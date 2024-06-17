Коэффициент долговой нагрузки заемщиков будут рассчитывать по-новому

АРРФР постановлением от 12 июня 2024 года внесло изменения в постановления Нацбанка "Об установлении методик расчетов пруденциальных нормативов" и "Об утверждении Правил расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика МФО", сообщает Zakon.kz.

Банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о (об):

выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках открытой кредитной линии;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Под кредитной линией понимается обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих заемщику самому определять время получения займа, но в пределах суммы и времени, определенных правилами о внутренней кредитной политике банка для такой формы кредитования и договором.

Под кредитным лимитом (в том числе по кредитным/платежным картам) понимается предельная сумма кредитной линии.

Под заемщиком понимается физическое лицо – резидент РК, намеревающееся воспользоваться или пользующееся услугами банка по осуществлению банковских заемных операций.

Указанные требования распространяются на займы, предоставленные заемщикам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, выдаваемых в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Добавлена новая норма, в соответствии с которой расчет коэффициента долговой нагрузки банками не производится при предоставлении в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года включительно займа на приобретение нового автомобиля, обеспеченного его залогом.

Также поправками предусмотрено, что при расчете коэффициента долговой нагрузки заемщика по займам, обеспеченным залогом автотранспортного средства, размер ежемесячного платежа заемщика по займу определяется как отношение суммы задолженности к погашению (включающей сумму основного долга и начисляемого за весь период займа вознаграждения), уменьшенной на стоимость залога в виде автотранспорта, скорректированной на коэффициент ликвидности к стоимости обеспечения равного 0,7, на срок выдаваемого займа, выраженный в месяцах.

В отношении микрофинансовых организаций предусмотрено, что МФО осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решения о (об):

выдаче заемщику микрокредита, за исключением выдачи микрокредита (части микрокредита) в рамках открытой заемщику кредитной линии;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного микрокредита в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) о предоставлении микрокредита;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) микрокредита заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному микрокредиту, согласно графику погашения микрокредита.

Аналогично с банками, расчет коэффициента долговой нагрузки не производится МФО при предоставлении в период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно микрокредита для целей приобретения нового автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства.

Доход заемщика определяется на основании одного и (или) нескольких из следующих критериев:

официального дохода за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

среднемесячной суммы расходов по дебетовой карте за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

среднемесячной суммы пополнения дебетовой карты за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

отношения среднемесячной суммы остатков на депозите и (или) текущем счете за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, на срок выдаваемого кредита, выраженный в месяцах;

среднемесячной суммы пополнений депозитов и (или) текущих счетов за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

среднемесячной суммы снятий с депозитов и (или) текущих счетов за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

дохода заемщика, определяемого как отношение среднего значения суммы ежемесячных платежей заемщика по погашенным и (или) непогашенным банковским займам и микрокредитам за последние 6 шесть последовательных календарных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, совершенных без просрочки, к максимально допустимому значению коэффициента долговой нагрузки (0,5);

среднемесячного дохода от перевозок пассажиров и багажа такси за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика (при подтверждении таких доходов через компанию посредника);

наличия документа, подтверждающего оплату единого совокупного платежа за период 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика. Доход за каждый месяц принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год;

среднемесячного дохода за 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, рассчитанного на основании справки о доходах с места работы и (или) справки с учебного заведения о размере получаемой стипендии.

В отношении получателя адресной социальной помощи и (или) заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, оценка дохода определяется на основании официального дохода за 6 месяцев.

При этом под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 завершенных месяцев 6 и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 000 тенге.

Информация о датах и суммах платежей, проведенных заемщиком в пользу организатора игорного бизнеса, определяется микрофинансовой организацией на основании кредитного отчета заемщика, полученного в кредитном бюро.

При расчете коэффициента долговой нагрузки заемщика по микрокредитам, обеспеченным залогом автотранспортного средства, размер ежемесячного платежа заемщика по микрокредиту определяется как отношение суммы задолженности к погашению (включающей сумму основного долга и начисляемого за весь период кредита вознаграждения), уменьшенной на стоимость залога в виде автотранспорта, скорректированной на коэффициент ликвидности к стоимости обеспечения равного 0,7, на срок выдаваемого микрокредита, выраженный в месяцах.

Также в документе говорится, что среднерыночная стоимость автомобиля определяется на основании независимой оценки или оценки МФО в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности "Оценка справедливой стоимости" и требованиями закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Постановление введено в действие с 14 июня 2024 года.

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