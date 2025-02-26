В правила камерального контроля планируют внести изменения
Проектом предусматривается направление уведомлений по камеральному контролю госзакупок исключительно в рабочее время.
"Уведомление направляется объекту государственного аудита (в рабочее время) посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений", – говорится в тексте.
Кроме того, планируется привести в соответствие сроки процедур государственных закупок со сроками проведения камерального контроля.
Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:
- первое направление:
- со дня объявления конкурса (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);
- если предварительное обсуждение проекта конкурсной документации не осуществляется – в течение пяти рабочих дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса;
- второе направление – в течение пяти рабочих дней и/или до окончания сроков приема заявок со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации.
Кроме того, предусмотрены поправки в порядок определения подачи и рассмотрения жалоб по результатам камерального контроля.
Также планируется изменить:
- Перечень профилей рисков камерального контроля.
- Элементы камерального контроля госзакупок и способы устранения нарушений.
Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 марта 2025 года.