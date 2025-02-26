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Право

В правила камерального контроля планируют внести изменения

В правила камерального контроля планируют внести изменения, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:23 Фото: pixabay
Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается направление уведомлений по камеральному контролю госзакупок исключительно в рабочее время.

"Уведомление направляется объекту государственного аудита (в рабочее время) посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений", – говорится в тексте.

Кроме того, планируется привести в соответствие сроки процедур государственных закупок со сроками проведения камерального контроля.

Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:

  • первое направление:

- со дня объявления конкурса (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);

- если предварительное обсуждение проекта конкурсной документации не осуществляется – в течение пяти рабочих дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса;

  • второе направление – в течение пяти рабочих дней и/или до окончания сроков приема заявок со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации.

Кроме того, предусмотрены поправки в порядок определения подачи и рассмотрения жалоб по результатам камерального контроля.

Также планируется изменить:

  • Перечень профилей рисков камерального контроля.
  • Элементы камерального контроля госзакупок и способы устранения нарушений.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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