Новые элементы камерального контроля госзакупок вводят в Казахстане

Министр финансов приказом от 27 февраля 2024 года внес соответствующие изменения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

В Перечень профилей рисков камерального контроля процедур государственных закупок добавлен новый профиль следующего содержания:

Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированных РК при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками.

Условием выбора данных для указанного профиля будет осуществление государственных закупок с применением изъятия из национального режима, согласно перечню товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, утверждаемому правительством Казахстана, в нарушение статьи 14 закона и постановления правительства РК от 31 декабря 2015 года "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок".

В данных нормах речь идет о том, что правительство Казахстана в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей вправе установить изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

Если в ходе камерального контроля выявится, что госзакупщики вместо товаров отечественного производства приобретали импортные товары, включенные в перечень изъятий из национального режима, то итоги государственных закупок отменят до заключения договора.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2024 года.

К слову, в настоящее время в Казахстане установлены режимы изъятия из национального режима следующих товаров: