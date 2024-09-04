Как будут отбирать военнослужащих для поступления в вузы по квоте: утверждены правила
Правила определяют порядок конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения (ВВСУЗы), а также организации высшего или послевузовского образования (ОВПО) по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.
Конкурсный отбор проводится среди военнослужащих одного периода призыва (весеннего или осеннего).
Военнослужащие, для участия в конкурном отборе в произвольной форме подают рапорт на имя командира части, с указанием группы образовательных программ, ОВПО или ВВСУЗа.
Организация и контроль проведения конкурсного отбора военнослужащих возлагается на заместителя командира части, курирующего вопросы боевой подготовки.
Конкурсный отбор военнослужащих для поступления в ОВПО и ВВСУЗы проводится по следующим показателям военнослужащего:
- по уровню освоения программы боевой подготовки;
- по результатам оценки личной дисциплинированности;
- по результатам исполнения специальных обязанностей;
- по результатам оценки психологической готовности;
- по результатам тестирования на предмет определения готовности к обучению.
Уровень освоения программы боевой подготовки определяется по результатам текущих оценок по предметам боевой подготовки ежемесячно и оценок, полученных в ходе контрольной и итоговой проверок.
Ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам боевой подготовки и в информационной системе "Срочники 2.0".
Подготовка по специальности и слаживание подразделений оценивается путем суммирования ежемесячных оценок по всем предметам обучения и делением их на количество предметов.
Текущий рейтинг рассчитывается в конце периода обучения путем суммирования средних баллов за каждый месяц и деления их на количество месяцев обучения.
Рейтинг оценок, полученных в ходе итоговой (контрольной) проверки, определяется из оценок за зачеты по предметам, вынесенным на проверку и вычисляется путем выведения среднего арифметического значения из полученных оценок по всем сдаваемым предметам.
Оценка личной дисциплинированности военнослужащего определяется ежемесячно по следующей оценочной шкале:
- 5 баллов – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону по воинской дисциплине;
- 4 балла – военнослужащий не имеет дисциплинарных проступков;
- 3 балла – военнослужащим допущено не более 1 незначительного дисциплинарного проступка;
- 2 балла – военнослужащим допущено не более 2 незначительных дисциплинарных проступков;
- 1 балл – военнослужащим допущено не более 3 незначительных дисциплинарных проступков;
- 0 баллов – военнослужащим допущено более 3 незначительных дисциплинарных проступков.
Итоговый результат оценки личной дисциплинированности за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.
Оценка исполнения специальных обязанностей оценивается ежемесячно по следующей оценочной шкале:
- 5 баллов – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей, по итогам месяца отмечен в лучшую сторону;
- 4 балла – военнослужащий не имеет замечаний по исполнению специальных обязанностей;
- 3 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 1 замечания;
- 2 балла – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 2 замечаний;
- 1 балл – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено не более 3 замечаний;
- 0 баллов – военнослужащим при исполнении специальных обязанностей допущено более 3 замечаний.
Итоговый результат оценки исполнения специальных обязанностей за весь период срочной воинской службы определяется путем суммирования ежемесячных оценок.
Оценка психологической готовности осуществляется по следующей оценочной шкале:
- 5 баллов – высокий уровень нервно–психической устойчивости (НПУ) и адаптационных способностей (АС);
- 3 балла – средний уровень НПУ и АС;
- 2 балл – низкий уровень НПУ и АС;
- 1 балл – при нахождении военнослужащего в группе динамического наблюдения свыше 3 месяцев.
Итоговый результат оценки психологической готовности оценивается один раз за весь период срочной воинской службы.
Тестирование на предмет определения готовности к обучению осуществляется по 2 профильным предметам, которые определяются в зависимости от выбранной группы образовательных программ.
Выбор группы образовательных программ и ОВПО осуществляется согласно утверждаемого уполномоченным органом распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием.
Военнослужащим, участвующим в конкурсном отборе, в свободное от исполнения обязанностей воинской службы время предоставляется возможность подготовки к сдаче тестирования.
Тестирование проводится в электронном формате не ранее 6 месяцев от начала срочной воинской службы, в периоды, согласованные с уполномоченным органом и не позднее чем за 2 недели до окончания срока срочной воинской службы.
Администратор согласовывает с уполномоченным органом периоды тестирования и доводит их до командиров частей через заинтересованные государственные органы.
Части в соответствии с периодом призыва (весенний, осенний) и спецификой деятельности составляют график прохождения тестирования, с указанием количества тестируемых, фамилии, имени, отчества, ИИН, языка сдачи, даты и направляют их администратору.
Затем администратор обобщает полученные сведения и не позднее чем за 7 рабочих дней до начала тестирования направляет их в уполномоченный орган с указанием периодов тестирования, количества тестируемых и мест дислокации частей.
Для проведения тестирования в электронном формате в каждой части оборудуются рабочие места, процесс тестирования обеспечивается видео фиксацией. При этом видеозапись процесса тестирования, хранится в течение календарного года.
Идентификация личности тестируемого проводится по ИИН и осуществляется следующими способами:
- посредством биометрической идентификации;
- посредством объемно-пространственной формы лица человека (FaceID);
- посредством ЭЦП.
База тестовых вопросов для проведения тестирования разрабатывается администратором совместно с заинтересованными государственными органами по согласованию с уполномоченным органом.
Для контроля за соблюдением процесса тестирования, а также для обеспечения соблюдения принципов академической честности на период тестирования в части создается комиссия.
Председатель комиссии назначается из числа заместителей командира части. В состав комиссии включаются представители от части и представители подведомственных местных органов военной полиции (при наличии).
В качестве наблюдателей привлекаются сотрудники других заинтересованных государственных органов и ведомств, представители институтов гражданского общества или неправительственных организаций.
На основании результатов конкурсного отбора в информационной системе "Срочники 2.0" формируется рейтинговая таблица с указанием количества набранных баллов каждым военнослужащим.
Рейтинговая таблица служит основанием для распределения квоты на получение образовательных льгот. Распределение осуществляется в информационной системе "Срочники 2.0", после завершения воинской службы всеми военнослужащими одного периода призыва (весеннего или осеннего), в пределах установленной квоты.
Образовательные квоты на поступление в ОВПО или ВВСУЗы получают военнослужащие, находящихся в рейтинговой таблице с первого номера по номер, согласно количеству выделенных мест по квоте.
Квота на поступление военнослужащих в ВВСУЗы ежегодно устанавливается планами набора заинтересованных государственных органов.
Совместный приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.