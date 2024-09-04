Как будут отбирать военнослужащих для поступления в вузы по квоте: утверждены правила

Подписан совместный приказ министрами обороны, МВД, ЧС, председателем КНБ и начальником Службы госохраны от 29 августа 2024 года "Об утверждении Правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения (ВВСУЗы), а также организации высшего или послевузовского образования (ОВПО) по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Конкурсный отбор проводится среди военнослужащих одного периода призыва (весеннего или осеннего).

Военнослужащие, для участия в конкурном отборе в произвольной форме подают рапорт на имя командира части, с указанием группы образовательных программ, ОВПО или ВВСУЗа.

Организация и контроль проведения конкурсного отбора военнослужащих возлагается на заместителя командира части, курирующего вопросы боевой подготовки.

Конкурсный отбор военнослужащих для поступления в ОВПО и ВВСУЗы проводится по следующим показателям военнослужащего:

по уровню освоения программы боевой подготовки;

по результатам оценки личной дисциплинированности;

по результатам исполнения специальных обязанностей;

по результатам оценки психологической готовности;

по результатам тестирования на предмет определения готовности к обучению.

Уровень освоения программы боевой подготовки определяется по результатам текущих оценок по предметам боевой подготовки ежемесячно и оценок, полученных в ходе контрольной и итоговой проверок.

Ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам боевой подготовки и в информационной системе "Срочники 2.0".

Подготовка по специальности и слаживание подразделений оценивается путем суммирования ежемесячных оценок по всем предметам обучения и делением их на количество предметов.

Текущий рейтинг рассчитывается в конце периода обучения путем суммирования средних баллов за каждый месяц и деления их на количество месяцев обучения.

Рейтинг оценок, полученных в ходе итоговой (контрольной) проверки, определяется из оценок за зачеты по предметам, вынесенным на проверку и вычисляется путем выведения среднего арифметического значения из полученных оценок по всем сдаваемым предметам.

Оценка личной дисциплинированности военнослужащего определяется ежемесячно по следующей оценочной шкале:

5 баллов – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону по воинской дисциплине;

4 балла – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков;

3 балла – военнослужащим допущено не более 1 незначительного дисциплинарного проступка;

2 балла – военнослужащим допущено не более 2 незначительных дисциплинарных проступков;

1 балл – военнослужащим допущено не более 3 незначительных дисциплинарных проступков;

0 баллов – военнослужащим допущено более 3 незначительных дисциплинарных проступков.

Итоговый результат оценки личной дисциплинированности за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.

Оценка исполнения специальных обязанностей оценивается ежемесячно по следующей оценочной шкале:

5 баллов – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону;

4 балла – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей;

3 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 1 замечания;

2 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 2 замечаний;

1 балл – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 3 замечаний;

0 баллов – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено более 3 замечаний.

Итоговый результат оценки исполнения специальных обязанностей за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.

Оценка психологической готовности осуществляется по следующей оценочной шкале:

5 баллов – высокий уровень нервно–психической устойчивости (НПУ) и адаптационных способностей (АС);

3 балла – средний уровень НПУ и АС;

2 балл – низкий уровень НПУ и АС;

1 балл – при нахождении военнослужащего в группе динамического наблюдения свыше 3 месяцев.

Итоговый результат оценки психологической готовности оценивается один раз за весь период срочной воинской службы.

Тестирование на предмет определения готовности к обучению осуществляется по 2 профильным предметам, которые определяются в зависимости от выбранной группы образовательных программ.

Выбор группы образовательных программ и ОВПО осуществляется согласно утверждаемого уполномоченным органом распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием.

Военнослужащим, участвующим в конкурсном отборе, в свободное от исполнения обязанностей воинской службы время предоставляется возможность подготовки к сдаче тестирования.

Тестирование проводится в электронном формате не ранее 6 месяцев от начала срочной воинской службы, в периоды, согласованные с уполномоченным органом и не позднее чем за 2 недели до окончания срока срочной воинской службы.

Администратор согласовывает с уполномоченным органом периоды тестирования и доводит их до командиров частей через заинтересованные государственные органы.

Части в соответствии с периодом призыва (весенний, осенний) и спецификой деятельности составляют график прохождения тестирования, с указанием количества тестируемых, фамилии, имени, отчества, ИИН, языка сдачи, даты и направляют их администратору.

Затем администратор обобщает полученные сведения и не позднее чем за 7 рабочих дней до начала тестирования направляет их в уполномоченный орган с указанием периодов тестирования, количества тестируемых и мест дислокации частей.

Для проведения тестирования в электронном формате в каждой части оборудуются рабочие места, процесс тестирования обеспечивается видео фиксацией. При этом видеозапись процесса тестирования, хранится в течение календарного года.

Идентификация личности тестируемого проводится по ИИН и осуществляется следующими способами:

посредством биометрической идентификации;

посредством объемно-пространственной формы лица человека (FaceID);

посредством ЭЦП.

База тестовых вопросов для проведения тестирования разрабатывается администратором совместно с заинтересованными государственными органами по согласованию с уполномоченным органом.

Для контроля за соблюдением процесса тестирования, а также для обеспечения соблюдения принципов академической честности на период тестирования в части создается комиссия.

Председатель комиссии назначается из числа заместителей командира части. В состав комиссии включаются представители от части и представители подведомственных местных органов военной полиции (при наличии).

В качестве наблюдателей привлекаются сотрудники других заинтересованных государственных органов и ведомств, представители институтов гражданского общества или неправительственных организаций.

На основании результатов конкурсного отбора в информационной системе "Срочники 2.0" формируется рейтинговая таблица с указанием количества набранных баллов каждым военнослужащим.

Рейтинговая таблица служит основанием для распределения квоты на получение образовательных льгот. Распределение осуществляется в информационной системе "Срочники 2.0", после завершения воинской службы всеми военнослужащими одного периода призыва (весеннего или осеннего), в пределах установленной квоты.

Образовательные квоты на поступление в ОВПО или ВВСУЗы получают военнослужащие, находящихся в рейтинговой таблице с первого номера по номер, согласно количеству выделенных мест по квоте.

Квота на поступление военнослужащих в ВВСУЗы ежегодно устанавливается планами набора заинтересованных государственных органов.

Совместный приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.