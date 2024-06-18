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Законодательство РК

Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения утвердили в Казахстане

Школьный врач, медработник, медик в школе, школьная медсестра, медицинская помощь в школе, медицинский кабинет в школе, медкабинет , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 15:35 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 12 июня 2024 года утвердило Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Инфраструктура здравоохранения представляет собой три основных взаимосвязанных элемента:

  • объекты инфраструктуры здравоохранения, включающие здания и сооружения, имущественные комплексы, используемые в рамках осуществления медицинской, образовательной деятельности в области здравоохранения, деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также деятельности в сфере обращения лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий;
  • материально-техническое оснащение объектов здравоохранения, включающее в себя обеспеченность медицинским, лабораторным и вспомогательным оборудованием, цифровыми технологиями;
  • кадровые ресурсы объектов здравоохранения, являющиеся интеллектуальным потенциалом отрасли здравоохранения и требующие длительной подготовки и непрерывного профессионального развития.

Основными проблемами в системе здравоохранения на сегодняшний день являются:

  • высокий уровень износа объектов инфраструктуры здравоохранения;
  • дефицит квалифицированного врачебного персонала;
  • отсутствие комплексного подхода при планировании, проектировании, строительстве, ремонте (текущий, капитальный, поддерживающий) и реконструкции объектов инфраструктуры  здравоохранения, в том числе учета и мониторинга их состояния;
  • отсутствие единого подхода к содержанию и обслуживанию объектов инфраструктуры здравоохранения в расчетах тарифа;
  • низкая рентабельность сектора здравоохранения, связанная с действующей системой тарифообразования медицинских услуг;
  • несовершенство механизма приватизации объектов здравоохранения.

Развитие инфраструктуры здравоохранения РК базируется на следующих принципах:

  • стратегическое планирование развития сети организаций здравоохранения, исходя из демографических показателей, уровня и структуры заболеваемости населения, прогнозируемых данных, миграционных процессов;
  • территориальное планирование объектов инфраструктуры здравоохранения в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи для всех групп населения;
  • эффективность принимаемых управленческих решений по распределению финансовых средств на основе потребности и приоритетности;
  • использование передового международного опыта при планировании, проектировании, строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры здравоохранения, в том числе с применением технологии Health Planning;
  • обеспечение равных возможностей для государственных и частных инвестиций, повышение инвестиционной привлекательности сектора здравоохранения для отечественных и зарубежных инвесторов.

Концепция содержит три основных направления развития.

Направление 1. Совершенствование институциональной среды и строительство (реконструкция/модернизация, ремонт) объектов инфраструктуры здравоохранения:

  • проведение инвентаризации всех объектов инфраструктуры здравоохранения с целью выявления их фактического состояния, цифровизация полученных данных и формирование карт объектов инфраструктуры здравоохранения;
  • создание эффективной системы планирования, мониторинга и контроля за состоянием объектов инфраструктуры здравоохранения путем разработки соответствующих правовых актов по развитию инфраструктуры здравоохранения с совершенствованием методики применения в Республике Казахстан международной технологии Health Planning при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов здравоохранения, реализуемых в рамках бюджетных инвестиций, в том числе через ГЧП;
  • разработку методики определения потребности в коечной мощности стационаров, производственной мощности амбулаторно-поликлинических организаций и других организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь (с учетом численности прикрепленного населения для планирования мощности объекта);
  • разработку проекта правил по системе минимальных базовых стандартов в сфере здравоохранения;
  • разработку мастер-планов в разрезе регионов и всех объектов инфраструктуры здравоохранения, в которых будут запланированы реконструкция и ремонт устаревших объектов или строительство новых объектов.

Направление 2. Оснащение объектов инфраструктуры здравоохранения современным оборудованием и технологиями:

  • совершенствование стандартов оснащения, механизмов закупа оборудованием (в том числе посредством лизинга, реагентных контрактов, аренды и др.) исходя из специфики отрасли здравоохранения, а также автоматизация этих процессов;
  • продолжение работы по совершенствованию действующей информационной системы ("СУМТ"), в том числе интеграции с информационными системами учета основных средств, а также внедрение системы контроля обслуживания медицинского оборудования;
  • разработку плана оснащения оборудованием объектов здравоохранения на пятилетний период, в том числе обеспечение его качественного и своевременного исполнения.

Направление 3. Обеспечение объектов здравоохранения кадровыми ресурсами, включающее:

    • разработку и внедрение подходов по эффективному прогнозированию и обеспечению кадровыми ресурсами инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации объектов здравоохранения, которые будут включать разработку штатных нормативов для проектируемых и строящихся объектов инфраструктуры здравоохранения;
    • внедрение механизма администрирования кадрового обеспечения инвестиционных проектов в сфере здравоохранения для проектируемых и строящихся объектов здравоохранения, а также администрирования кадрового обеспечения для эксплуатируемых объектов здравоохранения.
  • Данный механизм планируется реализовывать путем:
  • определения потребности в кадрах в разрезе проектов, специальностей и должностей на основе анализа фактического кадрового потенциала и существующего дефицита;
  • определения оптимальной кадровой политики на всех этапах управления персоналом;
  • организации работы по повышению квалификации специалистов по актуальным направлениям и тематикам, исходя из потребности;
  • разработки планов мероприятий по обеспечению кадрами в разрезе инвестиционных проектов;
    • актуализации всех программ повышения квалификации для специалистов организаций здравоохранения с учетом принципов лучших практик в здравоохранении;
    • совершенствования механизма распределения и использования медицинских кадров в сельской местности путем пересмотра действующего механизма и реализации мер, направленных на повышение системы мотивации и социальных гарантий, а также улучшение условий труда;
    • выделения образовательных грантов на подготовку профильных специалистов организаций здравоохранения исходя из потребности и приоритетности;
    • проработки внедрения системы дифференцированных образовательных грантов на подготовку специалистов системы здравоохранения в зависимости от результатов единого национального тестирования и иных показателей социально-экономического статуса семьи абитуриента.

Целевые индикаторы к 2030 году:

  • поэтапное снижение степени износа объектов инфраструктуры здравоохранения по стране с 49,3 до 30%;
  • уменьшение доли нетиповых (приспособленных) объектов инфраструктуры здравоохранения с 35,5 до 25%;
  • снижение дисбаланса показателей обеспеченности больничными койками между регионами (соотношения минимального и максимального значения);
  • увеличение уровня оснащенности объектов инфраструктуры здравоохранения оборудованием (медицинским, лабораторным) с 65,8 до 88%;
  • уменьшение дефицита специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием с 4,77 тыс. до 3 тыс. человек.

Реализация в полном объеме заложенных в концепции принципов, подходов и видения развития инфраструктуры здравоохранения позволит достичь следующих ожидаемых результатов в 2030 году:

  • обновление порядка 50% (2023 год – 0) всего коечного фонда медицинских организаций;
  • ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг не менее чем на 30% (2023 год – 410,0 млрд тенге);
  • увеличение количества объектов инфраструктуры здравоохранения, соответствующих требованиям международных стандартов, не менее 57 (2023 год – девять медицинских организаций);
  • создание эффективной системы планирования, мониторинга и контроля за объектами инфраструктуры здравоохранения;
  • создание единого подхода к содержанию и обслуживанию объектов инфраструктуры здравоохранения, в том числе по объектам ГЧП.

Постановление введено в действие с 12 июня 2024 года.

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