следующими способами:

посредством биометрической идентификации;

посредством объемно-пространственной формы лица человека (FaceID);

посредством ЭЦП.

База тестовых вопросов для проведения тестирования разрабатывается уполномоченным органом.

Для контроля за соблюдением порядка тестирования, а также для обеспечения соблюдения принципов академической честности на период тестирования в воинской части создается комиссия.

Результаты тестирования направляются уполномоченным органом в адрес ведомств не позднее чем через три рабочих дня после завершения тестирования, для приобщения к конкурсному отбору.

Как распределяют образовательные льготы

Все расчеты по проведению конкурсного отбора производятся в автоматическом формате в информационной системе.

На основании результатов конкурсного отбора в информационной системе формируется рейтинговая таблица, с указанием количества набранных баллов каждым военнослужащим.

Рейтинговая таблица служит основанием для распределения квоты на получение образовательных льгот. Распределение осуществляется в информационной системе, после завершения воинской службы всеми военнослужащими одного периода призыва (весеннего или осеннего), в пределах установленных квот.

Образовательные льготы на поступление в ОВПО получают военнослужащие, находящиеся в рейтинговой таблице с первого номера по номер, соответствующий количеству выделенных мест по каждой ОВПО.

В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в ОВПО преимущественное право имеют лица, указанные в пункте 5 статьи 26 закона "Об образовании".

Образовательные льготы на поступление в ВВСУЗы получают военнослужащие, находящиеся в рейтинговой таблице с первого номера по номер, соответствующий количеству выделенной квоты.

Квота на поступление военнослужащих в ВВСУЗы ежегодно устанавливается ведомственными планами набора.

Решение на предоставление образовательных льгот оформляется в информационной системе виде протокола по каждому ВВСУЗу или ОВПО.



Решение на предоставление образовательных льгот на поступление в ОВПО в течение трех рабочих дней с момента оформления направляется в уполномоченный орган для присуждения образовательных грантов и формирования соответствующих свидетельств.

В соответствии с решением на предоставление образовательных льгот на поступление в ВВСУЗы в информационной системе формируются соответствующие сертификаты.

Как отмечается, на момент поступления в ВВСУЗы, подведомственные органам национальной безопасности, кандидаты обязаны иметь положительные результаты с неистекшими сроками действия материалов специальной проверки, заключения военно-врачебной комиссии, а также психофизиологического и полиграфологического исследований.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.