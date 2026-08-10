В Казахстане изменился порядок расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика

Правление Национального банка постановлением от 31 июля 2026 года внесло изменения в постановление "Об установлении макропруденциальных нормативов и лимитов, их нормативных значений и методики расчетов", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о (об):

выдаче заемщику займа, в том числе выдаче займа (части займа) в рамках открытой кредитной линии, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках кредитного лимита кредитной карточки, условиями которой предусмотрено кредитование заемщика в рамках кредитного лимита;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Указанные требования распространяются на потребительские займы, а также на займы, предоставленные физическим лицам, не являющимися ИП, на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением случаев предоставления заемщиком документов и иных сведений, подтверждающих его предпринимательскую деятельность, с последующим хранением результата анализа таких документов и сведений в программном обеспечении и (или) кредитном досье заемщика банка.

Требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется:

на займы, выдаваемые в рамках программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) Национального банка;

на займы, выдаваемые в рамках Государственной образовательной накопительной системы (новое, – Прим. ред.) ;

; на займы, обязательства по которым перешли к наследнику в порядке наследования (новое, – Прим ред.).

Требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории РК и являющегося залоговым обеспечением по займу;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства;

в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Банк, филиал банка – нерезидента РК рассчитывает коэффициент долговой нагрузки заемщика по займам в случаях открытии кредитной линии заемщику и выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного договора, в целях мониторинга кредитных рисков.

Также указано, что информация о доходах заемщика подтверждается заемщиком с предоставлением соответствующих документов или проверяется в цифровой системе банка, филиала банка-нерезидента РК или запрашивается банком, филиалом банка – нерезидента РК на основании согласия заемщика, данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства заемщика.

Для целей Нормативов под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 завершенных месяцев 6 и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 000 теңге.

Периодический платеж по непогашенному займу, приведенный к месячному выражению, рассчитывается как произведение периодического платежа по непогашенному займу согласно графику погашения займа, на отношение количества периодических платежей по непогашенному займу в годовом выражении к 12 месяцам.

Количество периодических платежей по непогашенному займу в годовом выражении рассчитывается как отношение 360 к количеству дней, характеризующих периодичность осуществления платежей по займу согласно графику погашения.

Количество дней в месяце для целей расчета части третьей настоящего пункта принимается равным 30.

Оценка размера ежемесячного платежа по погашению использованной части кредитного лимита определяется на основании данных из кредитного бюро, цифровых систем банка, филиала банка – нерезидента РК или рассчитывается как отношение размера использованной части кредитного лимита к оставшемуся сроку данного лимита, определенному договором, выраженному в месяцах.

Ежемесячный платеж по кредитной карточке, условиями которой предусмотрено кредитование заемщика в рамках кредитного лимита, рассчитывается как произведение использованного кредитного лимита по такой карточке на 10 процентов.

Информация о периодическом платеже согласно графику погашения займа, остатке основного долга, остатке вознаграждения по непогашенным займам, кредитном лимите, использованной части кредитного лимита, суммах просроченных платежей по непогашенным займам заемщика запрашивается банком, филиалом банка-нерезидента РК в кредитном бюро.

Средний ежемесячный платеж по новой задолженности заемщика рассчитывается как отношение суммы платежей по основному долгу и вознаграждению, рассчитанной в соответствии с графиком погашения, а также иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, указанных в пункте 14 Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам.

Средний ежемесячный доход заемщика рассчитывается как отношение размера дохода за 6 последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, к 6.

При определении дохода заемщика на основании критерия, указанного в абзаце седьмом подпункта 1) части второй пункта 22 Нормативов, средний ежемесячный доход заемщика рассчитывается как отношение размера дохода, отраженного в налоговой отчетности, предоставленной в налоговые органы, в соответствии со статьей 727 Налогового кодекса в течение 6 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, к 6.

При определении дохода заемщика банк, филиал банка – нерезидента РК проводит валидацию доходов, используемых для расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика, на предмет отсутствия завышения дохода за счет:

дублирования одного и того же источника дохода в двух и более критериях доходов заемщика;

пополнения дебетной карточки, текущих счетов, депозитов заемщика за счет транзакций между счетами за счет собственных и (или) заемных средств одного и того же заемщика.

Виды доходов, принимаемых банком, филиалом банка – нерезидента РК в расчет среднего ежемесячного дохода заемщика, должны быть получены не менее чем в двух любых месяцах в течение 6 последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика.

Банки, филиалы банков – нерезидентов РК осуществляют расчет среднего ежемесячного дохода заемщика получателя адресной социальной помощи или заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, на основании официального дохода заемщика.

Банки, филиалы банков – нерезидентов РК осуществляют расчет среднего ежемесячного дохода заемщика, не достигшего двадцатиоднолетнего возраста, на основании доходов заемщика, указанных в подпунктах 1), 7) и 8) части второй пункта 22 Нормативов.

Также документ дополнен новыми нормами, в которых говорится:

Расчет коэффициента долга к доходу заемщика проводится банком, филиалом банка – нерезидента РК в три этапа:

первый этап – оценка платежеспособности заемщика, которая осуществляется в соответствии с пунктом 22 Нормативов;

– оценка платежеспособности заемщика, которая осуществляется в соответствии с пунктом 22 Нормативов; второй этап – расчет коэффициента долга к доходу заемщика осуществляется до принятия решения о выдаче займа по соответствующему виду займа, на который подана заявка, отдельно по каждому из следующих видов займов:

– беззалоговому потребительскому займу и открытию кредитной линии заемщика (установлению кредитного лимита);

– ипотечному жилищному займу;

– займу, обеспечением по которому выступает приобретаемое автотранспортное средство и (или) иное обеспечение.

Расчет на втором этапе осуществляется исключительно по тому виду займа, на который заемщиком подана заявка;

третий этап – расчет коэффициента долга к доходу заемщика по совокупной задолженности заемщика.

Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается отдельно по каждому займу. Документ содержит формулу расчета.

Сумма просроченных платежей по непогашенному займу заемщика включает сумму просроченного основного долга, просроченного вознаграждения и сумму задолженности, списанной за баланс банка, филиала банка – нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, микрофинансовой организации, а также поставщиков информации.

В случае выдачи банковского займа заемщику в целях рефинансирования ранее заключенного договора банковского займа или предоставления микрокредита сумма задолженности по непогашенному займу или микрокредиту, подлежащая рефинансированию, не учитывается в расчете суммы задолженности по всем непогашенным займам и микрокредитам заемщика.

В случае изменения условий открытой кредитной линии или банковского займа заемщика в целях реструктуризации ранее заключенного договора банковского займа, влекущего увеличение размера периодических платежей по данному займу согласно графику погашения займа и не предполагающего увеличение кредитного лимита открытой кредитной линии или размера банковского займа, сумма просроченных платежей по реструктуризируемой непогашенной кредитной линии или займу заемщика принимается равной нулю.

Информация о займе, остатке основного долга, остатке вознаграждения по непогашенным займам, кредитном лимите, использованной части кредитного лимита, суммах просроченных платежей по непогашенным займам заемщика запрашивается банком, филиалом банка – нерезидента РК в кредитном бюро.

В расчет суммы задолженности по всем непогашенным займам и микрокредитам заемщика, остатка основного долга, остатка вознаграждения по непогашенным займам, остатка долга по займу, полученному заемщиком в рамках открытой кредитной линии, а также использованный кредитный лимит по кредитной карточке и суммы просроченных платежей по непогашенным займам заемщика включаются сведения, предоставляемые в кредитное бюро всеми поставщиками информации.

Банк, филиал банка – нерезидента РК в целях мониторинга кредитных рисков осуществляет расчет коэффициента долга к доходу заемщика с 1 июля 2026 года по:

совокупной задолженности заемщика;

беззалоговому потребительскому займу;

ипотечному жилищному займу;

займу, обеспечением по которому выступает приобретаемое автотранспортное средство и (или) иное обеспечение.

Также говорится, что банк, филиал банка – нерезидента РК самостоятельно определяет коэффициент долга к доходу заемщика.

Постановление вводится в действие с 18 августа.

